快訊

美台21世紀貿易倡議首批協定實施法 拜登簽署生效

大谷翔平屢創驚奇 史上最經典球季即將出現

聯合新聞網／ 陳光立
今年上半季大谷翔平一直在用全壘打寫日記，頻頻開轟幾乎讓人忘記他是多麼出色的投手。 美聯社
今年上半季大谷翔平一直在用全壘打寫日記，頻頻開轟幾乎讓人忘記他是多麼出色的投手。 美聯社

自從大谷翔平 2021年打出身價後，之後每一年球季的話題人物，都有他的名字，包括賈吉（Aaron Judge）62轟締造歷史新猷，人們仍把焦點放在大谷翔平歷史定位。我只能說沒辦法！至少在下一個二刀流出現前，未來大聯盟都少不了大谷翔平，這一篇討論所謂的史上最經典球季，按這勢頭且主角保持健康的話，身為大聯盟球迷的我們有機會見證這一刻。

截至8月5日為止，大谷翔平打擊三圍是：307/.410/.557，1.086的OPS（188 OPS+）、累積40支全壘打，身為投手是3.32防禦率（135 ERA+），124.2局奪160次三振。從生涯曲線觀之大谷又進化了！回顧2021年美聯MVP球季，他以指定打擊身份整季敲46發全壘打，並以先發投手吃下130局、防禦率3.18，進入2022年球季WAR值再進化，並在MVP角逐屈居第二、塞揚獎票數排名第四位。2023年已各拿兩次美聯周最佳球員、月最佳球員球員的大谷翔平，正一步步走向前無古人、後無來者的地位。

大谷翔平此時不需跟往生的前輩貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論，他所做的和繼續做的事情，已讓每一年球季成為個人舞台，沒人真正記得貝比魯斯哪一年達成什麼成就，但大谷至今三個球季創造的紀錄令人津津樂道，我甚至可斷言即便洛杉磯天使隊未進季後賽，也無損大谷翔平的價值，不影響史上最經典球季的地位。那是沒人同時在投打兩端做過的事情，未來可能也不會再有。

從2021年登頂美聯MVP之後，大谷翔平的名字就和大聯盟掛在一起，彷彿這是他個人舞台，每一場都是星光走秀般閃亮。 美聯社
從2021年登頂美聯MVP之後，大谷翔平的名字就和大聯盟掛在一起，彷彿這是他個人舞台，每一場都是星光走秀般閃亮。 美聯社

上周四，擔任輪值先發的大谷翔平，用四次上壘、單季第40號全壘打慶祝拿美聯月最佳球員獎，同時成為近60年首位單場以先發投手敲全壘打並盜壘的球員，沒人在乎天使隊以3：5輸球，這是屬於他個人的夜晚，教練、隊友不夠力跟大谷的成就無關。翌日也就是8月4日，全大聯盟全壘打、三壘安打、四壞球、上壘率、長打率、壘打數、OPS、OPS+和WAR榜首都是大谷翔平，他仍有機會挑戰「法官」62轟紀錄，最起碼大谷6月30日遠達493呎的全壘打，已是本季全壘打飛行距離紀錄。

看棒球的常討論「勝場貢獻值」WAR，大谷翔平盡管不曾擔任守備，僅以球隊指定打擊就在WAR衝上美聯第一，這現象聯盟史前所未見，而我們卻能見證在今日發生。順帶一提，若大谷翔平往後再盜六個壘包，他將在生涯二度登錄單季40-20俱樂部。那188 OPS+標準化進攻指數為今年聯盟之最，也是過去半世紀最精湛數據，即使僅看打擊端也足以讓人豎起大拇指，當然大谷翔平還能投球，其三振率排聯盟第三、單投球的勝場貢獻值為第六名，這種球員你不選他當MVP，還有誰能取代？預料屆時又是全票過關。

2023年為何有機會登上大聯盟最經典球季，即使天使隊殘破不堪的戰力扯後腿？首先，如大谷翔平贏得打者三冠王、同時以投手身份入選全明星陣容，你覺得夠經典嗎？達成這成就，絕對沒人質疑歷史定位，這將值得載入史冊，外加他還帶領日本國家隊WBC奪冠、獲得MVP個人獎項，若他不是棒球之神誰才是？既然如此，評估可能性是肯定的！目前40支全壘打以10支領先羅伯特（Luis Robert），3成07打擊率美聯並列第四，82分打點暫居第三。回顧歷史，大聯盟共誕生12位打擊三冠王，除了現役的卡布雷拉（Miguel Cabrera）全進了名人堂，所以這等於是踏入傳奇的門票。另一可稱為經典球季的假設，是大谷翔平繳出62發全壘打並以投手入選全明星陣容，想想大聯盟連兩年有62轟打者，第二位締造者竟是投手兼指定打擊，不值得後代球迷當茶餘飯後的話題嗎？

本季大谷翔平的個人數據堪稱神鬼等級，有機會登上歷史之最另後人難以超越，包括打擊三冠王、全壘打王和WAR數據紀錄，均讓人驚呼不可思議。 美聯社
本季大谷翔平的個人數據堪稱神鬼等級，有機會登上歷史之最另後人難以超越，包括打擊三冠王、全壘打王和WAR數據紀錄，均讓人驚呼不可思議。 美聯社

再來一個條件，是大谷翔平挑戰單季WAR勝利貢獻值的紀錄。這數據量化大谷翔平二刀流的價值，於投打兩端貢獻讓他輕易刷出後人難以超越的數據，目前天使還沒打滿70％賽事，但大谷已有8.6的WAR，遙遙領先亞特蘭大勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的5.7，即使剩餘賽事缺席，也將登上歷史之最。走筆至此，大谷翔平球季還沒結束，剩下的賽事還有什麼驚奇等待，將是球迷的福音，估算他應還會先發主投8到9場，外加約200個打數，讓我們拭目以待吧！

MLB專欄 MLB 美國職棒 天使 大谷翔平 賈吉

相關新聞

大谷翔平屢創驚奇 史上最經典球季即將出現

自從大谷翔平 2021年打出身價後，之後每一年球季的話題人物，都有他的名字，包括賈吉（Aaron Judge）62轟締造歷史新猷，人們仍把焦點放在大谷翔平歷史定位。我只能說沒辦法！至少在下一個二刀流出

去蒙古不可能絕對不可能 林書豪籃球生涯最終站就是台灣！

大陸小道消息，新賽季林書豪可能轉戰「蒙古籃球聯賽」。蒙古球隊可能有接觸林書豪，探尋各種合作可能，但林書豪轉戰蒙古聯賽，我認為機率接近於「0」。蒙古聯賽根本沒有什麼關注力、附加商機，另外就是林書豪年薪1

日職／連6年30轟緊追松井秀喜 岡本和真挑戰第三次雙冠王

6日賽事結束後，央聯維持了1個多月的前後段班態勢出現變化，在DeNA落敗及巨人獲勝的情形之下，巨人爬上第3名，DeNA則是在6月底短暫登頂後一路向下跌落到第4名，綜觀7、8兩個月的戰績，DeNA連續兩

日職／從板凳到爭個人獎 現役選秀新制創造由黑翻紅傳奇

日本職棒NPB為了避免某些球團囤積球員，導致球員之間的上場空間被壓縮，自2023年球季開始導入「現役選秀」。 日職現役選秀會被認為是美國職棒「規則5選秀」的翻版，而且很快就在實施的第一年開花結果

美聯新人王競爭激烈 守備差是吉田正尚最大硬傷

常看棒球的朋友們都曉得，守備是最難量化的數據。過去評估打擊表現看打擊率、評估投手優劣看防禦率都還可說是「雖不中亦不遠矣」，但如果要評斷一名野手的守備好壞，算法粗暴的守備率只能說是聊勝於無。守備率高的野

中職／胡智爲遇「肩」難挑戰 經典賽中華隊投手流年不利

統一獅投手胡智爲上週在花蓮對中信兄弟三連戰第二戰，先發只投2球就因右肩不適提前退場，就醫初步診斷為右肩三角肌下滑囊發炎，目前展開復健課程，至於何時能重返投手丘還是未知數，今年經典賽中華隊投手群可說流年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦