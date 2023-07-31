賈吉歸隊也難救 洋基恐難逃本世紀首次墊底

任何一位大聯盟球迷都知道，美聯東區是永遠的一級戰區。首先，只要大聯盟存在一天，洋基與紅襪之間長達百年的宿敵之戰就會繼續下去。然而就在基襪對決持續上演的同時，又有光芒這隻薪資最低、觀眾最少卻發展得最為成功的後起之秀脫穎而出。且不說最近四年光芒每一年團隊薪資都只有洋基三分之一甚至四分之一，卻始終能與之並駕齊驅，年年都打進季後賽並且在季後賽走得更遠，今年上半季的表現大家更是有目共睹。三強鼎立之下，還有藍鳥這隻由小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）兩大「基因富二代」領軍的新貴。看到這裡，只能慶幸還好有金鶯這隻萬年爛隊…什麼？你說金鶯現在是分區第一？

自從分區墊底的紅襪在七月一日贏球將戰績拉升到42勝42敗後，美東就不曾有過任何一隊勝率低於五成。這五隊戰績均勝過形同「新手村」的中區「霸主」雙城已不是新聞。放眼美聯其他九隊，也只有遊騎兵跟太空人戰績勝過當下墊底的洋基。美東的「地獄級」難度確實不是浪得虛名。

即便如此，身為全美聯薪資最高球隊，坐擁頂薪打者賈吉（Aaron Judge，平均年薪4000萬美金）及史上最巨合約投手柯爾（Gerrit Cole，3.24億）兩大神主牌，季前被視為奪冠最大熱門之一的洋基卻淪為分區墊底，除了失敗，沒有其他詞彙足以形容現今的洋基。或許有人會以賈吉因傷缺賽近兩個月來幫洋基辯護，然而球員受傷誰隊無之？就以同區為例，上半季長期獨走的光芒可是一開季兩大先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）就雙雙陣亡。金鶯則有主將穆林斯（Cedric Mullins）兩進傷兵名單，如今何時能歸陣猶是未知數。從未全員健康過的紅襪更是季前就先傷一員大將游擊手史托瑞（Trevor Story），一路走來先發投手更輪番進出傷兵名單。

紅襪游擊手史托瑞(圖)和孟德西季前就受傷，到現在都還沒有出賽，張育成也是沒打幾場，但紅襪戰績還是比洋基要好一點。 美聯社資料照片

當然，賈吉對洋基的重要性顯非以上任何一位球員可以比擬。甚至可以說除了大谷翔平沒有任何球員像賈吉這樣對自家球隊具有如此深厚的影響力。這一季賈吉出賽的51場比賽洋基拿下31勝勝率超過六成（60.8%），甚至比目前戰績居美聯之冠的金鶯（60.6%）還要高。

但反過來看，賈吉對洋基有多重要，他的隊友表現就有多悲慘。扣除賈吉，洋基陣中還有史丹頓（Giancarlo Stanton，OPS .723）、瑞佐（Anthony Rizzo，.719）、勒梅休（DJ LeMahieu，.682）等多位名將，結果這三位合計薪資6400萬美金、總共拿過五座銀棒獎的球星打到現在沒有一人OPS+高於100，勝場貢獻值（WAR）加起來只等於1。換句話說，他們的打擊表現連平均水準都不到，貢獻度可能還不及大谷一根手指頭。

三位主將尚且如此，等而下之「又老…但不窮」的唐納森（Josh Donaldson，今年年薪2175萬美金）之輩就更不用說。整隊固定先發班底除了賈吉，就只有二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）的OPS+高於100（105），然而菜鳥年拿到新人王票選第三名、隔年又轟出38發全壘打的托瑞斯如今打出這樣的成績到底是好是壞，相信洋基高層跟球迷心中自有一把尺。至於季前被譽為基特（Derek Jeter）第二的新人游擊手沃爾普（Anthony Volpe）守備好則好矣，目前只有.655的OPS。別說跟基特相提並論，全聯盟打席達到350以上的游擊手中也就只有老虎的貝茲（Javier Baez）OPS比他低。

洋基打線中除了賈吉之外，目前只有二壘手托瑞斯的打擊成績還算能看，其他一堆坐領高薪的球員根本就是讓人慘不忍睹。 美聯社

洋基打擊為何如此之糟？沒人說得出真正原因。別忘了不到一年前，他們還是全聯盟最會轟全壘打的球隊（去年總計轟出254支），也是全美聯得分最多（4.98分）的球隊。當然賈吉破紀錄的62發全壘打佔了大宗，但瑞佐（去年OPS .817外加32發全壘打）、史丹頓（.759，全壘打31發）、托瑞斯（.761，OPS+ 115）、勒梅休（.734，OPS+ 112）也都功不可沒。雖說除了26歲的托瑞斯，其他三位老將本季都年過33，勒梅休更已滿35。但在球季開打前又有誰能料到他們的表現會斷崖式下滑？月初慘遭開除的打擊教練顯然成了代罪羔羊。

打擊如此不振，洋基的投手同樣不容樂觀。目前先發投手4.33的防禦率跟區區0.7的WAR只排得上美聯第八——這還是靠塞揚獎大熱門柯爾（防禦率2.64、投球局數136.1及WAR 4.8都位居美聯第一）全力加持之下才有的成績。如果不是因為擁有全美聯防禦率最低（3.18）且WAR最高（3.8）的牛棚，打擊崩盤、先發投手只靠柯爾苦撐、守備較前一季退步不少（進階數據從美聯第二掉到第六）、跑壘推進能力更是個笑話的洋基現況只會更糟。

洋基投手群中也只剩下王牌先發柯爾(圖)和終結者霍梅斯有水準以上的表現，其他不論是先發還是牛棚投手大多乏善可陳。 美聯社

或許有人認為，只要救世主賈吉重返球場，總管凱許曼（Brian Cashman）再來個幾樁交易，何愁洋基下半季不急起直追迎頭趕上？但且不說一度考慮接受手術蓋牌結束本季的賈吉是否真的滿血回歸，已經付豪華稅付得肉疼的大老闆到底還願意供給總管凱許曼（Brian Cashman）多少銀彈？根據兩大進階數據網站Fangraphs與Baseball Prospectus的推算，別說季後賽，洋基打完這一季戰績頂多就贏同屬難兄難弟的紅襪那麼一丟丟（兩家都預測基襪會雙雙以86勝左右的戰績作收）。一旦稍有差池，洋基就有可能淪為分區墊底，而這可是他們自1990年至今三十多年來從未發生過的不名譽紀錄。

今非昔比，當年尚未建立起世紀末王朝的洋基在老老闆喬治．史坦布瑞納（George Steinbrenner）的瞎指揮下成了眾人眼中的笑柄。但由總管麥可（Gene Michael）及華森（Bob Watson）負責掌舵的洋基也就從此時浴火重生，最後被承先啟後的凱許曼集其大成。如今凱許曼不像當年兩任總管有老老闆掣肘，反倒有小老闆豪爾（Hal Steinbrenner）全力傾重金挹注，如果最終反倒翻船淪為分區墊底，就算美東戰區再怎麼「地獄」，無疑都將成為洋基史上的一大污點。