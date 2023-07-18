NBA季中錦標賽全新亮相 各界評價褒貶不一

NBA 除了例行賽、季後系列賽外，還有夏季聯賽等，如今聯盟宣布新球季加入賽季中的錦標賽（In-season Tournament），各界評價褒貶不一，在此我撰文討論NBA例行賽、錦標賽捆包的意義何在？說實話，我當下的反應是：「啊？！有必要嗎？」，尤其身為一個從上世紀見證紫金王朝的資深球迷，對於改變總有幾分排斥，但仔細想想也未嘗不可，時代軌跡前進也不必墨守成規，一樣的48分鐘比賽和80、90年代已經大不同，只是我們不願承認而已。

季中錦標賽從 11 月 3 日周五開始，一直持續至12 月 9 日周六的冠軍賽，半決賽和決賽在拉斯維加斯的 T-Mobile Arena 舉行。我列出幾項優點，包括聯盟勇於嘗試新事物、額外獎勵有利重建中的球隊、年輕球員，並幫助季後賽熱門隊伍測試陣容等。首先，這有可能讓一成不變的例行賽增添變數，於錦標賽過程中看到一些新東西。其次，領高薪的球星或許興趣不大，終究冠軍也不過才50萬美元，但對甫加入NBA的球員看到希望，與其在發展聯盟拼死拼活，說不定透過於錦標賽脫穎而出，直接進入教練團甚至球探的雷達，未嘗不是種方法。最重要的是，透過以賽養經驗的年輕球員，錦標賽可能提升進步幅度，尤其是休士頓火箭隊這種隊伍，透過季初的磨練能在賽季發揮作用。

對於那些可鎖定季後賽席次的熱門球隊，錦標賽的出現也不糟糕。此舉可能讓各隊的總經理有機會觀察賽季的陣容，盡快交易、補強以做調整，好過趕在截止日和買斷市場搜刮可用之兵。保守判斷，這第一屆的錦標賽不會完美，但我相信隨著時間推移下，衍生的話題和事件，會讓看似枯燥的例行賽不一樣，我希望看到火花。

當然，NBA各隊爭奪年度總冠軍仍是前提，但聯盟總裁席佛（Adam Silver）認真創造業績，希望提升球隊競爭性，讓漫長的例行賽產生意義，也讓早在 12 月準備好的隊伍，透過錦標賽證明自己，說不定今後除單純的打賞外，也能玩一些例如選秀補償、簽約特權之類的獎勵計畫，讓球團更積極參與。

那麼球員觀感呢？金州勇士隊的超級巨星柯瑞（Steph Curry） 也分享初步想法，他是上周四在內華達州的 Edgewood Tahoe 渡假村接受採訪，首度提及這項賽事，他說：「對球迷來說，季初有點新鮮事誕生會很有趣。對球員而言，賽程沒有多大改變，但在拉斯維加斯的體育場內，會讓很多球迷興奮萬分。他接著說，很難預測最終會如何，但以球員立場觀之，那就是 82 場例行賽一部份，沒太大變化。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）樂觀其成， 公開表態支持並稱許為聯盟增活力。

季中錦標賽消息傳出後，各界反映不一，聯盟球星柯瑞認為，這對球迷來說是好消息，算是新鮮事可以期待，但對球員變化不大，仍以爭奪年度總冠軍為目標。 美聯社

不過，並非所有球員都給予肯定，甫加盟洛杉磯湖人隊的文森（Gabe Vincent），在播客（Podcast）節目 The Old Man & the Three 與瑞迪克（JJ Reddick）分享看法：「「說實在，我對錦標賽沒興趣，NBA是世界上最好的聯賽，沒必要參考其他聯賽做法。」但他也不否認，在球團支付的薪資之外有額外獎金收入，確實有幾分吸引力，尤其這不影響例行賽進行，寓意著爭奪總冠軍的目標不變。季中錦標賽最終如何演變，我是拭目以待，也許會有出乎意料的變化，讓看似平凡無奇的例行賽擦出火花，那賽事也將為整個年度賽事增添激情。