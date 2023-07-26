中職／媲美旅日前大王身手 廖健富成當今最強打者

說到桃猿的特色，除了是應援啦啦隊的先鋒外，讓對方投手無語問天的暴力猿打線更是令球迷津津樂道。La New熊時期就有陳金鋒、林智勝的聖母峰連線，Lamigo時期更加入林泓育及陳俊秀等好手，近年他們持續養成多位長打型球員，包含林立、朱育賢。今年廖健富除了維持高打擊率外，更是還繳出個人生涯新高的長打成績，讓教練團捨不得讓他坐板凳。

廖健富畢業於高中棒球強權高苑工商，曾在2016年成為亞青國手，並且獲選為全明星隊最佳捕手。他有很好的打擊實力，是罕見的「攻擊型捕手」，2017年選秀會中，桃猿以第一輪第一指名挑選，讓他成為歷史上首位高中生選秀狀元，也是隊史繼2005年陳金鋒後的第二位狀元郎。他的簽約金為555萬，附帶激勵獎金100萬元，刷新新人捕手簽約金、桃猿隊史簽約金以及高中球員簽約金等三項紀錄。

桃猿熱愛攻擊型捕手眾所皆知，早期的陳峰民的打擊就已不差，後來的林泓育更是聯盟至今開轟數最多的捕手。陳俊秀當年則是旅美強捕，另外以往的三號捕手劉時豪曾是台體第四棒打者。球隊為了避免出現換血陣痛，在2016年著手年輕捕手的補強，先是挑選被認為攻守俱佳的張閔勛，但他加入職棒後狀況不少，隔年更是毫不猶豫用狀元籤搶下廖健富，連兩年首輪選秀都挑選捕手。

2018年廖健富迎來正式的職棒球季，馬上就展現誇張的打擊表現，從開季至8月一直維持4成打擊率，而且對戰左或右投、本土或洋將、壘上有無跑者，都沒有太大差異。只可惜他因下半季受傷的影響，最後打席數不足，無緣獲得打擊王。最佳新人獎方面，因為8月的低潮，加上他多以指定打擊出賽，被認為穩定度還要磨練，最終不敵拿下11勝的施子謙。

過去幾年廖健富一直是桃猿不可或缺的戰力，但因傷或守備考量，總是無法穩定出賽。今年因為陳俊秀史無前例的低潮，廖健富把握擔任指定打擊的機會，開始有更突出的表現。截至目前為止，廖健富打擊率 0.336暫居全聯盟第二，全壘打13支、48分打點、122個壘打數及24支長打都是榜首，這是在打擊年之後，不曾出現的打擊三圍3/4/5成績。

廖健富目前的打擊率雖然被李宗賢追過，但其他各項數據都是聯盟頂尖，而且長打表現更是驚人，可以說是今年最強打者。 聯合報系資料照片

強打者往往都是爆發力很好，但如果為了出盡全力，球棒沒有揮擊到適合的位置，同樣不容易有好的打擊成績，甚至可能成為盲砲。廖健富的優勢在於他打擊時手腕運用不錯，因此沒有太多攻擊死角，他是目前有7支全壘打以上、三振數最低的球員，足以可見他有很好的打擊技巧。另外好的協調性，讓他可以把球打到不同角落，因此面對他用守備佈陣效果有限。廖健富開始展現他的長打火力，是角逐全壘打王的新面孔，他今年滿貫、代打、再見全壘打都有，連抗壓力都優於常人。

很可惜的是廖健富的捕手功力難以發揮，教練團認為他除了阻殺能力外，對於接球、擋球、配球及領導能力都不會太差。不過因為他肩膀有傷，還有考量蹲捕時對打擊的影響，也因此影響他的出賽場次。現在讓他暫時不用再練捕手，未來預計朝一壘及指定打擊發展，有如年輕版的陳俊秀。

廖健富揮棒時手腕運用得宜，球棒控制的好，加上又有爆發力，讓他打擊率、長打率都居高不下。適時的一擊，更常常讓對手直接斃命。 聯合報系資料照片

中華職棒過去主要的打擊獎項，如安打王或全壘打王等，得主都是經歷成棒或職棒多年洗禮的球員。最年輕獲獎的球員為2017年時尚未旅日的王柏融，他當年一口氣拿下打擊王、安打王、全壘打王及打點王，是史上首位打擊四冠王。當年他才25歲，營造一波大王旋風，更吸引國外球團目光。廖健富今年同樣是25歲，少了守備問題的影響，打擊表現破繭而出。雖然目前比賽用球恢復係數下修，整體打擊數據較過去差，但他目前各項數據都名列前茅，表現十分穩定，有機會重現當年大王風采，將會是暴力猿打線的最大亮點。