中職／未來王牌養成之路 亞冠投手點點兵

【撰文・鄧心瑜】

相較於打者火力不輸外隊強打，中職缺乏有力本土強投「斷層」較明顯，亞冠賽限制24歲以下或職棒經歷未滿三年年輕選手參賽，目的讓新秀與外國同齡選手切磋比武，更能激起進步與提升自我欲望，年輕一代投手中不乏新星，都是未來扛起國家隊陣容佼佼者，明星賽選出亞冠中華隊，為年底亞冠賽預熱，雖非最終正式名單，仍能初探新生代投手陣容。

2023賽季過半，一軍有過5場以上先發紀錄本土投手共16人，其中古林睿煬、余謙、陳克羿、曹祐齊皆未滿24歲，前三人入選明星賽亞冠中華隊，古林睿煬賽季至今繳出3勝、防禦率僅 2.25好成績，余謙與陳克羿雙雙於今年固定一軍輪值，各有10場出賽；後援更有曾峻岳作為千禧年後出生代表，偕同岳少華、陳冠勳、趙璟榮等牛棚主力進入名單，多人首次參與明星賽，共享盛會。

樂天桃猿陳克羿。 聯合報系資料照

古林領銜新生代投手 培養未來王牌

若要選出新生代強投代表，古林睿煬是多名選手與教練第一直覺答案，剛猛直球有速度又有威力，今年更改善壞球較多、體力條偏短問題，展露王牌風範，中信兄弟打者曾頌恩以「本土洋投」描繪眼中的古林，「速度快又高大，球速可能比洋投還快、更難打，或許是前幾年容易受傷，評價還沒這麼高，我認為他是年輕一代中最強投手，每次對決到他都很不容易。」

古林睿煬可說是統一7-ELEVEn獅總教練林岳平一手提拔，從在二軍養成時就苦心培養獨當一面能力，在今年一軍戰場有初步成果，也視他為未來中華隊王牌人選，「古林是在他這年齡層中，打職棒資歷、出賽時間、一軍貢獻局數等綜合現況較完整投手。」樂見古林睿煬出國較勁見世面，餅總還有個人私心，「其實希望他能對戰日本，古林這樣速球型投手在日本很常見，他們打者是善於對戰的，且無論選球、擊球都較細膩，韓國揮棒豪邁、與台灣較類似，期待看到古林沉穩應對，想看他是否能壓制日本。」

中信兄弟余謙、樂天桃猿陳克羿今年賽季已有雙位數場次先發，前者2勝、防禦率4.75，後者4勝、防禦率 3.90；曾峻岳年僅21歲，今年已拿到12次救援成功，防禦率僅1.14，招牌直球最快球速157公里，投球尾勁犀利吸引日職球探目光，有機會年底先隨亞冠隊踏上東京巨蛋投手丘。

統一獅隊投手林詔恩。 中央社

隱藏版潛力股 二軍直升明星賽

此次明星賽亞冠中華隊有兩名亮點，統一7-ELEVEn獅林詔恩與台鋼雄鷹伍祐城兩名新秀生涯未曾於一軍出賽過，不過在二軍表現已被亞冠隊總教練陳金鋒注意，帶兩人進入名單給予舞台揮灑、享受關注，雖然伍祐城在明星賽前因傷退出，能在名單中已代表十足肯定。

左投林詔恩今年在二軍11出賽7先發，防禦率3.18是二軍本土最佳，4勝、42次奪三振皆排第三，最快球速 148公里；伍祐城10出賽、8先發、投球局數46.1局都是陣中最多，最快球速達150公里，不難看出是球隊主要栽培選手。樂天桃猿投手教練川岸強去年至今年6月擔任二軍投手教練，曾在場邊觀察過兩人，早已注意到資質非凡，「詔恩和祐城都有很好的資質，第一年進職棒但丟的內容都很好，在二軍觀察是期待感很高的選手。」川岸強特別點名林詔恩，他的二軍初登板正是對上樂天二軍，繳出 5.2局無失分、7K表現，讓他印象深刻，大讚很有未來性。

自家小獅博得關注，獅隊總教練林岳平與有榮焉，「詔恩在今年二軍是年輕一輩較突出左投，又具備先發能力，亞冠賽本來就是聯盟給未來國家隊選手短期訓練、增加經驗賽事，期待他能成為國家需要的左投。」林岳平曾形容高壓式投球的林詔恩類似南韓名將金廣鉉，日前將他註冊至名單，有機會在增強身體素質且控制投球局數之下，下半季於一軍完成生涯初登板。

台鋼雄鷹隊伍祐。圖／台鋼雄鷹隊提供

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