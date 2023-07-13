中職／劉俊緯及林佳緯到手 味全、統一選秀補強最到位

中職今年選秀會在昨日結束，其中擁有狀元籤的台鋼不出眾人所料地選進了有旅美大聯盟經驗的林子偉；第2、3順位的富邦及統一分別選進王念好及林佳緯，接下來的味全、樂天及兄弟則是劉俊緯、邱鑫及林暉盛，而在所謂選秀小年的今年，先是中信在第6輪，接著味全、樂天在第7輪，統一在第8輪，台鋼及富邦也在第9輪結束，總共只有43名球員加入職棒戰場，大約佔了總人數的1/4而已。

悍將擁有首輪第2順位籤，毫無懸念地選進打擊好手王念好。 擷圖自富邦悍將FB官方粉絲團

每年選秀完總會有哪隊選得最好的聲音出現，甚至出現評分的討論，但除非是超級大物，否則要真的能看出選秀的成果仍需多年時間，要評斷選秀會結果，倒不如以是否有針對球隊目前及未來會出現的缺口做補強這方面來看，這樣看來，今年選秀會上最成功做到這點的就是統一及味全這兩隊。

在林子偉及林佳緯壓線報名選秀會後，排在第3順位的統一，一躍成為本季選秀會上最大的獲利者，這在日前的文章中已提到，昨日的選秀會上，即使統一錯失了可以補起一壘林益全、陳鏞基等老將們退休後可補上缺口的打擊好手王念好，接下來毫無意外地選進了也有狀元實力的外野手林佳緯，才18歲的林佳緯與外野三鬼中的陳傑憲、蘇智傑都有著超過10歲的差距，選進他也算是為下一個世代的外野防區做準備。

林佳緯在首輪第3順位被統一獅選進。 聯合報記者黃仲裕/攝影

在後面順位的味全選走了也被預期會是首輪的游擊手劉俊緯後，統一在第2輪仍補進了另一名評價不錯的高中游擊手林泓弦，林泓弦雖然長打能力不強，但被評為有穩定的防守能力，以及不錯的跑壘速度，進入職棒後如果能提升各方面的技能，對於統一的游擊是很大的幫助；之後的3到7輪分別選進2名大學、1名高中投手、1名社會人捕手及1名高中游擊手，2名大學左投辛俊昇及鄭澔增加牛棚戰力，余羿賢則也有針對捕手方面做補強，整體選秀算是有達到球隊目前及未來的規劃。

味全是這次選秀會上另一支成功補強戰力缺口的球隊，在統一選走了林佳緯之後，味全開心地笑納本屆評價最高的游擊手劉俊緯，本季即使有多人守過游擊，但味全的游擊相較於內野其他位置仍是最需要補強的部分，運動能力佳、技術好的劉俊緯，如順利養成有望能成為有平均打擊水準的先發游擊手；第5順位竟能再選到另一名在選秀前被報導有前2輪實力的高中游擊手陽念祖，他也擁有不錯的運動能力，兩名高中內野手在幾年後應能提升味全內野戰力。

味全其餘的4個名額都選擇投手，分別是第2到4輪的張景淯、姚恩多、黃侰程及最後1輪的林柏佑，旅美的張景淯在美國最高層級僅到新人聯盟，雖然成績不算太理想，但近半年都跟著味全二軍訓練，相信味全對他的狀況有一定的掌握度，加上葉君璋總教練對於調整投手有其一套，左投的張景淯應可循林凱威模式對牛棚戰力有所幫助，而四分之三側投的姚恩多，在進入文化大學後球速提升到142公里以上，最快球速曾來到148公里，他也能成為牛棚即戰力，上半季唯一團隊投手防禦率破4.0的味全，今年選擇張景淯及姚恩多就是著眼於投手戰力的改善，另兩名一左一右的高中生投手也能增加投手深度。

至於其他球隊，台鋼在首輪第1順位毫無意外地選擇了林子偉，接著在第7順位又選擇投手王柏傑，10名被選進的球員中有6名投手，算是補強了新球隊急需大量投手的問題，而在明年進入到一軍後，或許才能更清楚知道球隊真正的戰力缺口在哪裡；富邦首輪選擇本季打擊最佳的王念好，對於補強火力有一定的幫助，但之後的7輪選進了4名投手，應該是看到上半季末牛棚大爆炸，以及本屆野手未達到球隊需求，因此仍以投手優先吧。

台鋼雄鷹在首輪第7順位選進投手王柏傑(右)，有些讓人意外。 聯合報記者黃仲裕／攝影

而在後面兩個順位的樂天及中信，樂天選了3名大學投手，1名高中投手及2名高中野手，也算是有為殘破的牛棚戰力做補強；只選了5人的中信是本屆選秀會最少的，首輪林暉盛隨中信二軍訓練多時，屬於即戰力，其餘2名大學捕手及游擊手在一軍都有學長固定先發的情況下，不易馬上出賽，對戰力幫助有限。