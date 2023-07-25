日職／競爭不贏最差洋將群 王柏融成正式球員幾近絕望

各隊球星齊聚明星賽，堪稱球季中最熱鬧歡欣的7月，卻有兩隊深陷在連敗惡夢中尚未脫離，其中1支竟是傳統強隊軟銀，軟銀在7日起就連敗至今，在相隔54年後再次11連敗，不但掉到洋聯第3名，落後給前位的羅德4場勝差，離後面的樂天也只差4場，對常勝軍團軟銀來說是本季的最大危機；另一支球隊就算是不太令人意外的火腿。

這幾年面臨戰力重整的火腿，戰績本來就預期不是太好看，但5、6月在投手群壓制力夠，加上打擊偶有佳作的情況下，一度衝到洋聯第4名，進入7月卻一瀉千里，從5日輸給軟銀後就一路連敗至今，在39年後再度嚐到12連敗的苦澀。

火腿的12連敗中有連續7場、共8場都是輸1分，雖然不得不說或許也有運氣成分存在，但球隊本身也有很大的問題，首先是先發投手群在7月的團隊防禦率從6月的2.59上升到4.41，包括伊藤大海、北山亘基、鈴木健矢等在前兩個月表現優異的先發投手，在7月的單月防禦率都超過4.0，相隔3個多月再度在一軍先發的洋投龐塞（Cody Ponce）更是破7，幸好後援投手群的表現仍維持穩定；更嚴重的是在打擊部分，好不容易有點加溫的野手群，7月的團隊打擊率又掉到6隊最差的2成33，總得分也一樣是最低的43分。

暫時先把連敗的慘況擺一邊，來看看隊上洋將群的表現，火腿的洋將群無論是投手或是打者，在7月的貢獻度可說是極低，其實放大到整個球季來看也是如此，與其他11隊的外援表現比起來更是十分不理想。

王柏融在火腿一軍時曾穿上3號球衣，但當時表現不佳。 擷圖自王柏融IG

投手方面，同樣都是在火腿第2年的投手梅尼茲（Conner Menez）及甘特（John Gant）在6月底都被釋出，梅尼茲去年出賽15場有6個中繼點，防禦率僅有1.08，今年在4月底轉先發後內容不佳，5月底下二軍整個大爆炸，留下0勝2敗3.16防禦率的成績；甘特則是當了一年半的薪水小偷，在一軍完全沒有出賽紀錄；第6年的中繼投手羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）在4、5月表現不錯已拿到9個中繼點，防禦率也不到3.0，不過從5月底開始連6場被打安打，加上控球不佳，6月初單場失3分之後就被降二軍至今；而前面提到的龐塞在23日的本季第2場先發再度失5分，防禦率來到9.31；4人對球隊的戰績的幫助相當有限，唯一能期待的只有6月底補進的馬維爾（James Marvel），他在16日首度一軍中繼登板投1局無失分，隨即下二軍朝先發做調整。

洋砲部分的貢獻度比投手來得多一點，主要都來自於季前從中日轉戰火腿的馬丁尼茲（Ariel Martinez），馬丁尼茲本季在火腿出賽69場，雖然打擊率不到2成5，卻有12轟及35分打點，兩項數據都是全隊第2名，7月打擊率降到2成27，但仍有3轟、9打點，已是單月全隊表現最佳；至於另兩名洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）及韓森（Alen Hanson）就可以說是有跟沒有一樣；艾爾坎塔拉去年出賽97場，打擊率僅有2成09，但全壘打有14支，這應該也是火腿續留他的最大原因，只不過今年打擊率是跟去年一樣的2成08，全壘打卻只剩3支，7月初被下放二軍；另一名在5月初緊急從獨立聯盟找來的韓森，打擊表現是更差的1成41打擊率、3轟及7打點。

火腿在正式球員名單中這幾名洋將的貢獻度跟其他隊比起來實在不高，甚至可以說是最差，這又讓人想起其實還有一名洋砲在火腿陣中，他就是旅日台灣球員王柏融，王柏融今年季前與火腿簽下育成球員合約，在春訓開始後要用半年多的時間拼升上正式球員，事實上王柏融在從19年開始在火腿前3季的打擊成績雖然不盡理想，但對球隊的貢獻度應該還是大過今年的韓森。

不過當然無法以前幾年來比照今年，就用本季二軍成績來做比較，艾爾坎塔拉出賽11場，打擊率2成68、3轟及7分打點，韓森是7場，3成33打擊率、0轟、1分打點，王柏融則是44場，2成09打擊率、5轟及15分打點，因為都在二軍，所以王柏融出賽場次最多，但內容其實並沒有比另外兩名洋砲好，尤其是他偏低的打擊率，以及在6月後的打擊率更是不到2成，就進階數據來看wRC+低於100，打擊能力連二軍平均都不到，這樣的表現也是王柏融仍是育成球員的主因，距離日職本季轉正式球員的期限7月31日只剩7天時間，王柏融成為正式球員，進而踏上火腿新的ES CON FIELD球場，享受頂級設施的可能性幾乎趨近於0了。