日職／新人年起連續20轟難度高 清原和博連13年最猛

2020年球季可說是日本職棒近年來新人大豐收的球季，除了中央、太平洋聯盟的新人王得主栗林良吏、宮城大彌之外，還有中央聯盟的牧秀悟（橫濱DeNA）、奥川恭伸（養樂多）、佐藤輝明（阪神）、伊藤將司（阪神）、中野拓夢（阪神）以及太平洋聯盟的伊藤大海（日本火腿）等新人特別賞得主，人才輩出。

其中，中野拓夢跑出30次盜壘成功，是一名速度取勝的選手之外。牧秀悟、佐藤輝明兩名大學畢業的強打者，第一年球季分別打出22轟、24轟，技驚四座。不僅如此，當進入第二年球季之後他們也沒有所謂的「二年級症候群」，繼續打出出色的成績。牧秀悟打擊率從0.314降到0.291，不過全壘打22支增加到24支，打點更是71分大幅成長到87分。佐藤輝明則是打擊的確實性明顯成長，打擊率從0.238升到0.264，三振從173次減少到137次，伴隨而來地打點也從64分大幅成長到84分。至於佐藤的招牌全壘打雖然比較可惜，從24支減少到20支，不過總算還是辛苦地守住連續兩年單季20轟的紀錄。也使得這兩名強打少年得以「續命」，今年繼續挑戰新人球季起連續單季20轟的成就。

在他們之前，日本職棒過去曾經有過8名打者，從新人球季起連續打出單季20支全壘打，這包含了清原和博（13年）、原辰德（12年）、有藤道世（8年）等強打者。清原和博的連續13年紀錄高懸至今，直到他轉隊到巨人軍之後仍繼續保持，難度之高可以想見。日本的「棒球先生」長嶋茂雄以及田淵幸一都停留在2年，第三年分別只打出16轟（1960年）、18轟（1971年），不過無損他們的終身成就，生涯分別累積了444轟以及474轟。

1990年之後最長年數20轟的則是效力過近鐵、巨人、羅德、橫濱等隊，後來還當選參議院議員的的石井浩郎，他在1990-1994年近鐵時代連續5年打出20支全壘打，其中1994年打出生涯最多的33轟、111分打點，拿下打點王。可惜隨後因傷大大影響了表現，之後直到2002年退休都再也沒有打過單季20轟，帶著生涯162轟黯然引退。

牧秀悟、佐藤輝明今年都有機會繼續保持新人球季起連續單季20轟的紀錄，目前分別有17轟、12轟進帳。兩位選手都在球季初遭遇相當大的低潮，能一步一步調整成功到目前有機會叩關成功，相當不容易。

佐藤輝明與牧秀悟同期進入職棒，不過表現起伏過大，使得這幾年的成績不如牧秀悟耀眼。 擷圖自阪神虎官方推特

尤其是牧秀悟，開季至今維持穩定的打擊火力，在球季進行完90場比賽的情況下已經擊出17支全壘打，僅次於岡本和真的22支全壘打以及村上宗隆的18支全壘打，最後再加把勁甚至有上看單季30轟的機會。牧秀悟球季前參加WBC經典賽，影響了他的調整，四月份只有0.235打擊率（3轟），5月份則升到0.328（5轟），後勢看漲。

佐藤輝明今年比現起伏較大，是他在整體表現上的致命傷，四月份佐藤得表現更慘只有0.200打擊率（3轟），終於在經過打擊姿勢的不斷摸索之後，五月份升到0.295（5轟），全壘打也慢慢進入量產，但到了六月份打擊率跌落到0.179，只有1支全壘打。七月份打擊率仍不理想，只有0.188，但已經擊出3支全壘打，也給了球迷重新恢復期待，今年是否能與牧秀悟攜手寫下新人球季起連續3個球季單季20轟的紀錄。

尤其是阪神虎、橫濱DeNA戰績分別高居央聯第一、第三名（截至7月29日止），被視為中央聯盟爭冠的兩大熱門。兩名從新人年就互相較勁、實力相當的強打者，不僅為個人成績而戰，勢必也將牽動雙強在央聯戰場鹿死誰手。