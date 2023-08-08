去蒙古不可能絕對不可能 林書豪籃球生涯最終站就是台灣！

大陸小道消息，新賽季林書豪可能轉戰「蒙古籃球聯賽」。蒙古球隊可能有接觸林書豪，探尋各種合作可能，但林書豪轉戰蒙古聯賽，我認為機率接近於「0」。蒙古聯賽根本沒有什麼關注力、附加商機，另外就是林書豪年薪100萬美元等級，蒙古聯賽規格和企業球隊實力，恐怕難以想像。林書豪今年返台加入台灣職籃任何一支球隊，這才是機率最大，更符合市場、商業考量和所有一切的發展。

日前林書豪在美國紐約自主訓練、打野球、找狀況，引起台灣球迷很大關注，這是季外重要生活，維持體能和球感。林書豪經紀團隊在台灣，新賽季所有細節，包括新球隊、合約、廣告、活動、附加商機應該都談得差不多，只待官宣，林書豪只需要保持體能，等待適當時機。

林書豪上季為PLG聯盟高雄鋼鐵人打了半個賽季，就創造出「林來瘋」旋風，林書豪打出「超級洋將」表現，場均26.3分、8.9助攻、8.5籃板帶領鋼鐵人打出14勝5敗勝率7成36戰績，鋼鐵人最終只差臨門一腳就能擠進季後賽。

林書豪上季勇奪PLG聯盟奪助攻王，可惜是他季中才加入，差一點就能帶領球隊打進季後賽。 圖／PLG提供

林書豪華裔身分，在台灣職籃兩個聯盟PLG、T1視同本土球員，上場時間和角色不受限制，卻能打出比一線洋將更出色表現和影響力。除了為球隊帶來超凡票房、關注力、網路聲量、人氣，球隊戰力、戰績、洋將搭配都得到最完美提升，比任何一個「超級洋將」更有效率。

35歲林書豪至少還有2-3年顛峰，他也能馬上改變台灣職籃任何一支球隊戰力和生態，年薪至少100萬美元，附加商業、廣告、代言活動總值超過200萬美元，應該是網羅林書豪加盟基本行情。

蒙古聯賽真能吸引林書豪加盟？難以想像，只能說大陸無奇不有。在蒙古，「摔角」可能更有商機和關注力，小道消息指稱林書豪可能轉戰蒙古籃球聯賽，很新鮮，但真沒有說服力。

林書豪可能下家，不外乎三大金控集團PLG富邦和T1中信、台新，其中富邦可能接觸最早，關係密切，企業實力老神在在，極有可能。富邦兩名主力林志傑、張宗憲生涯都在下坡，網羅林書豪能保證富邦五連霸。另外PLG新北國王、高雄鋼鐵人也可能吸引林書豪加盟。

除了企業背景和實力，林書豪弟弟林書緯效力新北國王，兄弟情是一種美妙聯繫。鋼鐵人跟林書豪前東家大陸職籃CBA廣州龍獅高層關係匪淺，這也是去年12月龍獅提前跟林書豪提前結束合作關係，林書豪能順利轉戰台灣職籃加盟鋼鐵人關鍵。

林書豪(左)要是能與弟弟林書緯(右)在同一隊打球，相信比去蒙古打球能更讓他及球迷開心。 聯合報系資料照片

鋼鐵人因為林書豪，票房滿檔，網路聲量驚人，媒體效益增加百分之一千，更重要的是戰力、戰績、商機無限，鋼鐵人馬上翻轉成為爭冠級別球隊，本土球員、洋將都因為林書豪加盟和帶動，團隊戰力完美提升。

台灣職籃就是林書豪籃球生涯最終站

台灣職籃兩聯盟PLG、T1正走在「合作」路上，雙方也談了無數次，默契逐漸成形，最快今年底最慢明年，台灣職籃兩聯盟合作，創造更大聲勢和產業能量，兩聯盟冠軍爭奪「台灣第一」，兩聯盟、12支球隊都能共同創造最大市場效益。