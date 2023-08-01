布朗尼走過鬼門關恐斷籃球路 詹姆斯生涯佈局也受影響

上周一布朗尼（Bronny James）在南加大籃球訓練心臟驟停送醫。稍早，這位NBA巨星之子已於周二康復回家，並享受和家人在一起的時光，令父親詹姆斯（LeBron James）感到欣慰。種種跡象顯示，他生涯最後一年與兒子征戰NBA的計畫恐將改變，取而代之是在洛杉磯湖人隊結束生涯。

當我透過媒體得知布朗尼健康狀況時，心想：「不會吧？」2018年另一位湖人隊傳奇大歐（Shaquille O’Neal）之子歐尼爾（Shareef O'Neal）亦在大一診斷心臟異常接受手術，從此前進NBA之路充滿顛簸，即便2022年圓夢替湖人隊征戰夏季聯賽，卻未獲得一紙合約，同年轉戰NBA發展聯盟找機會，與父親偉大成就相差甚遠。同樣地，布朗尼天賦與身體條件均不如父親詹姆斯，但在全美高中籃壇仍有四星等級，遂獲獎學金加入名校南加大打球，只是歷經原因不明的心臟驟停，未來前途充滿變數。

薩特爾（Brian Sutterer）除了是一名YouTube網紅，也是持有執照的醫學博士，在骨科和運動醫學領域屬於權威人士。布朗尼事件發生後，他透過影片分析表示，年輕的布朗尼籃球生涯可能結束。根據他的說法，心臟骤停原因很多種，經過治療並不能保證安全返回體育場，因為再發而導致死亡風險非常高。薩特爾同樣舉歐尼爾案例說，病患有異常冠狀動脈，可透過手術治療和修復，但不代表完全康復，因此現階段布朗尼得接受觀察，可能很長一段時間無法參賽。薩特爾認為，幸運的是布朗尼走過鬼門關，醫療人員順利挽救生命，而評估繼續打球或轉戰NBA又是不同情況。

詹姆斯之子今年才宣布風光加入南加大，看似前進NBA之路風生水起，未料發生心臟驟停事件，未來前途充滿變數。 擷圖自Bronny James個人IG

布朗尼是上周五與家人首次外出，他穿著灰色連帽衫、黑色運動褲與灰色運動鞋，與38歲的父親詹姆斯、母親及弟弟、妹妹一起，到聖塔莫尼卡（Santa Monica）義大利餐廳Giorgio Baldi用餐。當晚在同一家餐廳消費的客人，紛紛向這個家庭表示祝福，詹姆斯大方對外表達感激。在此之前，詹姆斯也透過IG發表心得，並上傳一張家庭合照，那是他和妻子及三個孩子在本月出席ESPY頒獎典禮。照片中，一家人圍著彼此手臂微笑站在紅毯，詹姆斯說，無論結果如何，他的職責就是始終保持堅強。

之後，詹姆斯又透過推特（Twitter）發言：「我想感謝無數給我們家庭寄來愛和祈禱的人，我們感受到了！並且非常感謝，現在每個人都很好，一家人聚集在一起平安健康，我們感受到你們的愛。」接著他還提到：「當一切準備好，會有更多話要說，但我想告訴大家，你們的支持對我們所有人有很大的意義。」這氣氛下，詹姆斯拒絕對外談論有關籃球的事，包括布朗尼是否歸隊打球、他的生涯規劃去向。早在去年全明星賽，詹姆斯曾宣布生涯終點站，是要和兒子布朗尼在同一隊打球，無論那是在哪個地方，詹姆斯說：「在我最後一年，我會和兒子一起打球。不論布朗尼在哪裡，我都會去那裡。為了和兒子共度一年NBA時光，我願意不計代價。這不是錢的問題。」這是他在接受運動媒體 The Athletic的記者洛伊德（Jason Lloyd）採訪時的內容，如今布朗尼遭遇健康意外，連參加NBA選秀都充滿懸念，這亦將影響老爸詹姆斯的規劃。

美國媒體臆測，若布朗尼籃球生涯告終，湖人隊應會是詹姆斯生涯最後一站。而現任老闆巴斯（Jeanie Bass）也提到，球隊將以退休詹姆斯球衣的方式，表達對這位NBA得分王的敬意：「湖人隊球衣退役的標準是該員必須為名人堂一員，毫無疑問詹姆斯會進名人堂，當他入選後，我們就籌劃退役球衣儀式。」