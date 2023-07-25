大谷翔平表態想留隊 天使只能硬拚下半季

7月21日洛杉磯天使隊主場迎戰匹茲堡海盜隊，由「二刀流」大谷翔平先發，結果他繳出職業生涯至今最慘的內容，單場被敲四支全壘打。不過，靠隊友火力相挺他還是撿到勝投，且在休息區內與隊友互動良好，賽後他亦針對交易傳言發表看法，按字面說法大谷翔平想留在安那罕，並沒任何「賣我」的想法。若真如此，賣或不賣大谷讓天使高層陷入兩難。

整體觀之，大谷翔平此役表現失常但問題不大，除第5局第三轟那記內角滑球位置好，被打者巧妙敲出全壘打，其餘三支是失投造成。這一場大谷平均球速96.8哩，與過往不同是速球比例減少、變化球比例61%，很多球被對手猜到而狙擊成功。但是，媒體報導焦點不在比賽本身，而是大谷翔平採訪所述的內容，他訊息傳遞很精確：「這是我的第六年，想和天使隊一起打季後賽，並在這裡（安那罕）獲勝。」大谷沒說自己想打季後賽、不介意轉戰另一支球隊。這句話為近來甚囂塵上的交易傳言總結，大谷翔平不想走，而是和天使隊一齊拚季後賽。這並非文字遊戲，現場群訪有好幾位記者，節錄內容大同小異。

勿以姬姜棄蕉萃，逢時瓦釜亦鳴雷。大谷翔平對天使總是有感情在，他還是認為有機會在今年球季就打進季後賽。 美聯社

大谷傳遞的訊息是現況，若要表達忠誠他大可提前續約，直接和球團談一紙天價合同，但大谷並沒這麼做，而是表達留隊拚季後賽的意願。報導已經傳遞全美甚至海外，只是這不能保證大谷翔平承諾這個冬天會與天使隊簽約，問題就讓經理高層頭痛吧！大谷翔平在與媒體交談時提到：「去年和前年此時，我們（天使）是賣家，只能看著關鍵球員離開。今年不一樣，球隊氣氛完全不同，我們狀態很好，所以我希望能繼續保持這競爭狀態。」但大谷接著補充，當買家或賣家這決定不在自己，不清楚天使高層想什麼。大谷是對的嗎？根據運動網站FanGraphs Baseball數據分析，天使隊與海盜隊系列賽期間，進入季後賽機率是 12.6% ，態勢並不樂觀。

當然，大谷翔平加上健康的楚奧特（Mike Trout），要拚季後賽並非不可能。把這位二刀流送走，天使隊連拚外卡都難，估計又當賣家展望明年。只是交易這種事很難說，換來的農場新秀未必能逆轉局勢。舉例來說，去年紐約洋基隊端上以19歲多明尼加外野手多明戈斯(Jasson Dominguez)為主菜的捆包想換大谷，這位年輕重砲手今年2A打擊率僅2成19。假設上一季成交，本季少了大谷翔平的天使隊估計又會提早投降，在美聯西區戰績墊底。

天使隊過去幾年戰績低迷，主要原因是淘空自家農場、簽下毫無投資報酬的合約綁死薪資空間，這和大谷翔平(左二)該不該走人毫無關係。 美聯社

輿論幾乎一面倒支持天使隊交易，多數棒球作家說留大谷是愚蠢的，尤其是你明知道冬天到來會失去他。如天使隊決定送人走，端上談判桌的還會有終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）、 二壘手德魯瑞（Brandon Drury），這兩人均可在市場上回收條件不錯的農場新秀，尤其艾斯特維茲明年薪資僅675萬美元，德魯瑞是850萬美元，但目前看到的是天使沒動作，加上大谷又主動表態，恐將迫使天使選擇硬拚下半季。

大谷翔平是獨特的超級巨星，2023年球季他在全壘打、打點、三壘安打、投球局數、三振數很可能登美聯榜首，撇開他自由市場破紀錄潛在身價，大谷翔平更像是站在天使隊舞台，揮灑其不平凡成就，就算雙方季後無緣續約，2023年天使隊亦可因他而名留聯盟史冊。假設此時選擇送客，披上兩隊球衣的大谷翔平華麗篇章，多少顯得不那麼完美。我不相信留大谷會對天使隊有損失，外界只是聚焦交易籌碼，除此之外送走大谷沒好處，尤其是難以量化的周邊商品銷售、廣告贊助和門票收入，以及為南加州注入的經濟價值。

天使隊因大谷翔平已經嚐了不少甜頭，過去六年因這位二刀流賺入大量廣告、周邊商品和門票收入，就算今年季後走人也沒損失，亦沒理由相信用他換去超級新秀就一定能扭轉局勢。 美聯社

既然主角說想跟天使拚季後賽，我們不妨就好好觀賞剩餘賽事，至於大谷翔平要不要續約，跟球隊策略補強是兩回事，能留下對戰力自是一劑強心針，未來幾年天使隊有沒有季後賽隊伍競爭力，關鍵是看農場養成和新秀培育，老闆莫雷諾（Arte Moreno ）、天使隊總管梅納西（Perry Minasian）若把大谷交易案看成天使重建計畫核心，那可是犯了大錯。