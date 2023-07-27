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平鎮大溪仁和都要看 桃園巡迴教練曾偉誠勇於挑戰

聯合新聞網／ 王婉玲
曾偉誠提點仁和國中球員。 王婉玲／攝影
曾偉誠提點仁和國中球員。 王婉玲／攝影

桃園市三級棒球成績亮眼，近期更設立基層「巡迴教練」一職，增強各校戰力，由前平鎮高中、仁和國中教練曾偉誠擔綱，他說，在資深顧問張滄彬老師的鼓勵下接下任務，勇於接受挑戰。

何謂「巡迴教練」？不同於只在固定一間學校教球的教練，而是得同時兼顧數所學校，桃園市政府教育局近期就指派曾偉誠扛下重任，負責平鎮高中、仁和國中、大溪高中三校棒球隊，他平日上午在平鎮球場、下午在仁和球場「上班」，由於這幾支球隊上下午錯開時間練習，等於他駐點在球場，就能指導球員。

曾偉誠是桃園三級棒球巡迴教練。 王婉玲／攝影
曾偉誠是桃園三級棒球巡迴教練。 王婉玲／攝影

曾偉誠曾任職平鎮高中、新明國中、仁和國中，但都是單一學校教練，現在一次要「看」三隊，他坦言，一開始怕自己三頭六臂不能兼顧，但張老師(張滄彬)鼓勵他「濟弱扶傾」，「協助需要的球隊，棒球人上班本來就在球場」，他說，自3月底至今約四個月，沒想像中這麼難，開始掌握到節奏。

曾偉誠提到，像仁和國中、大溪高中教練比較少，自己協助指導，「其實桃園基層教練的教學品質很好，自己只是點出母隊教練看不到的盲點」，他說，有時候每天練，可能母隊教練沒注意的細節，或是請他建議，能用另一種角度去看，幫忙解決小孩子的問題。

國、高中層級都涉獵過，曾偉誠認為，國中生身材還不夠強壯，要強調基本功，讓他們養成習慣，像是跑壘全力衝刺，基本擊球、作戰推進得一直叮嚀，不厭其煩，且國中生容易受情緒影響，某方面表現不佳，就會影響到其他部分，必須把他拉回來。

曾偉誠(後排右一)指導仁和國中拿下金龍盃亞軍。 王婉玲／攝影
曾偉誠(後排右一)指導仁和國中拿下金龍盃亞軍。 王婉玲／攝影

至於高中生，曾偉誠說，他們的自主性比較高，接觸資訊較多，在技術層面細節多一點，因為他們的身體素質也比較能做到，「銜接到職棒，要求會高一點，像是游擊手傳一壘，不是只有準，也要快，讓球探看看你的水準」，他說，像平鎮高中球員素質不錯，教練教學底子很好，自己加入，等於是一個人手、多一個幫忙。

「新的任務、新的挑戰，其實這個方式有助於整合聯隊」，曾偉誠說到，看到各所學校操練的東西，也在互相學習，擔任巡迴教練，不要懼怕、不要排斥，每次去看到選手一次次進步，就是收穫。

棒球專欄 平鎮高中

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