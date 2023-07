NBA季中錦標賽全新亮相 各界評價褒貶不一

NBA 除了例行賽、季後系列賽外,還有夏季聯賽等,如今聯盟宣布新球季加入賽季中的錦標賽(In-season Tournament),各界評價褒貶不一,在此我撰文討論NBA例行賽、錦標賽捆包的意義何在?說實話,我當下的反應是:「啊?!有必要嗎?」,尤其身為一個從上世紀見證紫金王朝的資深球迷,對於改變總有幾分排斥,但仔細想想也未嘗不可,時代軌跡前進也不必墨守成規,一樣的48分鐘比賽和80、90年代已經大不同,只是我們不願承認而已。

季中錦標賽從 11 月 3 日周五開始,一直持續至12 月 9 日周六的冠軍賽,半決賽和決賽在拉斯維加斯的 T-Mobile Arena 舉行。我列出幾項優點,包括聯盟勇於嘗試新事物、額外獎勵有利重建中的球隊、年輕球員,並幫助季後賽熱門隊伍測試陣容等。首先,這有可能讓一成不變的例行賽增添變數,於錦標賽過程中看到一些新東西。其次,領高薪的球星或許興趣不大,終究冠軍也不過才50萬美元,但對甫加入NBA的球員看到希望,與其在發展聯盟拼死拼活,說不定透過於錦標賽脫穎而出,直接進入教練團甚至球探的雷達,未嘗不是種方法。最重要的是,透過以賽養經驗的年輕球員,錦標賽可能提升進步幅度,尤其是休士頓火箭隊這種隊伍,透過季初的磨練能在賽季發揮作用。

對於那些可鎖定季後賽席次的熱門球隊,錦標賽的出現也不糟糕。此舉可能讓各隊的總經理有機會觀察賽季的陣容,盡快交易、補強以做調整,好過趕在截止日和買斷市場搜刮可用之兵。保守判斷,這第一屆的錦標賽不會完美,但我相信隨著時間推移下,衍生的話題和事件,會讓看似枯燥的例行賽不一樣,我希望看到火花。

當然,NBA各隊爭奪年度總冠軍仍是前提,但聯盟總裁席佛(Adam Silver)認真創造業績,希望提升球隊競爭性,讓漫長的例行賽產生意義,也讓早在 12 月準備好的隊伍,透過錦標賽證明自己,說不定今後除單純的打賞外,也能玩一些例如選秀補償、簽約特權之類的獎勵計畫,讓球團更積極參與。

那麼球員觀感呢?金州勇士隊的超級巨星柯瑞(Steph Curry) 也分享初步想法,他是上周四在內華達州的 Edgewood Tahoe 渡假村接受採訪,首度提及這項賽事,他說:「對球迷來說,季初有點新鮮事誕生會很有趣。對球員而言,賽程沒有多大改變,但在拉斯維加斯的體育場內,會讓很多球迷興奮萬分。他接著說,很難預測最終會如何,但以球員立場觀之,那就是 82 場例行賽一部份,沒太大變化。勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)樂觀其成, 公開表態支持並稱許為聯盟增活力。

不過,並非所有球員都給予肯定,甫加盟洛杉磯湖人隊的文森(Gabe Vincent),在播客(Podcast)節目 The Old Man & the Three 與瑞迪克(JJ Reddick)分享看法:「「說實在,我對錦標賽沒興趣,NBA是世界上最好的聯賽,沒必要參考其他聯賽做法。」但他也不否認,在球團支付的薪資之外有額外獎金收入,確實有幾分吸引力,尤其這不影響例行賽進行,寓意著爭奪總冠軍的目標不變。季中錦標賽最終如何演變,我是拭目以待,也許會有出乎意料的變化,讓看似平凡無奇的例行賽擦出火花,那賽事也將為整個年度賽事增添激情。