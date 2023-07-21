獨角獸光芒反壓斑馬 蛻變後的霍姆葛倫更具新人王本錢

今年休賽季幾乎所有新秀話題都圍繞著有史以來最備受期待的法國怪物狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)身上，甚至有匿名的聯盟高層指出溫班亞瑪在進入聯盟前被吹捧的熱度已經超越20年前的天之驕子詹姆斯(Lebron James)。溫班亞瑪超規格的7尺5吋身高卻有著不相稱的鋒線與後衛球風，前所未見的靜態天賦，整體技能包的超高天花板是他被寄予厚望未來能宰制聯盟的主因。

在這樣的前提下，馬刺管理階層相當保護這名隊史第三位選秀狀元，讓他在夏季聯賽初試啼聲的小小開箱兩場後就對外宣布關機，甚至在公開訪談中提到不惜在溫班亞瑪的菜鳥年就祭出輪休策略，為的就是確保他能順利銜接上NBA強度，無論是身體的保護或是在超高關注度中的壓力調適，馬刺正小心翼翼地擬定溫班亞瑪的培養方針。

然而，回顧溫班亞瑪前進拉斯維加斯只打了兩場賽事，至今關於他的實戰能力一切都處於保護到家的狀態。初登板的溫班亞瑪明顯不適應球賽節奏與對抗強度，身體僵硬，動作緊張侷促，投籃也不在狀態內，全場13投僅2中，9分8籃板3次失誤4犯規，唯一亮點則是送出5次阻攻。所幸溫班亞瑪在第二場球迎來強力反彈，他全場27分12籃板3阻攻的演出，讓場邊的總教練波波維奇(Gregg Popovich)總算露出一抹微笑，馬刺高層更是決定見好就收，順勢宣布溫班亞瑪的夏季聯賽之旅就此畫下句點。

溫班亞瑪(右二)身為有如過去鄧肯、詹姆斯等級的超級新人，若是沒有打出超水準的表現，恐怕很難滿足球迷的胃口，但馬刺總教練波波維奇明顯是不想要出現揠苗助長的情形。 美聯社

比起溫班亞瑪的神秘，去年因傷整季報銷的選秀榜眼，來自雷霆的霍姆葛倫(Chet Holmgren)在今年夏季聯盟的回歸看上去狀態更接近NBA ready的身手。過去溫班亞瑪與霍姆葛倫曾在U19世青金牌戰正面交手，當年美國最終雖小勝法國奪下世青金牌，但是就個人表現而言，溫班亞瑪全場22分8籃板8火鍋，壓制了當時全美第一高中生霍姆葛倫的10分2籃板5助攻。時隔兩年，因為霍姆葛倫的上季報銷，讓他和溫班亞瑪至今又將同時期面對職業生涯菜鳥年的挑戰，兩個人未來在聯盟勢必將被常拿來做比較。

同樣是身材超規格卻擁有靈活運動能力與投籃射程的霍姆葛倫，可不僅只是7尺1吋的縮小版溫班亞瑪。本質上霍姆葛倫更接近內線球員，一直以來他大範圍防守覆蓋與協防的火鍋能力始終是他球技的一大賣點，由他出色的運動能力與臂展去補足了他身材單薄的劣勢，而這一點在今年的夏季聯賽看得出他更進步了。

由於能涵蓋大面積的防守，霍姆葛倫上一刻還在撲到外圍協防，下一秒已經出現在油漆區干擾對手投籃與卡位防守籃板。他在夏季聯賽對陣溜馬全場25分9籃板5火鍋，面對獨行俠與灰熊則分別是16分10籃板2火鍋，10分11籃板3火鍋的雙十數據，他在防守端的嚇阻性與火鍋能力十分出色。

霍姆葛倫(左)是去年球季的選秀榜眼，因傷整季報廢，但想不到在今年夏季聯盟的復出讓人感到驚奇，攻守兩邊的水準都不像是一場例行賽都還沒打過的菜鳥！ 美聯社

霍姆葛倫勇於對抗的企圖心令人激賞，他能運球推進與持球突破製造犯規，雖難免有長人重心過高被抄球的毛病，但他的持球技術在大個子當中已屬上乘。此外，霍姆葛倫願意賣力衝搶二波籃板，感覺得出他比過去更敢打，據說目前已經增重了13、14磅左右來提升對抗性。

雖然霍姆葛倫在這幾場的外線火侯不佳，但是他過去在大學的三分球命中率高達39%，比起溫班亞瑪過去在法國職籃不到三成的三分球命中率更值得信賴。溫班亞瑪現階段的缺點顯而易見便是對抗性嚴重不足，也不像霍姆葛倫勇於去挑戰與對抗，只要溫班亞瑪一遭遇碰撞、干擾，就可能出現失誤或是重心跑掉，投籃失準的情形產生。

在戰術搭配方面，一直以來溫班亞瑪都是戰術中心且都靠著過人身材天賦打球，他在擋拆走位的解讀，掩護的質量等也是未來重點發展項目。而這一點，霍姆葛倫現在的確比溫班亞瑪更加成熟，他已經能和後衛做出一些擋拆搭配，或是上高位假掩護，順勢下滑攻擊籃框等等。在雷霆有著年度第一隊球星亞歷山大的擋拆引導，相信霍姆葛倫無論是接應投籃或是兩人小組合作，其角色的戰術可塑性或許能更快朝正確的方向前進，建立屬於他們的團隊體系。

雷霆在年度第一隊明星控衛亞歷山大的帶領之下，表現已是讓人耳目一新，在霍姆葛倫(右二)歸隊後，整隊滿滿的年輕潛力好手將更加讓人期待。 美聯社

相較之下，溫班亞瑪在重建的馬刺陣中沒有場上導師的帶領，就得繳多一些學費來累績經驗了。 強如杜蘭特在新人年重建的超音速也是命中率不佳被人詬病，對於球賽的理解與聯盟生態適應都是需要時間雕琢的。

自認不輸溫班亞瑪的霍姆葛倫，現階段看起來比溫班亞瑪更加投入於備戰新賽季，獲得隊友的奧援多，理論上團隊戰績理當也會比馬刺好。霍姆葛倫無論是個人的蛻變提升，或是團隊能給予他的協助，相信他都更有本錢比溫班亞瑪盡早適應聯盟強度，進而爭奪新人王。

過去被譽為獨角獸存在的霍姆葛倫，與正式登陸北美的法國怪物溫班亞瑪在職業戰場的對決，新球季即將見真章！

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