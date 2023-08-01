日職／洋聯超級強投林立 3成打擊王陷滅絕危機

本季賽程剩下約三分之一的賽程，個人獎項的競爭也將進入最後的衝刺期，目前兩聯盟的投打各項目前幾名間的差距都並不大，每隔一週都可能會有新的變化產生，但有幾項打擊項目卻有可能創下單季最低紀錄。

最明顯的就是在打擊率的部分，在7月賽程全部結束後，日職打擊率超過3成的僅有5人，其中央聯有3人，最高的是DeNA宮崎敏郎的3成35，宮崎在17年以3成23奪下打擊王，自此的7個球季僅有1年的打擊率未達3成，今年從開季以來就維持穩定手感；居次的是廣島西川龍馬的3成27；第3名是去年安打王，中日岡林勇希的3成06，他本季仍以114支安打暫居安打王；央聯前兩名的差距不大，而除非2人同時遇到大低潮，否則到季末要維持3成以上打擊率不會太難。

不過在洋聯卻面臨可能史上首次沒有3成以上打擊王的窘境，目前僅有2名洋聯打者的打擊率超過3成，分別是歐力士的頓宮裕真及軟銀的柳田悠岐，但兩人的打擊率都在3成左右而已。

26歲的頓宮在18年被選進歐力士，前幾年的捕手位置有若月健矢及伏見寅威2人順位在他前面，因此沒有太多出賽機會，去年8月中轉戰一壘防區，順利寫下個人職棒生涯最多的81場出賽，雖然打擊率只有2成26，全壘打卻首度來到雙位數的11支，也有34分打點，展現不錯的打擊火力，今年雖然伏見離隊，但補進森友哉，頓宮也延續去年同樣固定在一壘手的位置，至今已出賽79場，打擊率來到3成09，11轟及36分打點也已接近去年整季的成績，是今年歐力士打線上的一大驚奇。

頓宮在5、6兩個月的打擊率都在3成7左右，因此在6月結束時以3成46打擊率暫居洋聯打擊王，不過進入7月，頓宮的打擊手感急速冷凍，7月僅有1成88打擊率，18場比賽有10場無安打，導致打擊率掉到3成09，還一度掉到第2名，這或許與他已接近去年的出賽數，體力調整有關，如果無法找回前兩個月的手感，打擊率跌破3成是大有可能的事。

頓宮裕真今年打擊大爆發，但到了7月狀況開始有點下滑。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

洋聯打擊榜上第2名是在7月最後一場又被頓宮逆轉的柳田，拿過多次個人獎項的柳田，輝煌成績就不用多說，也能兩度奪下打擊王，但上次已是18年的事，他與頓宮今年的打擊走勢不同，4月打出單月3成89打擊率，5、6月卻都僅有2成6左右，進入7月則是重新打回打擊手感，出賽22場只有4場無安打，單月再度有3成45打擊率的成績，因此把整季的打擊率又拉上3成08，後勢看好；排在2人之後的很巧地又是各自的隊友紅林弘太郎及近藤健介，不過2人的打擊率都未達3成。

柳田悠岐進入7月打擊加溫，後勢看好。 擷自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

相較於18年的20人、19年的11人、20年的12人、21年的11人，去年22年球季結束時，打擊率在3成以上的打者已銳減到6人，以現階段來看，雖然離球季結束還有一段時間，但本季目前打擊率超過3成的只有5人，這與近年來日職強投紛紛出現並更加進化有直接的關係，無論是本土或外籍投手，150以上公里速球已成標準配備，再加上又擁有多種不同的變化球，不要說超級強投如山本由伸、佐佐木朗希等人，入選進國家隊的各隊一級強投就已經讓打者無法招架。

山本由伸等強投近年更加進化，洋聯打者越來越難以應對了。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

綜觀日職聯盟自從1936成立以來，最低打擊率的打擊王是42年吳昌征的2成86，這也是日職唯一一次低於3成的打擊王；而1950年分成兩聯盟後，打擊王的最低打擊率是62年央聯廣島鯉森永勝治的3成07，洋聯最低則是76年太平洋俱樂部獅(現埼玉西武獅)吉岡悟的3成07，如果洋聯打者無法維持住打擊手感，不但會創下兩聯盟制後最低打擊率的打擊王紀錄，還有可能在相隔80年後，再出現一位打擊率未達3成的打擊王。