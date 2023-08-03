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成都世大運／百米跑21秒太尷尬 索馬利亞田協主席遭停職

中央社／ 班加羅爾2日綜合外電報導
參加成都世大運的索馬利亞短跑選手在女子100公尺賽事跑了超過21秒。 擷圖自推特
參加成都世大運的索馬利亞短跑選手在女子100公尺賽事跑了超過21秒。 擷圖自推特

參加成都世大運的索馬利亞短跑選手在女子100公尺賽事跑了超過21秒，遭網友挖苦。索國青年與體育部長認為選拔出錯，除將田徑協會主席停職調查，也準備採取法律行動。

路透社報導，20歲的阿里（Nasra Abukar Ali）在世界大學運動會女子100公尺比賽跑出將近22秒的成績，排名墊底，比奪下金牌選手的11秒58成績慢了超過10秒。

社群媒體上瘋傳的影片顯示，當其它選手衝過終點線時，畫面裡頭甚至無法看見沒有受過訓練的阿里。當她不急不徐跨越終點線的時候，還稍微擺手彈跳了一下。

索馬利亞青年與體育部長穆哈莫德（MohamedBarre Mohamud）說，索馬利亞奧林匹克委員會調查發現，阿里既不是運動員，也不是跑者。

穆哈莫德在聲明中表示：「索馬利亞田徑協會主席達赫（Khadijo Aden Dahir）做出濫用權力、搞裙帶關係、在國際舞台上破壞國家名譽等行為。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，青年與體育部在另一份聲明中表示，據傳阿里是達赫的親戚，因此得到出賽機會。

穆哈莫德表示：「根據這些調查結果，索馬利亞奧會應該將達赫停職。」

英國廣播公司（BBC）報導，穆哈莫德認為此事令人尷尬，索馬利亞田協據報已經同意就阿里為何入選代表隊展開調查。

索馬利亞因為選拔運動員參加國際賽事而鬧上新聞早有前例。

2016年，繆斯（Maryan Nuh Muse）在里約奧運女子400公尺比賽中跑了1分10秒14，因而成為話題。這個項目的平均成績為約48秒。

不過繆斯當年那一跑得到許多喝彩。索馬利亞女性運動員面臨艱難培育環境，凸顯她們參加重要體育賽事的難能可貴。

阿里 田徑 成都世大運

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