中職／明星賽的兩大遺珠 國家隊別再忘了李凱威及廖健富

一年一度的明星賽雖因雨延賽一場，終究是在週一(31日)順利補賽完美落幕，這次明星賽分為明星隊及中華隊兩隊來對抗，中華隊由年底將執教亞洲職棒冠軍爭霸賽(亞冠賽)的陳金鋒帶隊，挑選出符合1999年1月1日後出生的24歳以下且進入職棒3年内資格的年輕球員，加上3名超齡外卡球員所組成，這兩場比賽等於是學長學弟的對決。

第一場比賽兩隊的安打數雖然差不多，但中華隊敵不過在明星隊學長們在第2局攻下的4分，最終以3比6落敗；週一的補賽，學長們發揮強打火力，蘇智傑、林安可及王勝偉相繼開轟，而中華隊打者慘遭完封，第2場仍以0比5輸球，從19年採取明星、中華兩隊對抗賽以來，中華隊已5連敗、6連不勝。

在這裡先來討論今年明星賽的遺珠之憾，這也跟接下來要談的內容有關，由於中職一軍僅有5隊，而明星賽兩隊參賽球員，再加上趣味接力、全壘打大賽等的項目，人數至少會超過2支一軍隊伍球員的人數，只要有一定成績及人氣，要沒被選進還真的不太容易。

李凱威就是第一個大遺珠，19年第二輪被味全選進，進入職棒前兩年明星賽因疫情停辦，21年首度在一軍出賽完整球季，就打出2成73打擊率、120支安打、22次盜壘的成績；22年打擊率進步到2成81，也仍有破百安的表現；本季的各項打擊數據持續進步，打擊率為2成88，上壘及長打率也是生涯最佳，也可望達成連3年百安以上的紀錄，今年的守備率更是驚人的9成90，可說是聯盟中攻守最穩定的二壘手，但在明星賽去年恢復舉辦後，李凱威無論是票選或教練挑選都未獲青睞，連遞補也沒未能入選；今年李凱威在二壘手票選上排第3名，即使票選第1名的岳東華因傷退出，遞補名單上還是沒有他，連兩年無緣明星賽。

李凱威自從加入職棒後，每年都維持穩定的攻守表現。 聯合報系資料照片

另一名遺珠就是樂天的廖健富，他在18年第一個完整球季就展現打擊威力，不只打擊率高達3成87，還有113支安打、10轟及69分打點的成績，這一年及隔年都被選進明星賽，20年也打出不錯的成績，但明星賽因疫情取消；近兩年因傷及調度問題而影響到出賽數，去年僅出賽46場，打席也不到160個；今年廖健富重新出發，目前出賽61場，打擊率是聯盟第2的3成36，13轟及48分打點都並列聯盟最多，72支安打也在前3名，各項數據大有機會再創下個人單季新高，在7月打擊MVP票選更是全數通過，不過廖健富在DH部分票選只有第4名，甚至於連全壘打大賽都只排在第15名，聯盟最多轟打者竟然無法參加全壘打大賽，真是件匪夷所思的事情。

廖建富目前以13轟及48分打點暫居聯盟雙冠王，結果明星賽沒被選上，全壘打大賽也未能參加。 聯合報系資料照片

李凱威及廖健富兩名聯盟中的穩定打者，不但是今年明星賽，也是近幾年國家隊的遺珠之憾，兩人在進入職棒後尚未披上中華隊的戰袍，這與守備位置重疊及教練團選擇有直接關係，近年中華隊有多位能守二壘的旅外球員及打擊表現更突出的林立等人，捕手在攻守方面也都有其他更適合的人選，導致李凱威及廖健富苦無被選進國家隊的機會。

在這兩場明星賽過後，中華隊的攻擊能力看起來還有加強的空間，中華隊打者在亞冠賽中要面對雖然同樣是日韓24歲以下的投手，就以日本來說，扣除掉今年已參加過經典賽的高橋宏斗、戸郷翔征、宮城大彌等人，還有村上頌樹、山下舜平大、北山亘基等在本季有不錯表現的投手，如果可以在陣容上再做些調整，將李凱威或廖健富加入外卡名單中增強打擊火力，或許是個不錯的選擇，同時也能讓他們在這個相對起來不算太重要的系列戰中增加國際賽的經驗。