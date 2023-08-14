中職／樂天奪冠最後一塊拼圖 關鍵在投、守而非林子偉

樂天桃猿日前以王柏融返台議約權與王溢正、翁瑋均、藍寅倫，換來台鋼雄鷹選秀狀元林子偉，消息一出震撼棒壇，這絕對是中華職棒34年以來最勁爆的球員交易案，樂天拿到人氣實力俱佳的林子偉，戰力大升級，但未必能換得日本樂天集團進軍中職的首座總冠軍，投手戰力深度和守備穩定度，恐怕才是勝負分水嶺。

今年球季樂天守備出現多達93次失誤，在全聯盟敬陪末座，比中信兄弟的39次還高出許多，其中游擊防區出現24次失誤，兄弟才4次，你沒看錯，樂天游擊手失誤總數是兄弟的6倍。

樂天主戰游擊手林承飛本季攻守陷入嚴重低潮，打擊率0.243、上壘率0.273、長打率0.341，守游擊共14次失誤已是生涯單季最多，游擊守備率0.930；樂天年輕游擊手馬傑森本季打擊率僅0.203，游擊守備率0.935，成長不如預期。

樂天游擊戰力是個難解的習題，如果林子偉的到來能讓問題能迎刃而解當然最好，只是今年他在美國獨立聯盟游擊只守了9局，二壘守331局最多，去年他在大都會小聯盟各層級游擊守了189局出現7次失誤，游擊守備率只有0.929，在澳洲職棒守游擊111局有6次失誤，游擊守備率0.891。

樂天桃猿游擊手林承飛(右)本季打擊、守備都陷入低潮，如果林子偉能適應游擊守備，馬上就能幫助桃猿解決不少問題。

如果林子偉能守游擊，當然能展現最大價值，不過樂天總教練曾豪駒也表明，不一定會把林子偉擺游擊，那麼林子偉主要守備位置會是哪裡？可能就是今年他在美國獨立聯盟守最多的二壘。

本季樂天二壘防區有18次失誤，遠多於味全龍的4次，主戰二壘手林立包辦9次失誤，二壘守備率0.945，楊晉豪守二壘有6次失誤，守備率0.958，都是不理想的數據，而且樂天教練團不只一次想把林立擺在外野，而他生涯確實也守了外野總計764.1局，林子偉來樂天如果無法勝任游擊手的工作，很可能「空降」二壘，把林立擠到外野。

只是這樣的野手佈局，樂天守備問題還是沒有解決，林立一旦去外野，他守外野顯得生澀，還是一樣浮現問題，樂天游擊防線的煩惱，三壘也是個漏洞，本季樂天三壘17次失誤，守備率0.915都是全聯盟最差，梁家榮有10次失誤，三壘守備率0.919，和他過去6年的三壘平均守備率0.968，顯然有一段差距。

樂天三游防線各有隱憂，假設林立到外野可能也不是那麼穩定，主戰捕手宋嘉翔經驗尚淺，還得不斷「繳學費」，這樣看來，林子偉的加盟，並沒有讓樂天防線更穩固，仍存在不安定因子。

如果讓林子偉回到較熟悉的二壘，林立(右)改守外野，對桃猿來說應該是次佳方案，但可能會有較大的連鎖反應。 聯合報系資料照片

當然，林子偉來到樂天能提升打線強度，但這支球隊的問題從來不是在打擊，2020、21、22年樂天打擊都是全聯盟最佳，但都沒拿到總冠軍，林子偉的加盟算是錦上添花，然而投手的問題還是沒有解決。

本季樂天團隊防禦率3.97、本土投手防禦率4.53、牛棚防禦率4.40都是全聯盟最糟數據，去年聯盟中繼王陳禹勳受傷，歸隊遙遙無期，本季防禦率高達6,30也不理想，許峻暘防禦率破8，邱駿威7.13，朱俊翔5.40，陳鴻文4.91，蘇俊璋4.74，這批牛棚主力數據都不算理想，樂天洋投戰力算是中規中矩，和其他球隊相較並沒有突出太多。

林子偉會是樂天的救世主嗎？或許是，但棒球運動牽涉的層面太廣，絕對不是光靠1個人就行，2016年中信兄弟花重金簽下自由球員林智勝，結果依舊一冠難求，後來還爆發「五虎將」風波。

林子偉的加入雖然能幫桃猿提升不少戰力，但想要就此奪冠卻恐怕沒有那麼容易。 聯合報系資料照片

2018年富邦悍將找來中信兄弟棄將蔣智賢、張正偉，搭配林哲瑄、胡金龍、林益全、高國輝，打線看起來嚇死人，實際打起來也是嚇死人，年度勝率0.450只贏過正在重建中的中信兄弟。

2016年Lamigo桃猿一口氣擁有2名「四割男」王柏融和林泓育，還有單季13轟回春的陳金鋒，以及正值顛峰的郭嚴文、林承飛、陳俊秀、陽耀勳，夠能打了吧，結果那一年桃猿團隊防禦率6.26全聯盟最差，年度勝率也是墊底。

至於林子偉的加入，是不是樂天奪冠的最後一塊拼圖，有待時間驗證。