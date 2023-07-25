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大陸男籃第一個歸化球員 灰狼前鋒李凱爾真正實力如何？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
灰狼前鋒安德森正式取得中國國籍，將可以歸化球員身份表中國男籃參加國際籃賽。 美聯社資料照片
灰狼前鋒安德森正式取得中國國籍，將可以歸化球員身份表中國男籃參加國際籃賽。 美聯社資料照片

大陸男籃終於走上「歸化之路」，NBA現役球員30歲206公分前鋒李凱爾(Kyle Anderson)正式拿到身分，可以代表大陸男籃參加國際賽。李凱爾外曾祖父是華人，有八分之一華人血統，效力NBA明尼蘇達灰狼，上季為灰狼出賽69場，其中46場先發，場均9.4分、5.3籃板、4.9助攻，投籃命中率5成1，三分命中率4成1，是一名有身高、球技全面、智商很高鋒線球員。

過去一年大陸籃管中心著手進行歸化手續，終於完成大陸男籃隊史第一個歸化球員，從沒有到嘗試，大陸籃球跟上國際歸化球員趨勢，試圖藉由各種旅外、血緣關係球員，提升國家隊戰力。

李凱爾球路打法屬於「全能前鋒」，能持球、控球、傳球，籃球智商很高，球技全面，三分外線、中距離、個人單打都有一定水平，而且206公分身高具有相當對位優勢，是一名非常出色團隊球員。

安德森上季在灰狼主要擔任先發大前鋒，平均每場出賽28.4分鐘，場均9.4分、5.3籃板、4.9助攻、1.1抄截、0.9阻攻，身手是相當全面。 美聯社
安德森上季在灰狼主要擔任先發大前鋒，平均每場出賽28.4分鐘，場均9.4分、5.3籃板、4.9助攻、1.1抄截、0.9阻攻，身手是相當全面。 美聯社

大陸男籃踏上歸化球員之路，血緣關係是最重要考量。其次是帶來各種競爭和刺激，幫助大陸男籃提升亞籃競爭力，尤其是大陸在亞籃三大勁敵紐西蘭、澳洲、伊朗實力接近，日、韓、菲、黎虎視眈眈，大陸男籃非常需要在對位、鋒線和牽制力有效提升，強化戰力。

李凱爾的優點

1、從技術面和球路打法看，李凱爾能為大陸團隊戰力和小前鋒、持球點帶來即戰力。李凱爾可以打小前鋒、大前鋒，防守還可以扛內線和禁區，更多保護籃板、做好協防，出色身高、對位和持球能力，李凱爾可以活化大陸男籃，攻防兩端都能立即提升戰力。

2、補禁區攻防之不足。大陸內線有身高、人手，但戰力和牽制力都不足，李凱爾不管是打大前鋒還是小前鋒，都能協助內線長人，拉開空間、組織傳球、創造出手機會。李凱爾雖然速度偏慢，動作和爆發力也慢了許多，但他的球技和持球創造力，能為團隊帶來很大幫助。

3、協助控球後衛，做為戰術、攻勢發起點之一，大陸男籃控球還是太嫩，競爭力不足，一旦被壓迫就很難突破包夾，有效進攻、組織、得分，帶動團隊節奏。

李凱爾持球能力和經驗，加上對位優勢，能補控球之不足，同時加強持球創造力，這對大陸男籃內、外戰力聯結和團隊都能發揮立即作用。李凱爾是一名很棒團隊球員，他能為大陸男籃帶來各種即戰力。

李凱爾的缺點

李凱爾跟大多數人對NBA球員擅長飛天遁地、飛簷走壁爆發力體能印象完全不同，他是技術流前鋒，速度慢、節奏慢，球路打法獨一無二。李凱爾在NBA還能有稱職角色和輪換定位，除了全能技術，更重要基礎是206公分身高，如果沒有身高優勢，像李凱爾這種「慢到讓人緊張」速度、爆發力、節奏打法，很難立足NBA。

NBA等級歸化球員李凱爾加入大陸男籃，大陸就能在亞籃跟主要對手和國際賽強敵「一爭高下」？

我的答案是：「很難」。

李凱爾不是NBA球星，他在內線沒有攻防統治力，他也不是什麼超級控球、頂尖射手，靠持球、超人突破、個人單打就能打爆亞籃各主要對手，為大陸男籃打開僵局。李凱爾是很棒團隊球員，他的強項、身高天賦和技術流都能為大陸男籃帶來更多戰力元素和能量，但最終能不能提升大陸男籃整體戰力，一切都是未知數，我是一點都不樂觀。

中國男籃都是CBA的頂尖球星，平常哪位不是走路有風，但在國際賽的表現卻總是容易失常，多了李凱爾後並不會有太大的幫助。 美聯社資料照片
中國男籃都是CBA的頂尖球星，平常哪位不是走路有風，但在國際賽的表現卻總是容易失常，多了李凱爾後並不會有太大的幫助。 美聯社資料照片

大陸男籃最終走上歸化球員之路，這是很新鮮的事，但大陸男籃欠缺的並不是球員天賦、身高，大陸男籃缺真正一流教練，產業需要升級，球員技術面和力量、對抗、個人能力也有很大進步空間。

一個歸化球員李凱爾幫不了大陸男籃整體戰力，更改變不了大陸籃球產業生態和基本文化。大陸男籃戰力和競爭力想要真正突破，大陸籃管中心主席姚明還得煞費苦心。

籃球專欄 灰狼

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