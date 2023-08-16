中職／生子後正向能量 樂天馮健庭內野最佳救援

【撰文・石毓琪】

「大社」身分進軍職棒，馮健庭入隊時24歲不是特別年輕，轉眼生涯第8季，自5月下旬升一軍以來，首度單季出賽超過20場，即便有些大器晚成，如他在首度獲選單場MVP釋放真情：「終於做到了。」

身處打擊好手雲集的樂天桃猿，馮健庭剛進職棒前幾年機會不多，先發場次更少，多是替補上陣，他坦言，一直以來升一軍就是守備為主，「打擊很看天分，隊上天分好的選手很多，當然會壓縮到我們這些打擊比較不好的。」俗話說「機會是留給有準備的人」，季中桃猿遇傷兵潮，內野失誤頻頻，馮健庭名字再度映入教練團眼簾，這次不再錯過，相對穩定守備，加上幾度關鍵打擊，兩個月來逐漸站穩一軍，扮演稱職工具人角色即刻救「猿」。

馮健庭常駐二軍拿獎，過去仍常憂心被釋出。 聯合報系資料照

常駐二軍拿獎 憂釋出心情三溫暖

2017年開始首個完整球季，馮健庭多數時間都於二軍出賽，偶爾在一軍出現傷兵才有升降契機，2019年整季未在一軍出賽，向來正向的他，閃過是不是因此結束職棒生涯念頭，「要說最低潮，其實也不算，因為在二軍沒有表現不好，應該說因為一軍選手表現很好，在沒有狀況時，相對升一軍機會小，整季沒上來，感覺好像球隊不需要我了，是不是今年很可能這樣離開。」

收拾好落寞心情，憑藉著2020年春訓絕好調，生涯首度開季一軍，對部分年輕、資歷不深選手而言，或多或少抱持興奮情緒，不過對馮健庭來說，差別只在於個人狀態調整比起固定一軍選手快一些，剛好獲得機會，與球季中升一軍擔任替補雷同。反倒是當春訓表現不錯，卻無緣開季名單，心裡難免氣餒，「會覺得是不是還有哪裡做得不好？要在二軍補足，可是轉個念，在二軍不代表沒機會，不管打擊、守備，還是要每天努力往好的方向追求進步。」

頂著南台灣烈日，馮健庭在二軍逐年交出佳作，2021年獲二軍安打、打擊雙料，2022年蟬聯二軍打擊王，然而獎座看似光鮮亮麗，擔憂之情遠大過喜悅，他解釋：「前幾年都有二軍拿獎選手被釋出，職業球隊看重的是一軍成績，一個長期在二軍球員，表示或許在一軍功能性沒那麼好，被淘汰機率自然較高。」

所幸忐忑不安想法還有抒發對象，曾一起當替代役、早一年進職棒的「朱哥」朱育賢常適時給予幫助，讓馮健庭備感窩心，「朱哥在一軍比較長，我如果升一軍，他會分享很多哪些時機怎麼做會更好，很感謝他一直以來幫我很多，我們春訓也聊，每當我上一軍，都會提醒我很多事情。」

被定位在守備型選手，馮健庭花在守備功夫不少。 聯合報系資料照

守而優則打 一軍成就達成

被定位在守備型選手，馮健庭花在守備功夫不少，尤其針對一、二軍時間、場地不同多有留意，他指出，二軍都在中午、下午太陽正大進行賽事，一軍打晚上，燈光映照下來球距離感大不相同，「其他還包括打者擊球力道、投手強度，綜合起來要注意細節很多，二軍對到洋投次數不多，一軍一周會遇到兩、三次。」另外像是場地差異，二軍移動車程固定，一軍即使拉車到一年才打一次的花東，身為職業選手就是要盡快適應球場。

去年受疫情影響，樂天曾遇一波確診潮，當時在一軍一個月曾繳連7場安打，小有表現累積一定印象，今年再遇傷兵潮，成為點名支援救兵之一，這回成績更亮眼，慢慢產生自信，「大概是教練團對我的守備還有信任，希望能展現優點，上場守備做好，為投手擋下每顆球；打擊盡量做到我能辦到的，沒多想要在打擊上展現，壘上沒人想辦法上壘，有人就是盡力推進下一個壘包，幾次下來有信心了，也有比較多先發機會，先發愈多，就更融入一軍比賽節奏，上場稍微得心應手，不會怕有一場沒一場而想比較多。」

總教練曾豪駒談到子弟兵亦不吝大力讚賞，「既然在二軍可以呈現這麼好的成績，升一軍不會有太大落差，主要是能不能放開你在乎的那些機會，選手是把結果放在前，還是過程放在前？往往有落差，都是結果擺在前，導致比賽時不夠果斷。健庭是滿優秀選手，過往基於不安定感、機會不多時無法施展開來做他想做的，截至目前已經抓到節奏。這季球隊守備瑕疵多，升他上來的確掌握住，也期待未來可以展現更多更好的自己。」

本季馮健庭「解鎖」生涯首轟和單 場最有價值球員，兩項里程碑除了因為第一次，恰好都是沒贏球比賽，特別之處令他忍俊不禁，「首轟是大比分被逆轉，MVP則是和局收場，雖然都是很開心的事，但是如果能贏球，希望能得到更好結果。」話鋒一轉，原本懸著一顆心許久，總是憂慮著一兩次失手，隨時換下二軍而綁手綁腳，終於獲得了外界和自我肯定，「鬆了一口氣，終於做到了，原來自己做得到。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第497期)