天使面臨歷史性兩難 該交易大谷還是賭上一切留人？

明星賽時最震撼的一幕，可能不是迪亞茲的逆轉砲，而是全場水手迷在大谷上場時全場大喊「來西雅圖吧」。大谷翔平明年約滿後的花落誰家，可能是大聯盟近二十年最受矚目的搶人大戰。但天使隊近來傷兵連連，導致戰績直直落，在外卡的追逐中排第七，讓原本看似非賣品的大谷又在交易大限前被端上檯面。

其實在去年的交易大限時，天使隊因為六月的14連敗後提早退出季後賽行列，當時總經理梅納西（Jerry Manisian）就有意要將大谷列為交易籌碼，梅納西走的是典型棒球經理人路線，希望換比較多的潛力股，但老闆莫雷諾（Arte Moreno）喜歡已經成名的球星，所以據說去年天使開出的條件是對方大聯盟名單中的頂級投手和打者要各一，各支原本有興趣的球隊一聽到如此漫天開價，紛紛打退堂鼓。

天使去年曾考慮過要交易大谷，但條件是要換頂級投手與打者各一，結果沒有一支球隊敢這樣換。 美聯社

今年天使隊壓力更大了，如果他們今年再錯過季後賽，就是連續第九年提早放假，大谷翔平不只一次地表示他選擇未來東家的首要條件就是要贏，天使即使有楚奧特和大谷兩大巨星，但在大谷服務的前五年，沒有一季勝率超過五成。如果大谷選擇在今年約滿後投身自由球員市場，天使隊將冒著全盤皆輸的風險，六大皆空，什麼都撈不到。到底要賣大谷換回未來資源？還是要賭未來留下大谷的些許可能？天使隊正面臨一個歷史性的兩難。

先說說天使隊該不改成為賣家。在去年大聯盟增加第三張外卡後，打入季後賽的機率更高了，天使隊在二連勝洋基隊之後，勝率重回五成，距離美聯第三張外卡剩4.5場的差距，不能說完全沒機會。2021年的世界大賽冠軍勇士隊在7月30日交易大限前戰績才51勝54敗，但在交易杜瓦、索勒和羅沙里歐，重組外野陣容後，他們在最後57場比賽贏了37場。天使隊在淨勝分為+12分，如果看進階數據專家戴文波特（Clay Davenport）的third-order戰績表，天使隊應該超過五成勝率四場。

天使今年表現是比過往要好，目前剛好打出5成勝率，在美聯外卡排名落後最後一位的太空人4.5場勝差，若是近期能補進一些好手，還是有打進季後賽的希望。 美聯社

而且天使在明星賽後雖然只有三勝三敗，但展現出的鬥志和韌性讓人耳目一新。大谷在從洋基救援投手金恩手中打出追平兩分砲後的激情甩棒，證明大谷真的在乎，真的想贏。若是大谷和這班蝦兵蟹將（抱歉，但現在少了神鱒的天使，真的只能這樣形容）打到八月一號前能咬住離外卡三場內的差距，天使有一搏的可能。而且這樣，明年更有籌碼用錢以外的條件打動大谷留下。

但也要從負面觀點來看看。以去年國聯最後一張外卡費城人隊的87勝當成季後賽的低標，天使隊在接下來的66場比賽中要有5成90的勝率才能達標。根據Baseball Reference的估計，天使隊只有5.9%的機率能打進季後賽，除了楚奧特本人，玻璃人瑞登三度進入IL，超級新人歐霍普及助拳人德魯瑞、烏謝拉也躺入傷兵，現在共有16人在傷兵名單中，全大聯盟最多。而且天使隊在7月19號之前的賽程強度在三十隊中排名第29，對手只有4成86的勝率。而他們接下來的賽程硬到不行，敵人累積勝率為5成11，在美聯十五隊中，僅次於光芒隊的強度。在這樣的條件下，寄望天使隊能達成近六成勝率的目標，實在極為艱鉅。

除了楚奧特之外，天使還有一卡車球員受傷在休養中，要不是大谷翔平二刀流表現實在太強大，天使本季應該早就爛掉了。 美聯社

是否交易這位當今棒球界最強的獨角獸，端看天使老闆和制服組的豪賭。這一把牌不只會決定天使隊本季的成績，還會影響天使未來的命運。還好我們不是梅納西，不用做這樣可能後悔一輩子（或是下半生都能拿來說嘴）的決定。