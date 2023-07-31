中職／內野指揮官就位！游擊新世代接班

【撰文・鍾亞芳】

今年球季開頭，各隊不約而同起用年輕游擊手，幾乎都是21、22歲，年齡相仿選手中有如江坤宇攻守皆獲高度好評，也有仍須磨練潛力新秀，每位選手都有獨特長處，相信累積更多職棒經驗後，各隊游擊大關守護者都能更成熟，進而成為國家隊可用之兵。

相較過去得解決兵役才能打職棒時空環境，現在不少高中生早早進入職棒，游擊手堪稱內野防區指揮官，同時必須與後方外野手溝通，也要與左右兩邊內野隊友配合，加上範圍較大，對於身體素質也有更高要求，比起過去多由經驗豐富中生代選手擔任，若覓得年輕潛力好手，普遍願意給予更多時間成本培養。

中信兄弟江坤宇 預判能力中職最佳

今年世界棒球經典賽，江坤宇入選中華隊。 聯合報系資料照

2018年選秀披上黃衫，2019整季在二軍磨練，2020年原為3號游擊手，當時主戰王勝偉受傷勢影響，二壘手吳東融狀況仍須調整，2號游擊手岳東華移防二壘，19歲江坤宇獲大量一軍出賽機會，年紀輕卻絲毫不怯場，攻守展現優異潛力，自此成為不動游擊。

中信兄弟首席教練陳江和指出，江坤宇剛上一軍時難免有些不穩，習慣一軍後心態更成熟，隨經驗累積更了解如何調適、解讀比賽，「阿坤超乎年齡，不像18歲就打職棒，像當初的王柏融，這種就是即戰力。」

各隊教練對江坤宇都有高度評價，讚其預判能力為中職游擊翹楚，下足苦功熟悉投捕當天配球暗號，牢記打者攻擊模式，輔以當天狀況，打者準備打擊時便能提早移動準備，如此已能抓到7、8成落點，即便投手失投造成擊球方向與想像出現落差，移動能力出色加上總是展現一定要把球攔下來高度企圖心，守備穩定度讓隊友、教練團相當安心。

過去曾任中信兄弟教練的黃泰龍認為，江坤宇頭腦靈活，教練提點後能融會貫通延伸不同狀況模擬應對方法，「臂力沒特別好，但很懂得運用下半身帶出傳球動能，在需要快速穩定傳球的游擊守位有很大幫助。」球員時期沒有遇過各隊游擊手皆由年輕好手當家狀況，陳江和認為這會讓年輕選手有更明確目標，「18歲都做得到，為什麼我不能？中華隊新一代游擊手有坤宇跟（鄭）宗哲，現在又多一個（林）靖凱，近年二游不會有太大問題，雖然打擊火力不像過去『金鏞』連線，可是玩球細膩度可以彌補，像選球、助攻或有效執行戰術，國際賽往往一個戰術成功與否就能決定勝負。」

統一7-ELEVEn獅林靖凱 傳球快速二游兼顧

統一獅隊游擊手林靖凱，傳球快速二游兼顧。 聯合報系資料照

與江坤宇是高中同學，原是二壘手，獅隊苦尋不著游擊手時，2022年嘗試游擊，適應後成為最佳解。獅隊內野、三壘指導教練周廣勝指出，林靖凱對比賽掌握度還有面對狀況處理，在獅隊內野手中皆屬上乘，「去年在游擊失誤較多，經過春訓、秋訓加強進步很多，從二壘轉到游擊技術沒有太大問題，需要點時間累積游擊經驗。」

周廣勝球員時期也有從二壘轉練內野其他守位經驗，談及其中難度，「球的彈跳一定不一樣，再來就是每個位置上前接球時間點也不同，二壘跟游擊最大差別是游擊不能有太多時間等球，球停在手上時間也要比二壘短，游擊傳球距離較長，這3個都要做好難度不低。」每個位置反應時間不同，轉換守位適應階段容易發生失誤，能否從失誤中快速轉換心情面對比賽，也是其中挑戰。

林靖凱傳球速度快，球出手到一壘速度在中職名列前茅，但也因此犧牲些微準度，相較游擊，二壘守備可以較輕鬆、保守，游擊則需積極快速，林靖凱轉練游擊時，為更扎實做到這點，過於刻意卻適得其反，周廣勝表示，「基本技術沒有太大問題，除了傳球速度快，移動速度也不錯，相信累積更多經驗後，在轉換位置時間差、傳球距離搭配跑者速度這些小細節拿捏會愈來愈好。」

至於林靖凱未來是否有機會競爭國家隊游擊手一位，周廣勝有不同看法，「比起守游擊，相信他跟坤宇搭檔二游會是更好選擇，靖凱本就是優秀二壘手，雖然現在是游擊手，但回到二壘只需一點時間就能適應，兩人本就默契十足，江坤宇本季攻守數據搭檔中線守備會更好。」

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