大谷翔平屢創驚奇 史上最經典球季即將出現

自從大谷翔平 2021年打出身價後，之後每一年球季的話題人物，都有他的名字，包括賈吉（Aaron Judge）62轟締造歷史新猷，人們仍把焦點放在大谷翔平歷史定位。我只能說沒辦法！至少在下一個二刀流出現前，未來大聯盟都少不了大谷翔平，這一篇討論所謂的史上最經典球季，按這勢頭且主角保持健康的話，身為大聯盟球迷的我們有機會見證這一刻。

截至8月5日為止，大谷翔平打擊三圍是：307/.410/.557，1.086的OPS（188 OPS+）、累積40支全壘打，身為投手是3.32防禦率（135 ERA+），124.2局奪160次三振。從生涯曲線觀之大谷又進化了！回顧2021年美聯MVP球季，他以指定打擊身份整季敲46發全壘打，並以先發投手吃下130局、防禦率3.18，進入2022年球季WAR值再進化，並在MVP角逐屈居第二、塞揚獎票數排名第四位。2023年已各拿兩次美聯周最佳球員、月最佳球員球員的大谷翔平，正一步步走向前無古人、後無來者的地位。

大谷翔平此時不需跟往生的前輩貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論，他所做的和繼續做的事情，已讓每一年球季成為個人舞台，沒人真正記得貝比魯斯哪一年達成什麼成就，但大谷至今三個球季創造的紀錄令人津津樂道，我甚至可斷言即便洛杉磯天使隊未進季後賽，也無損大谷翔平的價值，不影響史上最經典球季的地位。那是沒人同時在投打兩端做過的事情，未來可能也不會再有。

從2021年登頂美聯MVP之後，大谷翔平的名字就和大聯盟掛在一起，彷彿這是他個人舞台，每一場都是星光走秀般閃亮。 美聯社

上周四，擔任輪值先發的大谷翔平，用四次上壘、單季第40號全壘打慶祝拿美聯月最佳球員獎，同時成為近60年首位單場以先發投手敲全壘打並盜壘的球員，沒人在乎天使隊以3：5輸球，這是屬於他個人的夜晚，教練、隊友不夠力跟大谷的成就無關。翌日也就是8月4日，全大聯盟全壘打、三壘安打、四壞球、上壘率、長打率、壘打數、OPS、OPS+和WAR榜首都是大谷翔平，他仍有機會挑戰「法官」62轟紀錄，最起碼大谷6月30日遠達493呎的全壘打，已是本季全壘打飛行距離紀錄。

看棒球的常討論「勝場貢獻值」WAR，大谷翔平盡管不曾擔任守備，僅以球隊指定打擊就在WAR衝上美聯第一，這現象聯盟史前所未見，而我們卻能見證在今日發生。順帶一提，若大谷翔平往後再盜六個壘包，他將在生涯二度登錄單季40-20俱樂部。那188 OPS+標準化進攻指數為今年聯盟之最，也是過去半世紀最精湛數據，即使僅看打擊端也足以讓人豎起大拇指，當然大谷翔平還能投球，其三振率排聯盟第三、單投球的勝場貢獻值為第六名，這種球員你不選他當MVP，還有誰能取代？預料屆時又是全票過關。

2023年為何有機會登上大聯盟最經典球季，即使天使隊殘破不堪的戰力扯後腿？首先，如大谷翔平贏得打者三冠王、同時以投手身份入選全明星陣容，你覺得夠經典嗎？達成這成就，絕對沒人質疑歷史定位，這將值得載入史冊，外加他還帶領日本國家隊WBC奪冠、獲得MVP個人獎項，若他不是棒球之神誰才是？既然如此，評估可能性是肯定的！目前40支全壘打以10支領先羅伯特（Luis Robert），3成07打擊率美聯並列第四，82分打點暫居第三。回顧歷史，大聯盟共誕生12位打擊三冠王，除了現役的卡布雷拉（Miguel Cabrera）全進了名人堂，所以這等於是踏入傳奇的門票。另一可稱為經典球季的假設，是大谷翔平繳出62發全壘打並以投手入選全明星陣容，想想大聯盟連兩年有62轟打者，第二位締造者竟是投手兼指定打擊，不值得後代球迷當茶餘飯後的話題嗎？

本季大谷翔平的個人數據堪稱神鬼等級，有機會登上歷史之最另後人難以超越，包括打擊三冠王、全壘打王和WAR數據紀錄，均讓人驚呼不可思議。 美聯社

再來一個條件，是大谷翔平挑戰單季WAR勝利貢獻值的紀錄。這數據量化大谷翔平二刀流的價值，於投打兩端貢獻讓他輕易刷出後人難以超越的數據，目前天使還沒打滿70％賽事，但大谷已有8.6的WAR，遙遙領先亞特蘭大勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的5.7，即使剩餘賽事缺席，也將登上歷史之最。走筆至此，大谷翔平球季還沒結束，剩下的賽事還有什麼驚奇等待，將是球迷的福音，估算他應還會先發主投8到9場，外加約200個打數，讓我們拭目以待吧！