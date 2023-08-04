PLG選秀狀元為何變空氣？ 阿拉薩挑戰台灣職籃生態

台灣職籃PLG聯盟2023選秀狀元大專外籍生阿拉薩跟新竹攻城獅談崩合約，雙方決定「吹了」。網路嘲諷攻城獅，選秀狀元成了「空氣」，什麼戰力都沒撈到也沒補強。

21歲阿拉薩打中前鋒，官方資料207公分，來自台藝大，在UBA大專籃球跟政治大學外籍生203公分前鋒莫巴耶並稱瑜亮。莫巴耶技術面、打法、球風堪稱全能，是政大完成UBA三連霸核心，阿拉薩身高、速度更出色，但打內線球技稍嫌粗糙，外線不行，進攻球路受到許多限制。

外籍生在PLG職籃和SBL超籃都視同本土球員，上場時間、角色不受限制。但台灣職籃另一個T1聯盟並沒有開放外籍生視同本土球員。因此阿拉薩如果選擇加入T1聯盟，他只能以洋將身分上場。

PLG2023年新人選秀會人才濟濟 圖/PLG捷供

阿拉薩和攻城獅新秀合約談崩，依據PLG聯盟相關選秀規範，只有幾個結果：

1、攻城獅擁有阿拉薩簽約權，除非攻城獅放棄，否則阿拉薩不能加入PLG任何一支球隊，也不得再度參加PLG選秀。

PLG相關規範很清楚，阿拉薩間進PLG聯盟打球的門幾乎已經關閉。

2、阿拉薩可以選擇加入T1聯盟，但他只能是洋將。也可以選擇加入SBL，但他並沒有報名SBL選秀，不屬於自由球員，因此還得重新報名參選。

SBL球團、規格不可能給阿拉薩滿意合約，因此阿拉薩打職籃唯一出路就是去T1聯盟當洋將。

阿拉薩挑戰台灣職籃生態和規範，自己把路走窄了，即使在T1拿到滿意洋將合約，他能不能成為一名合格，可以幫助球隊贏球，迅速提升戰力和戰績超級洋將，問題還很多。

攻城獅和阿拉薩合約談崩，阿拉薩想要拿到月薪2萬美元洋將規格，年薪至少700萬複數年合約可能是最大關鍵。阿拉薩自信在PLG能扛洋將，球隊相對戰力和用人都可以更靈活，有助快速提升團隊戰力，這分自信和外籍生在PLG特殊角色定位(視同本土球員)，增加阿拉薩談判籌碼。攻城獅要不要買單，在阿拉薩身上賭一把2+1年合約，成事在人，阿拉薩和攻城獅在議價認知和戰力評估落差過大，只能告吹。

阿拉薩跟攻城獅議約失敗，雙方決定分手 圖/PLG捷供

不過攻城獅用狀元籤挑走阿拉薩，策略幕後還有深層衡量，阿拉薩如果以外籍生身分加入PLG其他球隊，對攻城獅戰力是更大挑戰和危機。選來放著，擁有阿拉薩未來簽約權，雖然沒有天賦、戰力實質收穫，但還是很有牽制力，至少阿拉薩不會去其他競爭對手當本土用。這是典型職業運動文化，攻城獅在遊戲規則中很會玩。

未來加入T1，阿拉薩能在洋將競爭和位置上，提供相對戰力？未知挑戰更大。

剛加盟台中太陽211公分洋將戴維斯，上季為桃園雲豹效力，擁有NBA規格、背景和天賦、實力，不論天賦、出身、實戰、技術、經驗都在阿拉薩之上。中信特攻207公分洋將克里斯、208公分艾德，都是國家隊等級好手，球技全能，能裡能外，阿拉薩年輕、速度、爆發力好，但論技術和經驗，融入團隊和閱讀比賽能力，阿拉薩還有很長的路要走要學。

至於台鋼獵鷹中鋒213公分阿修羅，同樣擁有NBA血緣，天賦、能力、球技，他曾經很接近NBA，阿拉薩在對位、個人能力和團隊作用都將面臨很大考驗。一旦面對228公分布拉這樣的巨人，阿拉薩還需要時間學習、累積經驗。

在T1聯盟當洋將，阿拉薩如果扛不起「超級洋將」這塊招牌，打出身價和名氣，他在台灣職籃的發展只會更艱辛、更困難。

祝阿拉薩好運，他是個好球員，很有未來性。也希望攻城獅能翻轉命運，在選秀沒能有效提升戰力情況下，找到其他出路，挖掘本土球員更多潛能，幸運挑中超級洋將，突破上季低潮。