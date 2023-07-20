中職／下半季排名預測 味全有機會奪冠、富邦難脫離墊底

中職下半季於14日正式開打，經過約10天的休養生息後又是一個重新的開始，但要在這麼短的時間內修正上半季的問題、補強戰力的缺口、重新調整球隊方針等，實在是很困難的事情，因此強者恆強、弱者恆弱的態勢在下半季相信也不會有太大的改變，今天就來分析及預測下半球季各隊戰績的排名順序。

第一名 味全龍

味全延續去年打進季後賽的氣勢，今年上半季打出30勝27敗3和的戰績，在5隊中排第2名，其中面對中信、樂天、富邦3隊的勝率都在5成以上，之所以無法衝上第1名的主要原因就是對戰統一僅有4勝10敗1和；打擊部分上半季團隊打擊率為2成52排第3名，252分的總得分則只比富邦多，501支安打甚至是5隊最少，不過隊上幾名主力打者在6、7月的打擊已逐漸回溫，劉基鴻、李凱威、郭天信在7月都有3成以上打擊率，連本季打得跌跌撞撞的吉力吉撈．鞏冠，在6月也打出5轟，單月打擊率超過3成，得分能力薄弱可望改善。

上半季由於洋投陸續受傷，導致需由本土投手來扛先發，造成團隊防禦率最差的問題，在王維中歸隊、新洋投錡龍表現尚可、布里悍及徐若熙將復出，而且上半季後半段幾名本土先發表現還不錯的情況下，投打都到位，加上總教練葉君璋的小葉有料，要拿到下半球季冠軍大有機會。

味全總教練葉君璋按步就班練兵有料，味全在投打兩方都趨近完整，有望奪下回歸後首冠。 聯合報系資料照片

第二名 中信兄弟

中信在換上彭政閔當總教練之後，6月打出一波勝率超過5成的戰績，把球隊從墊底拉到爭冠範圍內，可惜最後功虧一簣；上半季的投手表現平平，但打擊火力不復往年是一度在墊底掙扎的主因；展望下半季，在金安退休後，雖補進艾里歐及預計的新洋投，加上泰樂、德保拉，仍有4名先發洋投，卻只有德保拉有較大貢獻，本土先發僅有鄭浩均較穩定，但投球局數無法拉長，吳哲源歸期未定，牛棚部分，除了吳俊偉外，其餘防禦率都在3.0以上，終結者呂彥青近5場有3場失分，狀況令人擔憂。

改善打擊部分是下半球季的重點，江坤宇、張志豪、詹子賢在6月都有優異的打擊內容，接下來就要看許基宏、陳子豪及因傷在二軍的王威晨等主力打者的火力復甦了，不過中信蠻擅長打下半季的，預計會打進前兩名內。

第三名 統一7-ELEVEn獅

在拿到上半球季冠軍後，統一在下半季有較大的戰績容忍度，方針應會以維持球隊戰力為主，爭奪下半季冠軍為輔，同時也會有較多的人員輪休及替換，為季後賽做準備；統一在上半球季投打方面都是5隊最佳，下半季在勝騎士離隊、布雷克不穩的情況下，傲人的先發洋投戰力僅剩羅昂及克維斯，而新洋投尚未有著落，即使本土有胡智為、古林睿煬及林子崴等，但先發投手戰力與上半季相比就有落差。

攻擊方面，12轟的林安可、9轟的蘇智傑及陳傑憲這外野三鬼仍是球隊攻擊主力，只不過3人過去都曾因傷長時間休養，另外胡金龍、陳鏞基、林益全這3名老將也需做體能調節，因此下半季統一的野手部分或許也會讓年輕、替補球員有多些上場機會，以防主力球員有狀況時才有辦法銜接上，另外一個關鍵就是在於9月下旬的亞運，統一有古林睿煬、林子豪及林安可3人被徵召，如果仍像上半季末戰績糾纏，統一勢必會受影響。

第四名 樂天桃猿

上半季中段曾一度佔據龍頭多時的桃猿，最後竟然成為第2支被淘汰的隊伍；桃猿上半季的攻擊火力跟第一名的統一其實沒有相差太多，但全壘打集中在廖建富及朱育賢身上；陳俊秀今年雖已開轟，打擊仍未見起色，其他年輕球員如陳晨威、林承飛、馬傑森等人的打擊火力不若學長，只要資深球員一有傷病出現，得分能力就會減弱，不過攻擊還不算太大的問題，投手、守備才是上半季後段失速的主因。

先發投手在走了威達爾後，僅剩霍爾、雷法、道博格及由規，其中霍爾有傷病史，由規尚未上一軍，較穩定的僅有道博格及雷法，本土先發雖有陳克羿補上，黃子鵬、曾仁和卻不像去年那樣穩定，後援部分就是最大問題，後援15場以上的除了終結者豪勁之外，其他投手的防禦率都超過3.0:；守備是另一個棘手的問題，但這兩點基本上無法在短期間改善，樂天在下半季還是會陷入相同的困境。

墊底 富邦悍將

上半季末當4支球隊爭冠軍的時刻，富邦成為獨自落寞的一隊，從數據看來富邦的團隊投手防禦率雖然跟其他隊沒有太大差別，防禦率及自責分更是第2低的，被全壘打則是最少的22支，不過季末鐵牛棚面臨瓦解，屢屢出現單局大量失分以致於被逆轉的比賽，如果教練團不做運用上的調整，那牛棚的問題在短短10天是不可能解決的，而在先發投手部分，洋投艾普頓離隊、本土王牌江少慶受傷，只能期待李子強、江國豪、新洋投伍茲補上缺口。

投手與其他隊差距不大，卻只有富邦一隊被狠甩在後的主因就是打擊，各項團隊打擊數據都是全中職最差，在隊上缺乏長打砲手，又沒有補強洋砲的狀況下，下半季要突然變成很會得分的球隊是不可能的，預計在接下來的球季仍會掉到墊底，繼續展望明年。