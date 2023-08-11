中職／可愛又可怕 中信兄弟人氣團寵江坤宇

【撰文・鄧心瑜】

在數百名選手中，僅有一人能獲得最多球迷支持「人氣王」頭銜，所需條件實力、形象、個性缺一不可，中信兄弟江坤宇不僅有人氣最旺球隊加持，自身球技更是聯盟頂尖，再加上個性溫和討喜，年僅23歲「團寵」形象深植人心，不僅自家球迷視為「小可愛」，連其他隊球迷也很難不喜歡，在專訪及拍攝過程中，江坤宇一貫溫和有禮，面對鏡頭不扭捏，用天然萌笑容釋放魅力。

19歲即站穩一軍游擊手，江坤宇在2020年橫空出世牢牢卡位先發，且新人年起連續3年出賽逾100場、游擊金手套三連霸，都是古往今來難以複製成就，兼具實力與正面形象，2023明星賽票選獲得球迷25萬票高居第一，專業投票中教練、球員、媒體也給予最高支持，以加權100分完美分數榮登今年人氣王，為史上最年輕。

江坤宇高中時就嶄露頭角。 聯合報系資料照

人氣王養成 起點是爸爸親筆推薦信

江坤宇走向棒球這條路，家人起到關鍵性作用，從小與父親常玩傳接球，棒球占據父子倆大半回憶，「爸爸很喜歡棒球，假日都會帶我到新莊棒球場外面草地玩球，一開始也只是喜歡棒球而已，後來爸爸問我要不要加入少棒隊，當然就答應了。」

父母皆非從事運動相關工作，其父無管道詢問，親筆寫給東園少棒賴敏男教練的「推薦信」，成為江坤宇踏上棒球路開門磚，信上寫道，「兩年前參加中信鯨棒球營啟發了坤宇對棒球的興趣，本以為只是一時的好奇與好玩，所以並未有轉學的意念，但經過兩年的測試，其興趣未滅，所以希望教練給予機會及指導。」同時也表達對兒子興趣支持，「我對坤宇的期望就是有夢就要勇敢去追尋，不管結局如何？至少曾經努力過！」

這封推薦信賴敏男仍妥善保存，也笑說是執教30年來看過最特別「毛遂自薦」方法，「有熱情的小朋友我們都很歡迎，坤宇進來少棒隊後各方面都很優秀，從小練游擊，當投手控球也很準，天生球感好又願意苦練，身手敏捷、頭腦清晰，乖巧聽話，是很讓人喜歡的孩子。」

江坤宇國小時期身材嬌小，賴敏男曾擔心因身材限制導致棒球路受阻，「說實話少棒畢業後沒有太看好他，幸好老天爺眷顧，還能長到175公分，一路以來他都是拚勁十足的孩子，或許身材條件不是最好，但守備和打擊都發揮到超越身材極致，相當難得。」江坤宇是賴敏男得意門生之一，如今帶隊也時常拿出江坤宇為例，鼓勵與他身材類似孩子追尋棒球夢。

江坤宇不僅在球隊認真練習，功課也從沒落下，「模範生」表現在三級棒球時期都擔任過隊長，江坤宇透露並沒有什麼太多帶隊技巧，以身作則就是最好榜樣，「小時候算是功課很好，但沒有想過要放棄棒球往學業發展，也很謝謝爸媽一直支持我走這條路，國小去外縣市比賽都會跟著我到處跑，是我最安心的後盾。」

江坤宇爸爸親筆推薦信。 取自職業棒球雜誌。

人氣王崛起 小可愛受歡迎有原因

有別於一般對於棒球員印象是高大、帥氣，江坤宇以「可愛」走出專屬風格，謙虛性格、待人有禮，不常流露負面情緒，被捕捉畫面大多是與隊友玩鬧在一塊，以另種方式攬獲目光與喜愛。講到江坤宇，無論黃衫隊友或是過往平鎮麻吉臉上都露出「看到可愛生物」微笑，綽號「小可愛」名符其實，首席教練陳江和笑說，「他就像是小弟弟一樣，有個小朋友的感覺，傻傻乖乖的，很難得遇到這種有技術又有禮貌，比賽還很冷靜的年輕選手。」

在高中好友林靖凱眼中，穩定與冷靜是最能代表江坤宇關鍵字，「從以前個性就是這樣，球場上無論是表現或情緒都不會有太大起伏，幾乎沒看過他生氣，頂多是話變少、沒這麼愛笑，並不會有太出格表現。」

問一輪隊友和教練，沒人見過江坤宇有過極端情緒變化，本人仔細回想，只有高三木棒聯賽輸球收尾難過落淚，開心的情緒較多，不過大多表現內斂，「本來個性就是這樣，每次覺得自己表現滿開心的，但旁邊的人都覺得我反應很平淡，像是去年季後賽和經典賽，敲出關鍵安打時都有振臂一下，那已經是我最開心的表現了。」

除了個性受歡迎，實力突出絕對是江坤宇在短時間內人氣暴衝重要原因，進軍職棒後知道身材劣勢，先增強肌力補足火力，二軍磨練一年銜接高中到職業，2020年大放異采，以19歲稚齡進入開季名單，原本只是短期頂替遇到低潮的不動游擊手王勝偉，站上一軍絲毫不露膽怯，無論球商、比賽解讀能力都相當成熟，「超齡」表現讓他一打就是近乎全勤114場，更獲得時任守備教練黃泰龍讚譽，「以江坤宇表現，兄弟可能15年都不缺游擊手。」

不只守備能力出色，打擊火力也不容小覷，雖然身材並不高大，但有出色攻擊技巧，2022年在各隊強打打擊率下修之時，江坤宇繳出聯盟第三、全隊最佳打擊率 0.318，邁入第四年仍有穩定表現，本季打擊率0.285全隊前三，加上守備貢獻值加乘，人氣王實至名歸。

人氣王高飛，江坤宇經典賽圓夢。 聯合報系資料照

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