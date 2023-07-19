快訊

「最美里長」陳紫渝死會了！男主角身分曝光 小倆口約會直奔旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／江少慶缺陣誰接替？ 穩定性是首要考量

聯合新聞網／ Tzuyi
富邦悍將能先發的投手不少，其中李子強很能化解危機，若表現更加穩定，最有機會獲得較多先發場次或是直接進入先發輪值。 聯合報系資料照片
富邦悍將能先發的投手不少，其中李子強很能化解危機，若表現更加穩定，最有機會獲得較多先發場次或是直接進入先發輪值。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年上半季表現開高走低，原本看似保有競爭力，卻碰到上半季的季末大崩盤，讓教練團是否改組的紛擾再度浮現，此時江少慶的受傷更讓球隊問題雪上加霜。由於江少慶因傷需要休養至少兩個月，現在悍將先發輪值只剩兩名洋投以及陳仕朋，即使改變外援策略增加人手，還是必須要有其他本土投手挺身而出。

江少慶在5月之前的表現有別於前兩年，能吃局數、壓制對手，先發8場防禦率僅1.82，若不是護援率太低，絕不止於2勝的成績。6月之後他的狀況明顯不佳，就是球隊崩盤的原因之一，不過球隊同樣面臨低潮，因此還是讓他穩定出賽，沒有輪休調整，結果就出了意外。江少慶的受傷，對於富邦而言絕對是一大損失，但現在只能好好思考替代人選。所幸悍將最不缺的就是先發投手，這兩年還把養成表現不錯的楊彬、救火隊陳鴻文拱手讓給樂天桃猿。目前富邦依舊有江國豪、李子強、游霆崴郭俊麟、范玉禹先等候選名單，新兵方面則有黃子宸及黃保羅，並不需要擔心人手不足，只是要找出誰能夠展現穩定的壓制能力。

江國豪經歷2021年受傷缺陣，去年在牛棚調整後，今年教練團決定讓他重返先發角色。然而他在5月30日出賽後就被下放二軍，之後反而是在牛棚出場，不知道到底是什麼樣的安排。他絕對可以勝任先發投手角色，投滿5局都不是問題，但考驗在於他的控球猶如擲骰子，時好時壞，有時5局飆出7次三振，但有時卻是5次保送，加上被打擊率高，是讓他無法成為穩定輪值的原因。

江國豪保送過多加上被打擊率太高，讓他常常面臨危機，想要成為一位好的先發投手，他還需要加強穩定度。 聯合報系資料照片
江國豪保送過多加上被打擊率太高，讓他常常面臨危機，想要成為一位好的先發投手，他還需要加強穩定度。 聯合報系資料照片

李子強或許目前最被看好，他前兩年先發18局僅失3分，因此頗受球迷期待。他目前的定位是長中繼兼替補先發，球速從剛進職棒的145KM，至今已有最快已達150KM，控球及球路變化都有一定水準，只是其中有些球路還有待加強。7月18日下半季主場首戰他獲得先發機會，有5局投球只失1分的好表現，讓他在先發輪值爭奪戰中加分不少。

游霆崴是自主培訓加入悍將的球員，他曾在2021獲得12場先發機會，過去4年定位大約是後段先發或長中繼。今年他在一軍還沒有太多表現機會，但在二軍的未來之星交流賽，曾有完投9局、無四死球完投完封勝，堪稱生涯代表作。不過整體來看，他偶爾掛帥主投一次很好用，長期輪值容易失控，最好是三不五時讓他讓球迷驚豔一下就好。

游霆崴是悍將救火隊之一，偶爾的先發讓球迷驚豔，但連續出賽常常讓人驚嚇，要謹慎使用。 聯合報系資料照片
游霆崴是悍將救火隊之一，偶爾的先發讓球迷驚豔，但連續出賽常常讓人驚嚇，要謹慎使用。 聯合報系資料照片

郭俊麟是去年輪值之一，雖然他有多種球路，加上不錯的球速，但沒辦法投出決勝球，導致被打擊率偏高。他原本應該能獲得不少機會，但被報導出他自覺企圖心不如以往，這時若沒有拿出以往的霸氣，恐怕就無法重返先發輪值陣容中。范玉禹在二軍有很好的先發表現，但加入職棒9年來，他就是在一軍投不好，這將會讓他少了很多機會。

年輕好手黃子宸及黃保羅都是去年選秀會加入的球員，黃子宸是目前暫居二軍勝投王，球速不快，但球質不錯，具有一定壓制力。黃保羅去年才高中畢業，是該屆選秀探花，無論球速、球種、身材等都是被評為很優異的球員。依照近年中職養成經驗，年輕球員適合不定時上一軍接受震撼教育或賺取經驗，太早加入先發輪值反而可能揠苗助長。

悍將年輕投手不少，但先發投手養成不能過於著急，黃子宸及黃保羅(圖)最好還是小心使用，別急於這時就推入先發輪值中。 聯合報系資料照片
悍將年輕投手不少，但先發投手養成不能過於著急，黃子宸及黃保羅(圖)最好還是小心使用，別急於這時就推入先發輪值中。 聯合報系資料照片

對於悍將而言，要找到江少慶的合適替代人選不是什麼大問題，但穩定性、壓制力就是首要考量。給予多位年輕球員出賽機會，自然有可能找到可用之兵，江國豪、李子強及游霆崴應會是首選。但在長期穩定性的考量下，如何分配場次就要看教練團的功力了，又或者不無可能出現黑馬，從牛棚中找出悍將版本的吳哲源。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 江少慶 黃保羅 郭俊麟 游霆崴 江國豪

相關新聞

801交易大限最後補強 10位潛在球星落腳處大預測

美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，由於季後賽擴編，有望衝擊十月的球隊更多，在外卡邊陲掙扎的球隊如水手、印地安人、紅人等隊理應不會出現大動作交易，要媲美2018年馬查多（Manny Machado

中職／江少慶缺陣誰接替？ 穩定性是首要考量

富邦悍將今年上半季表現開高走低，原本看似保有競爭力，卻碰到上半季的季末大崩盤，讓教練團是否改組的紛擾再度浮現，此時江少慶的受傷更讓球隊問題雪上加霜。由於江少慶因傷需要休養至少兩個月，現在悍將先發輪值只

日職／火腿新球場沒比賽也熱鬧 札幌巨蛋轉型不順虧大了

日本火腿隊本季結束與札幌巨蛋的合作關係，搬遷到位於北廣島市的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。如今球季約半年過去，日本火腿在新球場有個好的開始，即使是休賽日期間，也能吸引到不少遊客

NBA季中錦標賽全新亮相 各界評價褒貶不一

NBA 除了例行賽、季後系列賽外，還有夏季聯賽等，如今聯盟宣布新球季加入賽季中的錦標賽（In-season Tournament），各界評價褒貶不一，在此我撰文討論NBA例行賽、錦標賽捆包的意義何在？

國王上季絕非曇花一現？ 巴克利恐怕又要被打臉

美國TNT電視球評「老巴」巴克利對NBA沙加緬度國王很有信心，巴克利認為上季西區例行賽第三國王，值得NBA給他們更多關注和全美直播。「時隔16年重返季後賽，國王上季崛起絕非曇花一現」巴克利自信滿滿。

日職／村上宗隆失速還創不名譽紀錄 養樂多戰績持續探底

要說誰是近10年日職最謎球隊，那答案毫無疑問是央聯的養樂多，在14年之後的9個已完成球季，養樂多共拿下3次聯盟優勝，與巨人及廣島一樣多，第2名則有一次，不過養樂多謎的地方就在於其他的6年中，竟然有多達

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦