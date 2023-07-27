苦熬9年才上大聯盟 包提斯塔成今年最強終結者

金鶯隊目前能取得跌破眾人眼鏡的美聯最佳戰績，陣中超狂的終結者包提斯塔(Felix Bautista)絕對是頭號功臣。他除了以28次救援成功暫居美聯榜首外，另有49局、0.92防禦率、96次三振與17.6超高三振率的可怕成績。但你知道包提斯塔在去年登上大聯盟之前，其實在小聯盟熬了9年且還曾被球團釋出嗎？沒想到今年他卻成為全聯盟最強的終結者，只能說金鶯隊挖到了寶。

來自多明尼加的包提斯塔目前以2.5的fWAR值暫居全聯盟救援投手的榜首，且距離第2名狄亞茲(Alexis Diaz)的1.8有著不小的領先幅度。由於救援投手吃的局數較少，通常WAR值會比一般先發投手或打者來得低，但包提斯塔卻以救援投手的身份成為金鶯隊陣中WAR值最高的球員，實在相當罕見。

包提斯塔最初是以國際自由球員身份被馬林魚隊在2012年所簽下，隔年才18歲的他在多明尼加夏季聯盟出賽，這在小聯盟體系屬於新人聯盟等級，他繳出2.73防禦率的成績。2014年他的防禦率卻暴漲到12.41，保送率高達14.6，對他沒什麼耐心的馬林魚隨即將他釋出。2015年他甚至完全沒球可打，直到2016年金鶯隊跟他簽下小聯盟合約。他在金鶯小聯盟體系一直待到2021年，其中2020年小聯盟賽季還因疫情整季取消。2022年他升上大聯盟時已快27歲，但他也適時把握住機會，在金鶯季中將羅培茲(Jorge Lopez)交易出去後，順勢接手終結者的位置。去年整季他繳出65.2局、2.19防禦率、15救援成功、0.93WHIP與12.1三振率的優異成績。

包提斯塔(右)最早是被馬林魚簽下，並未參加大聯盟選秀，從2013年起就在新人聯盟打拚，直到2022年4月才升上大聯盟。 美聯社

沒想到包提斯塔今年更上一層樓，已分別在4月與6月拿下美聯單月最佳救援投手獎。他的2.5 fWAR值、0.92防禦率、17.6三振率都是全聯盟第1，0.86 WHIP則排第4。他的球路基本上是速球與指叉球相互搭配，其中速球平均達到火球等級的100英里，是全聯盟第3。根據Fangraphs網站的球種價值(Pitch Value)數據，包提斯塔的速球球種價值11.7為全聯盟第2、美聯第1。他的指叉球也相當犀利，球種價值5.9也排全聯盟第2，讓打者出棒時的揮空率高達59%。

整體而言，包提斯塔讓打者的總揮空比例21.7%為全聯盟第1，讓打者打到球的比例58%也是全聯盟最少，即便在好球帶內打者打到球的比例67.7%也排全聯盟第2。會讓打者揮空率那麼高的原因有兩個，一個是他的指叉球太過犀利且引誘性十足，另一個是他的球速實在太快，因此就算投進好球帶打者也打不到。他這兩種球路都是全聯盟數一數二，也難怪他的三振率高得嚇人。

除了包提斯塔外，金鶯另一名牛棚大將卡諾(Yennier Cano)今年也表現相當精采。卡諾是去年羅培茲交易案向雙城換來的投手，去年是他的新人年但表現不佳，防禦率高達11.50，沒想到今年脫胎換骨，繳出1.82防禦率與全聯盟第5的1.5fWAR值的成績，等於和包提斯塔組成全聯盟最強的8、9局防線，同時證明了金鶯對於牛棚的挑選相當有眼光。這也是為何今年金鶯隊的得失分差48只能排在美聯第5種子，以得失分算出的預期勝負為55勝46敗，但實際卻拿下美聯最佳的62勝39敗，等於比預期多拿了7勝。關鍵就在於包提斯塔與卡諾領軍的牛棚替球隊守下太多低比分差的勝利。

卡諾通常在包提斯塔上場前一局投球，是聯盟中數一數二的佈局投手，當包提斯塔出賽過於頻繁時，卡諾代班一下也很稱職。 美聯社

包提斯塔去年等待了9年才上大聯盟，今年則憑著頂級的速球與指叉球一躍成為全聯盟最強終結者，替大聯盟再添一樁勵志的故事，若最終能順利率領金鶯在不被看好的情況下打進季後賽，結局就會更加完美了。