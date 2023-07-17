中職／高中球員放棄加盟捲土重來 劉軒荅、林華偉最成功

台體大投手「校長」林華偉去年從穀保家商畢業投入選秀，富邦悍將以第12輪指名選入，最終因簽約條件未談攏放棄加盟，他在大學磨練一年球技和經驗提升不少，今年再度叩關選秀獲樂天桃猿第2輪指名，順位大幅躍進。

中職自2013年開放高中生選秀以來，至今已有305名高中球員報名，共169人獲球團指名，其中有10人因故未加盟，除了林華偉之外，捲土重來最成功的例子，當屬統一獅投手劉軒荅。

2015年劉軒荅從高苑工商畢業投入選秀，直到第11輪才獲中信兄弟指名，因條件沒談攏未加盟，他選擇就讀國體大，3年後再次選秀獲獅隊第3輪指名，簽約金330萬元，目前他是獅隊牛棚大將。

劉軒荅(右)在國體大就讀3年之後，於2018年選秀第3輪被獅隊挑中，比2015年他高中畢業首次參加選秀時的順位提高很多。 聯合報系資料照片

回過頭來看，2013年首次專為高中生舉辦的選秀，總計13人被4支球團挑走，桃猿第3輪選進的高苑投手王朝民體檢未過沒簽下來，後來到獅隊當練習生，並在隔年選秀被獅隊選走，可惜罹癌身體狀況不佳，2016年季中自請離隊結束職業生涯，未上過一軍。

2013年高中生選秀兄弟首輪選成功商水投手李啟文、第4輪挑南英商工捕手蔡瑋泰，但兩人都放棄加盟選擇先就讀大學，後來李啟文沒再打球，蔡瑋泰在城市隊發展，2019、20年選秀都落榜，現效力台南市成棒隊。

2013年選秀義大犀牛在第2輪選高苑投手林樺慶，但因故沒加盟，讀了一年大學再挑戰職棒，獲桃猿第2輪指名，拿到230萬元簽約金，只是進職棒發展並不順遂，去年轉戰台南市成棒隊，日前宣告引退，年僅28歲。

林樺慶前後兩次參加中職選秀都是在第二輪就被選中。 聯合報系資料照片

2015年選秀義大犀牛在第7輪挑南英捕手林威廷，順位還優於同年選秀的劉軒荅，但雙方未達成共識破局，無緣和當時的義大內野手、同名同姓的林威廷並肩作戰，後來他到台電打球，只是隔年就離隊。

2017年選秀獅隊在第6輪指名嘉義高中投手賴奕成，也因合約未達成共識放棄加盟，後來就讀美和科大，畢業後離開球界轉行。

2020年選秀兄弟在第7輪挑走東石高中投手劉嘉益，但體檢未過沒能簽約，原本他到台電打球，屬於非正職性質的體育幹事，不久離隊到南華大學就讀，期間一度受傷並患投球失憶症，在南華總教練蔡仲南協助下逐漸走出陰霾，是否在選秀他表示不敢多想，先投出應有水準再說。

最近的例子就是去年的林華偉和林建宏，林華偉的故事比較為人所知，東石投手林建宏去年高中畢業參加選秀，台鋼第26指名選入，但他選擇進台體大就讀放棄簽約，今年他和大學同學林華偉一起選秀，林華偉如願獲樂天指名，林建宏名落孫山，未來除非有飛躍式進步，否則要擠進職棒窄門難度不低。

綜觀歷年選秀，高中球員獲球團指名，最終放棄加盟的例子還不少，有的像林華偉和劉軒荅上大學持續進步，再度挑戰終於一圓職棒夢，也有不少球員錯過這次，就再也沒有下次機會。

回歸原點，職棒是現實的世界，除了要有一點點的運氣和機緣，最重要的還是實力，如果能力不夠，心理素質不夠強大，即使進入職棒，還是有可能很快就被淘汰，近年許多高中生只打2、3年即遭釋出的例子已屢見不鮮。