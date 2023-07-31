中職／下半季戰局詭譎 兄弟新洋投扮演關鍵角色

今年上半季統一獅靠4大洋投勝騎士、羅昂、克維斯、布雷克打天下，成為上半季奪冠重要功臣，隨著勝騎士轉戰韓職，羅昂受傷要等季末才能歸隊，無疑重創團隊戰力，也讓接下來戰局變得詭譎。

上半季獅隊4大洋投攜手豪取22勝，勝騎士包辦8勝、防禦率是亮眼的1.44，克維斯拿到6勝，羅昂和布雷克同樣都有4勝，其中羅昂防禦率僅2.04，也是獅隊單週打頭陣的頭號先發投手人選。

上半季獅隊封王夜4大洋投還開心合影，不久勝騎士就被韓職起亞虎挖角，羅昂因傷長期脫離戰線，洋投Big4只剩Big2，更令獅隊教練團傷腦筋的是，布雷克壓制力不如以往，防禦率3.93並不理想，面對右打的被打擊率2成99，直球均速和巔峰時期相較下滑不少。

放眼望去，獅隊洋投只剩克維斯比較可靠，防禦率2.34的他，只要補足規定投球局數，可望「空降」防禦率榜首，目前獅隊高層積極尋找新洋投，有機會一次就來兩人，填補羅昂受傷缺陣的戰利空缺，只是能否繳出「勝騎士級」的績效，有待時間驗證。

統一獅洋投克維斯雖然實力頂尖，但球隊一下少了兩員大將，整體來看人手是明顯不足。 圖／統一獅隊提供

其實洋投戰力傷腦筋的不只獅隊，還有味全龍，雖然手握鋼龍、布里悍這兩張王牌，不過伍鐸肩傷長期脫離戰線，本季應該很難以最佳狀態回歸，新洋投錡龍雖有左投優勢，但球速和球威都明顯不足，恐怕很難壓制中職打者，龍隊又遲遲找不到新洋投，如果只靠鋼龍、布里悍撐場，洋將戰力和其他球隊相較就明顯吃虧了。

相較之下，富邦悍將洋投戰力算是相對不錯，肯特苦吞9敗全聯盟最差，明星賽前下二軍，不過新洋投伍茲球威十足，更在二軍飆出155公里速球，今年他在美國獨立聯盟繳出7勝2敗、防禦率3.77的成績，帳面數據還OK，加上富邦陣中的洋投富藍戈、安得勝，是可以期待的洋將陣容。

富邦悍將隊新洋投伍茲在小聯盟曾升上3A，但只有3場共3局的出賽經驗，在2A時三振能力不錯，但控球較差，保送與暴投一大堆。 中央社

樂天桃猿上過一軍的4名洋投雷法、霍爾、道博格、豪勁，表現都算中規中矩，日籍投手由規日前在二軍慘遭狙擊，狀況不明，即使用不到第5位洋投由規，以現有4名洋投應戰，樂天還是相對有本錢，也是變數較小的球隊。

變數比較大的是中信兄弟，扣除在一軍穩定出賽的德保拉和福來喜，洋投泰樂防禦率破4，狀況大起大落，如果新洋投準備好了，泰樂又無法有超水準演出，很可能被取代。

中信找來兩名新洋投艾里歐、艾士特，其中艾里歐沒上過大聯盟，今年在墨西哥聯盟發展，防禦率4.50，他已在二軍投2場，總計11局掉1分，最快球速152公里。

中信兄弟隊新洋投26歲的艾里歐來自多明尼加，去年效力於美職白襪隊3A。 圖／中信兄弟隊提供

艾士特去年還在大聯盟投20場共22.1局，防禦率5.64；另外，去年他在海盜和小熊3A總共投43局，防禦率2.93，今年在水手3A共計投40.2局，防禦率4.20，若純就數據上來看，艾士特是一名「3A以上、大聯盟未滿」的4A投手，如果他能適應台灣氣候和中職環境，有可能成為兄弟下半季爭冠甚至劍指總冠軍的關鍵因子。

只是艾士特生涯以後援為主，來台應該會擔任先發投手，能否拉長投球局數，每一場表現落差不至於落差太大，這些都值得觀察。假設艾里歐、艾士特表現都很出色，加上王牌德保拉，中信一軍有可能就會以3名先發洋投為主，屆時捕手福來喜的角色就相當微妙了。

得好洋投者得天下，這是中職不變的定律，誰能找到好洋投助陣，奪冠機率就高，獅隊在上半季拔得頭籌，下半季卻狀況連連，今年中職總冠軍得主會是誰，好戲才正要上演。