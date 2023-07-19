中職／江少慶缺陣誰接替？ 穩定性是首要考量

富邦悍將今年上半季表現開高走低，原本看似保有競爭力，卻碰到上半季的季末大崩盤，讓教練團是否改組的紛擾再度浮現，此時江少慶的受傷更讓球隊問題雪上加霜。由於江少慶因傷需要休養至少兩個月，現在悍將先發輪值只剩兩名洋投以及陳仕朋，即使改變外援策略增加人手，還是必須要有其他本土投手挺身而出。

江少慶在5月之前的表現有別於前兩年，能吃局數、壓制對手，先發8場防禦率僅1.82，若不是護援率太低，絕不止於2勝的成績。6月之後他的狀況明顯不佳，就是球隊崩盤的原因之一，不過球隊同樣面臨低潮，因此還是讓他穩定出賽，沒有輪休調整，結果就出了意外。江少慶的受傷，對於富邦而言絕對是一大損失，但現在只能好好思考替代人選。所幸悍將最不缺的就是先發投手，這兩年還把養成表現不錯的楊彬、救火隊陳鴻文拱手讓給樂天桃猿。目前富邦依舊有江國豪、李子強、游霆崴、郭俊麟、范玉禹先等候選名單，新兵方面則有黃子宸及黃保羅，並不需要擔心人手不足，只是要找出誰能夠展現穩定的壓制能力。

江國豪經歷2021年受傷缺陣，去年在牛棚調整後，今年教練團決定讓他重返先發角色。然而他在5月30日出賽後就被下放二軍，之後反而是在牛棚出場，不知道到底是什麼樣的安排。他絕對可以勝任先發投手角色，投滿5局都不是問題，但考驗在於他的控球猶如擲骰子，時好時壞，有時5局飆出7次三振，但有時卻是5次保送，加上被打擊率高，是讓他無法成為穩定輪值的原因。

江國豪保送過多加上被打擊率太高，讓他常常面臨危機，想要成為一位好的先發投手，他還需要加強穩定度。 聯合報系資料照片

李子強或許目前最被看好，他前兩年先發18局僅失3分，因此頗受球迷期待。他目前的定位是長中繼兼替補先發，球速從剛進職棒的145KM，至今已有最快已達150KM，控球及球路變化都有一定水準，只是其中有些球路還有待加強。7月18日下半季主場首戰他獲得先發機會，有5局投球只失1分的好表現，讓他在先發輪值爭奪戰中加分不少。

游霆崴是自主培訓加入悍將的球員，他曾在2021獲得12場先發機會，過去4年定位大約是後段先發或長中繼。今年他在一軍還沒有太多表現機會，但在二軍的未來之星交流賽，曾有完投9局、無四死球完投完封勝，堪稱生涯代表作。不過整體來看，他偶爾掛帥主投一次很好用，長期輪值容易失控，最好是三不五時讓他讓球迷驚豔一下就好。

游霆崴是悍將救火隊之一，偶爾的先發讓球迷驚豔，但連續出賽常常讓人驚嚇，要謹慎使用。 聯合報系資料照片

郭俊麟是去年輪值之一，雖然他有多種球路，加上不錯的球速，但沒辦法投出決勝球，導致被打擊率偏高。他原本應該能獲得不少機會，但被報導出他自覺企圖心不如以往，這時若沒有拿出以往的霸氣，恐怕就無法重返先發輪值陣容中。范玉禹在二軍有很好的先發表現，但加入職棒9年來，他就是在一軍投不好，這將會讓他少了很多機會。

年輕好手黃子宸及黃保羅都是去年選秀會加入的球員，黃子宸是目前暫居二軍勝投王，球速不快，但球質不錯，具有一定壓制力。黃保羅去年才高中畢業，是該屆選秀探花，無論球速、球種、身材等都是被評為很優異的球員。依照近年中職養成經驗，年輕球員適合不定時上一軍接受震撼教育或賺取經驗，太早加入先發輪值反而可能揠苗助長。

悍將年輕投手不少，但先發投手養成不能過於著急，黃子宸及黃保羅(圖)最好還是小心使用，別急於這時就推入先發輪值中。 聯合報系資料照片

對於悍將而言，要找到江少慶的合適替代人選不是什麼大問題，但穩定性、壓制力就是首要考量。給予多位年輕球員出賽機會，自然有可能找到可用之兵，江國豪、李子強及游霆崴應會是首選。但在長期穩定性的考量下，如何分配場次就要看教練團的功力了，又或者不無可能出現黑馬，從牛棚中找出悍將版本的吳哲源。