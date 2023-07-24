守哪裏都很行的超級工具人 金河成值得一座金手套

球季開打前，沒人預料得到教士今年戰績會如此悽慘。擁有全聯盟第三高的團隊薪資，到如今別說分區第一，自5月12日起教士勝率就從未超過五成，目前戰績48勝51敗在國聯僅排得上第九。如果沒有總薪資破三億美金戰績卻比教士還爛的大都會（46勝52敗）頂在前面，教士老闆無疑就是本季頭號的冤大頭。

其實教士整體攻守成績並不算太差。他們的得失分差可是正54分，平均每場贏對手0.55分，甚至比美聯戰績最好的金鶯（0.47分）還要高。之所以戰績如此之差，運氣占了不小的成份。除此之外教士的團隊投手防禦率（3.77）還是全國聯最低。如果真要挑毛病，就只能說教士的打擊表現不如預期。

教士團隊的投打實力都算是不錯，但在國聯西區卻只能排名第4，可能是運氣特別差的關係。 美聯社

儘管陣中有小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）、馬恰多（Manny Machado）等多位球星，季外又花大錢簽下明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），目前教士的場均得分仍只有4.58，還不到聯盟平均的4.59分。如果看進階數據更明顯，教士打者的wOBA（可譯為加權上壘率）只有.318，只能排到全聯盟第14名。教士打線中光是前面提到的四大球星平均年薪加起來就已經上億美金，打出這種成績確實不算及格。甚至可以說全隊上下就只有本文的主角——金河成表現夠爭氣。

根據數據網站Baseball Reference（簡稱BR）統計，目前金河成的勝場貢獻值（bWAR）4.8高居全隊第一，不但遠超當家球星小塔提斯（4.1）及索托（4.0），甚至名列全聯盟第三，僅次於兩聯盟MVP最熱門候選人大谷翔平（6.8）及亞庫尼亞（5.0）。然而金河成不僅名氣遠不及大谷等人，就連明星賽也沒能入選，真可以稱得上是本季最被低估的球員。

金河成目前有12轟、18盜、打擊率.268，他的WAR值竟然排全聯盟第3高，相信很多球迷是萬萬想不到。 美聯社

金河成的表現之所以不受重視，跟他的打擊表現不算特別突出有很大關係。但其實他目前打擊三圍.268/.357/.428、OPS .785的成績已經屬於聯盟前段班。再加上教士主場先天對打者不利（金河成主場OPS只有.695，客場則高達.867），如果改看有修正球場影響的OPS+數據，金河成（120）的成績已經優於一大票強打巨砲。像是已轟出26發全壘打的大都會砲手阿隆索（Pete Alonso），OPS+也不過117。

不過金河成在球場上的真正價值畢竟還是來自他首屈一指的守備功力。在網上隨意搜尋一下，就可以找到許多他的精彩守備影片，像是底下這段影片中，金河成從二壘右後方啟動跑到已經屬於游擊防區與外野交界的位置，硬是將飛越達比修有頭上、已落地的小飛球攔下，奮力轉身直傳一壘及時封殺了腳程並不慢的打者史旺森（Dansby Swanson），充分展現他的守備範圍之大及傳球的精確性。

前面提到根據BR計算，金河成的WAR位居全聯盟第三，很大一部分就是來自於他的2.2守備WAR名列前茅。如果覺得BR只是一家之言不見得公正，我們還可以看大聯盟官方採用最新動態追蹤科技產出的Baseball Savant網站（簡稱BS）。根據BS的守備進階數據，目前金河成的出局製造值（OAA，10）並列全聯盟所有野手第二名，守備減少失分值（Fielding Run Value）則以7分並列第14位，並且是二壘手的第一名。

說到二壘手，就不得不提韓職時期原是當家游擊的金河成之所以改守二壘的坎坷過去。由於有小塔提斯這個超級明星游擊手擋在前面，再加上二、三壘也都被球星柯朗沃斯（Jake Cronenworth）及馬恰多卡得死死的，是以打從加入教士那一刻開始，身為還未證明自己實力的新人，金河成註定只能工具人當好當滿。新人年的金河成守遍了二三游，儘管他精湛的守備功力已初步展現，但由於打擊尚欠火候（OPS+只有73），直到球季結束金河成仍未能取得固定先發的一席之地。

金河成本季守二壘66場、三壘18場、游擊14場，在351個守備機會中，竟然只有5次失誤，送出45次雙殺，守備能力實在是可怕。 美聯社

機會永遠留給準備好的人。小塔提斯騎機車受傷外加使用禁藥遭禁賽半季對教士來說是大不幸，卻意外成為金河成脫穎而出的契機。升上二年級的他成功頂上游擊位置，不論攻守表現都十分稱職（OPS+ 106，OAA 8並列游擊手第8位）。再加上經過三個球季的嘗試，事實已證明小塔提斯並不適合長期鎮守游擊位置，即便禁賽結束重返球場他也勢必會改守外野。凡此種種似乎都顯示游擊大位已非金河成莫屬。

然而一心要網羅眾家球星的教士總管卻在去年球季結束後找來了明星游擊手波賈茲，金河成又被擠到二壘（原守二壘的柯朗沃斯則改守一壘）。不過這對慣於遊走內野的金河成原是小事一樁。他不但成功扮演起新角色，成為全聯盟守備最佳的二壘手，還不時代班三游，而且打擊表現又更上一層樓，甚至壓過了接替他守游擊的波賈茲（目前OPS.744、OPS+ 109都略遜金河成一籌）。

三年前入札的金河成與教士簽下一紙4年2800萬美元的合約，當時許多人都不看好他能在大聯盟長久生存，除了他身材並不高大（只有175公分），在重視長打火力的大聯盟十分吃虧外，更重要的是過去已有多樁韓職本土球星在大聯盟吃癟的先例。如今三年有成的金河成終於揚眉吐氣，不僅有機會成為頭一位在大聯盟拿下金手套的韓國人，更以實力證明他的身價絕對是物超所值。未來與教士的合約結束後，金河成大有機會拿到更高薪的新合約，繼續活躍於大聯盟的內野。