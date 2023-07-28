76人專養白眼狼？ 趁早砍掉重練或將是正確選擇

「Trust the process」， 一句由上季例行賽MVP安比德(Joel Embiid)高喊了數年的精神口號看起來也差不多是到了盡頭的時候。76人隊近年狀態始終不上不下，季後非但補強未果，還失去陣中三名都能吃下20分鐘左右的輪換球員，在沒有太多選秀未來性的前提下，76人往後的團隊戰力前景堪憂。

此外，據傳球隊總管莫雷跟哈登(James Harden)的關係形同決裂，哈登上賽季的降薪續約並沒有替球隊帶來實質補成效，也讓他決定執行2023-24年3560萬美金的球員選項，並表明希望被交易，想為洛杉磯快艇打球。

若76人高層無法在新賽季訓練營前處理好哈登的去留，那麼一心求去的哈登就算拒絕報到也是有前例可循。若是真的走到那步，影響的是76人無論場上配合或是休息室氣氛都將無法穩定團隊軍心以備戰新賽季。

過去哈登在籃網時期和杜蘭特(Kevin Durant)，厄文(Kyrie Irving)雖組成震撼聯盟的三巨頭，但結果是眾人皆知的差。哈登離開不快樂的籃網後，費城是敞開雙手的歡迎哈登加入安比德的Process之旅。但哈登則因傷勢影響他出勤率不比從前，一季半下來共只出賽79場例行賽，他在場上打法也明顯轉型為串聯攻勢的主要指揮官，上季以10.7次助攻，生涯二度榮登助攻王。而安比德則是以場均33.1分連莊得分王，並拿下個人首座的例行賽MVP。

安比德(左)與哈登(右)分別拿下例行賽得分王和助攻王頭銜，但這樣的組合在季後賽卻是難以走遠，兩人可能都因此對球隊失去信心。 美聯社資料照片

76人雙星雖然個人獎項成就非凡，但其實合作效益的上限看起來卻也到了頂點，在球隊陣容缺乏新能量注入前，我想兩人的合作很難再擦出新的火花了。哈登始終想證明自己依舊有能力像火箭時期的他能主宰戰局，但事實是犯規尺度吹判的改變，傷後爆發力的弱化，體能流失的回復，導致他投籃穩定度下降等等的諸多細節，皆讓33的歲他不太可能再長時間維持如同火箭時期的高檔身手。

哈登的交易勢在必行，問題就卡在薪資的匹配跟球隊願意接受換回多少未來選秀權與年輕天賦。76人2016、2017年連續兩年幸運地坦到狀元籤，最後兌現成了西蒙斯(Ben Simmons)與佛爾茲(Markelle Fultz)。前者高薪低就，號稱飽受背傷，心理困擾等五花八門不願配合球隊的理由重重傷害團隊，忘恩負義的西蒙斯也讓76人球迷對他是棄之敝屣。後者初入聯盟沒多久便深受傷勢與所謂的投籃失憶症影響，佛爾茲身處2017選秀大物年，卻完全打不出對狀元應有的期待。

西蒙斯完全不顧76人對他的苦心栽培，最後意氣用事地與球隊鬧翻，不但破壞了76人的奪冠計畫，也讓他自己身價大跌。 歐新社資料照片

76人對這兩名狀元的投資失敗後，就再也沒有適合培養做為未來核心的天賦出現。在現今的氛圍中，趁哈登還有交易價值時趁早換取重建籌碼才是球隊長遠健康發展的走向。當東區的尼克、騎士都已經囤積夠年輕天賦，並透過交易，補強等等在上季一展東區新興勁旅氣勢，反觀陣容不上不下且相對沒有未來性的76人就是不進則退。

除了哈登之外，76人在球隊補強方針上恐怕也必須在即戰力與未來性中拿定主意來安撫安比德。安比德近日在為他的電影工作室出席電影節活動時受訪提到，他只想獲得總冠軍，無論在哪裡，要付出甚麼代價，就算是離開費城也可能發生，只要他有機會就願意嘗試並接受挑戰去體驗拿下總冠軍的滋味。

此番言論在社群媒體上引起波瀾，球迷也紛紛揣測新合約將於2023-24賽季開始生效到2026-2027賽季的安比德會在何時也高喊賣我。國外賭盤甚至開出尼克成為安比德最有可能的潛在下家，或許對已經紐約置產的安比德來說這一切並非空穴來風，只欠時機成熟。

想當初76人在2014年選秀以探花之姿挑中安比德後，足足等了他兩季的健康回歸才開始在有條件的保護下開啟他的職業生涯，一路至今也已過了七個賽季。倘若連安比德都想提前求去，那麼76人過去十年來無論是選秀，砸錢續約，補強等策略操作，都將正式宣告一個世代的結束，並徹底進入重建模式。

76人苦等了安比德兩年，後來完全以他為球隊核心來重建，也給了他非常豐厚的合約，他不應該因為今年的失敗就有抱團的想法，早早就說可能轉隊更是會傷了球迷的心。 歐新社資料照片

以安比德的薪資與市場吸引力，若沒有拉第三方前來交易，很難推動大規模的補強改革。即便，安比德的離隊暫時還不會比哈登的轉隊還早發生，但要是球團高層狠下心來打掉重練，或許發揮完近年身處巔峰的安比德價值後，趁著行情正好之際以換取未來利益最大化的交易，對下個世代的76人來說將是長痛不如短痛的重建選擇。

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