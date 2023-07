交易市場最大咖又是索托 洋基已經準備好了

「大谷翔平到底是不是非賣品?」在接下來的半個月裡,我們會一再看到這個問題。沒辦法,畢竟只做一筆交易就能一次滿足補強打擊跟投手而且兩者還都是一流水準的誘惑實在太大。即便天使老闆跟總管嘴都說破了皮堅稱不會交易大谷,媒體、球迷以及其他球隊的總管仍不免浮想連翩,還是冒出「天使將會聽取各隊交易大谷條件」的八卦。

但交易市場不會只圍繞大谷一人打轉。在認清大谷被交易的可能性不高後,總管們還是要去尋找適合自己球隊的對象。缺先發投手的球隊比較不用傷腦筋,因為有教士王牌投手史奈爾(Blake Snell)、兩隻芝加哥球隊的一號先發史卓曼(Marcus Stroman)、吉歐利托(Lucas Giolito)等十幾名投手可供選擇。但如果想補強進攻火力,市場上可用之兵還真是寥寥無幾。能夠端上檯面成為話題人物的,就只有連續兩年都捲入交易傳聞的新生代強打索托(Juan Soto)。

天使目前還沒有正式表態想要換出大谷翔平,就算真的要換也會要求極大的回報,短期間內要談妥交易應該是很困難。 美聯社

連續兩年成為交易市場上的最大咖,對索托本人來說其實無關痛癢,但對去年下重本用多隻潛力股將他換來的教士則不啻是一巴掌打在臉上。在花了那麼多力氣跟銀彈組成堪稱全聯盟最豪華的打線後,打到現在教士距離外卡榜尾竟有高達7.5場勝差。即便上至總管普瑞勒(A.J. Preller)下到球員在面對媒體時再怎麼「嘴硬」堅稱我們仍有機會打進季後賽,到頭來總是要面對現實,把有交易價值的球員送出去換取未來的資產。

球員交易這回事往往是當事人還沒張口,旁人就迫不及待喊燙。開第一槍的是今年剛加入福斯體育台轉播團隊的前任洋基隊長基特(Derek Jeter)。看在曾經是王朝中流砥柱的基特眼裡,現在這些後輩的打擊表現顯然是個不折不扣的笑話。不但單場平均得分(4.39分)、OPS+(96)都低於聯盟平均,全隊坐擁史丹頓(Giancarlo Stanton)、瑞佐(Anthony Rizzo)、唐納森(Josh Donaldson)、勒梅休(DJ LeMahieu)等眾多名將,進攻火力卻還是只有因腳趾受傷已缺賽一個多月的現任隊長賈吉(Aaron Judge)一肩扛。看不下去的基特終於忍不住在明星賽後發話:「我不介意看到洋基出手拿下索托。」結果此言一出,坐基特身旁的前紅襪大老歐提茲(David Ortiz,也是現任福斯球評)也坐不住了。為了節目效果,他拿出特製的「滅洋牌殺蟲劑」(Yankee repellent)噴向接受專訪的索托。於是眾人都鬨笑起來,主播台上「充滿了快活的空氣」。

