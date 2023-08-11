拒打世界盃卻率隊打爆美國隊 康寧漢新賽季該爆發了

底特律活塞主力控球康寧漢(Cade Cunningham)最近在世界盃美國隊訓練營中搶盡風采，經歷八個多月的休養與復健，康寧漢在身材上變得更厚實，加上他6尺7吋的身高優勢，一旦啟動擋拆後，美國隊沒幾個後衛能守得住他。事實上，這支美國隊成軍組成本該有康寧漢的位置，但是他以腳傷仍未完全復原為由而婉拒出征世界盃，但仍加入靶子隊幫忙陪練。

康寧漢體能爆發力不強，但球風沉穩，能組織能得分，是個能帶起團隊進攻的場上指揮官，他率領靶子隊在對抗賽中擊敗美國隊，連美國隊主帥柯爾(Steve Kerr)都驚呼康寧漢腳傷復原後的狀態棒極了。

康寧漢在訓練營中的表現頻頻獲得好評，他在增重後下盤穩定度提升，行進間面對到碰撞而失去重心的頻率降低，更彰顯出現在他懂得利用身體優勢去享受對抗，去擺脫對手糾纏，整體打法上更顯果決與從容。我喜歡他在擋拆後，不斷將對手卡在身後，一面清出空間一邊觀察隊友，無論是送球給掩護後下滑跟進的隊友，或是瞄到弱邊的機會創造，都在康寧漢的掌握中。像是康寧漢與活塞隊友杜倫(Jalen Duren)的兩人小組合作，在體型優勢及擋拆配合都帶給美國不小麻煩。

比起憑藉個人攻擊爆發力和美國隊對轟，以康寧漢為主軸做擋拆，配合其他功能性球員的團隊打法，更能模擬世界盃各國列強有著嚴謹戰術的團隊打法，有助於貼近實戰去幫助到美國隊的訓練。

康寧漢在期間接受訪談時提到，雖然他在訓練營中表現不俗，但自評只恢復了八成左右，身體仍需要時間休息與調整，暫無心力能跟隨國家隊旅行征戰，倘若巴黎奧運需要他，他勢必樂意接受挑戰。現階段，康寧漢以維持身體健康為重，全心投入備戰新賽季。畢竟生涯前兩季他的出勤率不佳，分別只出賽64、12場，會婉拒國家隊徵招也是無可厚非。

世界盃美國男籃代表隊日前在訓練營以47比39不敵康寧漢領軍的靶子隊，賽後總教練柯爾稱這是美國隊的傳統。 法新社

康寧漢生涯至今場均為17.8分5.6助攻5.6籃板1.2抄截，各項技術開發均衡，但弱點顯而易見的在於他的中長距離投籃，三分球命中率僅30%，整體兩分球命中率也只有41%。上賽季受傷前打了12場繳出19.9分6.2籃板6助攻，帳面數據提升但是三分球命中率一樣慘澹僅27%。面對到職業強度的防守，康寧漢的投籃穩定性不如大學時期，若想在新球賽於進攻端有所突破，我倒認為三分球先不強求，要將目光擺在他增加背框單打的技能包與掩護後帶一步跳投的威脅。

在美國隊訓練營的片段當中可以看見康寧漢經由隊友掩護後，他將對手卡在身後時在場上是相當有主導權的。 他如果能加強在肘區附近的跳投把握度，會迫使對手內線需要往外補防，如此一來兩翼有機會和隊友完成空切配合，或像杜倫在擋拆跟進後的動線也將更有空間朝籃框攻擊。另一種可能則是防守圈若因康寧漢帶來的威脅而緊縮在肘區時，兩側底角便有機會出現投射空檔。

個人進攻方面，康寧漢和美國隊後衛一對一背框單打時，碰撞後能不失去站位，可以看出他增重後的小成效。倘若他能持續鍛鍊出翻身跳投，或者轉身小拋投等技術，肯定會將高控衛特有的優勢發揮得更好。

上一位讓我聯想到外線評價不佳，但中距離、背框進攻、翻身跳投一把罩，徹底發揮出高控球精神的球員是勇士曾經的奪冠功臣李文斯頓(Shawn Livingston)。雖然康寧漢和他的類型不同，但在進攻端除了防守反擊的全場推進外，半場系統戰中可以考慮朝這個方向走，說不定會有不錯成效。

活塞後衛艾維(右)和康寧漢(左)有機會成為未來的明星後場搭檔組合。 美聯社資料照片

說完康寧漢的優點，他的弱項除了明顯罩門的外線，他須強化非慣用手的持球能力。目前康寧漢即便在運球時左右晃動能逮到第一拍的突破機會，但他幾乎傾向選擇右切，左切的嘗試與攻擊變化性是他勢必要加強的。再者，前面提到他如果能增加肘區附近的投籃威脅，對個人與團隊進攻都是大大有幫助的，但這也要他減少不要過早收球面臨被包夾只能往外傳的窘境。

活塞的年輕三本柱康寧漢、杜倫、艾維(Jaden Ivey)，以及體能勁爆的新秀鋒線湯普森(Ausar Thompson)全都在19至21歲，加上陣容有多名不錯的功能型球員，或許就像沙加緬度國王一樣，當爛隊沉寂已久累積不少天賦後，只要找到最後一塊拼圖，便能大幅扭轉球隊戰力。至於活塞重建階段還在更前面，在找到關鍵的季後賽拼圖前，必須要穩固長期發展的核心人選，而康寧漢就是現在球隊的不二選擇。

這個休賽期康寧漢無論在靜態的身體或是球技都儲備了不錯的訓練質量，很期待下一季他能真正健康的站穩這個聯盟，進而去揮灑他的天賦，也是時候該屬於他的爆發時刻了。

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