日職／火腿新球場沒比賽也熱鬧 札幌巨蛋轉型不順虧大了

日本火腿隊本季結束與札幌巨蛋的合作關係，搬遷到位於北廣島市的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。如今球季約半年過去，日本火腿在新球場有個好的開始，即使是休賽日期間，也能吸引到不少遊客。而失去日本火腿的札幌巨蛋，儘管試圖轉型應對，但目前營運狀況明顯不如預期，恐將面臨巨大損失。

日本火腿新球場完工以後，雖一度碰到本壘後方距離規格不符，需要重新修整的狀況，但現在已達成協議，不需要為此改動。開幕之初，北海道「道銀地域綜合研究所」曾計算，這座球場一年有望創造300萬人次的人流，成為北廣島新興的遊客地標，替北廣島市帶來一年211億日圓的經濟效果。

日本火腿在7月12日對上樂天的比賽，宣布本季主場總觀眾人數正式突破一百萬人，共花了41場比賽達成這個記錄。截至16日為止，日本火腿的平均觀眾人數為25107人，在日職12隊排9。相比之下，上季在札幌巨蛋時，平均觀眾數則是17937人，排在日職第11，並花了62場比賽才突破百萬人次。考量到現在日本火腿處在換血期，戰績仍是B段且缺乏大咖球星，未來若是能夠打出好表現，或許有機會再衝高票房。

搬遷到新球場後，日本火腿票房比去年增長不少。 福耳／攝影

新球場也強調與在地的結合。像是本季南、北區的北海道高校棒球大會，四強賽就選在新球場舉辦。另外，本季日本火腿在5月13日及7月13日兩場平日的比賽，刻意挑在下午一點舉行，除了吸引在假日及晚間不便看球的觀眾，更歡迎學校單位前來觀戰。結果5月13日的賽事，就吸引到北海道各地共23所、約2000名國中小學生到場，入場人數為27909人。7月13日的比賽也有29010人，都高過平均水準。

而包含棒球場在內，該處更是命名為「北海道Ballpark F Village」，融合商場、溫泉、飯店等的複合型園區。平常就算不打比賽，也能持續吸引人潮。至五月底的開幕兩個月期間，就已經有90萬人次造訪，其中38％是在沒有比賽的日子來的。粗估休賽日來場的平均人流量，平日會有5000人、假日則是10000人左右。除了來逛街之外，球場平日也會舉辦像是主題展覽、電影鑑賞或夏日祭典等活動。而球場附設的飯店，目前有比賽的日子基本上都被訂光，休賽日也被搶到幾乎只剩高價位的房間。

除了棒球比賽，新球場還會舉辦各種活動吸引人潮。影片來源：STVニュース北海道YouTube官方頻道

相比新球場弄得有聲有色，札幌巨蛋的現況可是樂觀不起來。自日本火腿2004年搬遷到北海道以來，一年會有60多場比賽在札幌巨蛋進行。現在少了這麼多場次，札幌巨蛋營運方卻誇下海口，表示即使棒球隊不在了，也能靠吸引其他活動進駐，維持巨蛋的營運。

為了填上空缺，札幌巨蛋打算增加足球賽、演唱會或各類展場活動來彌補，結果卻不盡人意。像是在演唱會方面，北海道本來就位置較偏僻，交通條件會造成演唱的營運成本大幅增加。特別是冬季天氣不穩，如果遇到大雪的日子，還有被迫取消的可能，實行上本來就比較困難。

此外，由於札幌巨蛋總容納人數超過五萬人，但能夠吸引到這麼多粉絲到場的演藝團體，過去也只有嵐（於2021年終止活動）、東方神起等級的天團有辦法。連國民搖滾樂團Mr.Children疫情前到札幌巨蛋開唱，也「只」吸引到四萬名觀眾入場，對其餘知名度沒那麼高的歌手而言，更是難以高攀。

為此，札幌巨蛋決定斥資十億日幣，設置一個可以遮蓋巨蛋半場的遮蔽布幕。營運方認為，這樣把場地切剩一半後，就能拿來舉辦一萬多至兩萬人的演唱會，歌手不用擔心召集不到五萬人，會讓現場看起來空空蕩蕩，而且還可以拉近演藝人員和粉絲間的距離。札幌巨蛋將這個構想稱作「新模式（新モード）」，期待在辦過幾場演藝活動後，可以打響「新模式」的聲勢，進而吸引更多人來札幌巨蛋開唱。

然而這樣的算盤，卻沒有如願成真。「新模式」從三月啟用至今，使用的單位仍時完美的「零」。有演藝圈業內人士指出，當歌手本人知道以半場形式進行演出，內心難免產生「我沒有號召粉絲的能力」的挫折情緒。另外，儘管申請新模式的租金比較便宜，但以與類似的規模而言，札幌市內還有真駒內屋內競技場、北海道立綜合體育中心等更便宜的場地能用，使得「新模式」缺乏吸引力。

札幌巨蛋啟用「新模式」應付規模較小的演唱會活動，但卻沒有單位願意使用。影片來源：HTB北海道ニュース YouTube官方頻道

不只是演唱會，札幌巨蛋其他攬客策略也不順利。從目前札幌巨蛋官網的行事曆來看，整個七月只有5天有活動、八月則是8天，整個2023下半年（七至十二月）則是僅有30天。看著空蕩蕩的行程表，更讓排定的「休館日」顯得沒必要而諷刺。人潮不來，以及失去球賽轉播的曝光，各贊助商也紛紛撤下原先架設的廣告，又讓札幌巨蛋少了一筆重要收入。

營運方原先預估，2023年轉型期可能會造成2億9400日圓的虧損，但在明年就會夠轉虧為盈，五年後攤平虧損金額。但從目前的狀況來看，光是架設新模式的十億黑洞，就難以想像該如何填補，何況是其他常態營運成本，恐怕免不了上修虧損金額。也難怪北海道已經出現民怨的聲音，認為札幌巨蛋與其這樣半死不活浪費稅金，不如早日拆除，長痛不如短痛。

自2001年啟用的札幌巨蛋，至此已走過20多年歲月，其中大半的日子，都是做為北海道日本火腿鬥士隊的主場，兩者的形象密不可分，如今卻氣走了這個長年合作的伙伴。雖然因為營運狀況過於低迷，傳出可能會回頭拜託球隊分一點主場賽事給札幌巨蛋的消息，然而，就算札幌巨蛋願意低頭，但日本火腿才剛搬遷，肯定會以全力經營新球場為主，今年71場主場賽事，都已經排定在ES CON FIELD舉辦。札幌巨蛋想要突破眼下困境，恐怕是項極其艱難的任務。