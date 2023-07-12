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明星賽關注度逐年下降 大聯盟何妨借鏡中華職棒

聯合新聞網／ 丹尼爾
一年一度的大聯盟明星賽是難得可以看到眾多明星和各隊吉祥物齊聚的盛會，只是受到的關注度似乎是一年不如一年。 美聯社
一年一度的大聯盟明星賽是難得可以看到眾多明星和各隊吉祥物齊聚的盛會，只是受到的關注度似乎是一年不如一年。 美聯社

被稱為「仲夏夜經典」的大聯盟全明星賽，將於台北時間今晨（7/12）於西雅圖T-Mobile球場開打，這項已有九十年歷史的棒球嘉年華，除了群聚大聯盟一線球星同場競技，也讓球員、球迷可以從錙銖必較、劍拔弩張的球季賽氛圍中稍微喘口氣，在這兩天的活動中，不需在意球隊勝負，純粹享受棒球帶來的歡樂氣氛。

說到全明星賽的歷史，大聯盟首屆全明星賽發生在經濟大蕭條時期的1933年。當年夏天，美中大城芝加哥舉辦「百年進步國際博覽會」（Century of Progress International Exposition），當地大報《芝加哥論壇報》的運動主編和芝加哥市長，都認為博覽會的活動需要加入一場規模盛大的運動賽事，首屆大聯盟明星賽因此於芝加哥白襪主場科米斯基球場（Comiskey Park）誕生，由美國聯盟（American League）和國家聯盟（National League）各組一隊進行表演賽。原本計畫僅是一次性的活動，但因為這場開放球迷郵寄票選先發名單、眾星雲集的表演賽，反應極為熱烈，明星賽從此成為每年七月的季中盛事。

早期的全明星賽還有的另一層意義，就是這是少數可以讓不同聯盟的球星有在場上交手的機會，也是除了世界大賽之外，唯一可以讓兩聯盟的球隊有一較高下的機會（1997年以前，大聯盟例行賽沒有跨聯盟賽事，要看美聯和國聯球隊交手，只有十月的世界大賽）。雖說一場表演賽的結果通常不代表什麼，但兩聯盟分庭抗禮的歷史和各自的球迷文化，仍讓明星賽的戰績被賦予許多故事性：從1963年到1982年，國聯徹底碾壓美聯，20場明星賽贏了19場。但美聯在二十世紀末也拉出一波連勝，從1997年到2009年，連十三場不敗（十二勝一和），某種程度顯示了兩聯盟的實力消長。

當然，現在的例行賽，跨聯盟賽事已經司空見慣，而在去年國聯引進指定打擊制度之後，國聯和美聯的區別在制度上已經不存在，兩聯盟藉由明星賽來較勁的意味也越來越淡。過去有段時間，明星賽的勝負決定世界大賽的主場優勢，這還讓參賽的球星和觀賽的球迷，有一定的動機在意比賽的勝負，但隨著2016年取消了這項規定，現在的明星賽就完全是場秀，以不受傷的前提下，讓所有可上場的球員都上場露露臉。但也因為太過頻繁的換人（絕大多數投手只會投一局，先發野手也只有二到三打席）、勝負變得完全不重要，明星賽的精彩度和關注度，其實逐年下降。到今年以前，美聯以47勝、43敗、兩場和局的戰績領先國聯，但說真的，有多少人真的在意這項戰績呢？去年明星賽的電視轉播收視率，創下二十年來最低，上述這些都是原因之一。

MLB明星賽的入選難度可能比NBA明星賽更高，球星參與意願也更為強烈，但收視情況卻是相當不理想。 美聯社
MLB明星賽的入選難度可能比NBA明星賽更高，球星參與意願也更為強烈，但收視情況卻是相當不理想。 美聯社

而正因為美聯、國聯已不再如過去壁壘分明，明星賽「美聯對決國聯」的傳統是否應該打破，改以更有創意、更具娛樂性的分隊方式，也在美國運動媒體中引起討論。《The Athletic》近日一篇文章，就提出了大聯盟可考慮採取美國職籃NBA曾採用的「隊長選秀」方式來分隊，或是如未來之星對抗賽一般，在正規明星賽以「美國隊」對決「世界隊」的形式，根據球員的出生地分成兩隊，塑造出如今年初大受好評的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）一般的國族競爭情感，讓明星賽更有話題。

除此之外，因為全明星的票選機制，讓「下半季才爆發」或球季中才升上大聯盟的新人，往往失去了被該年明星賽肯定的機會，如果在「主菜」之外再加一場「新秀對決二年級生」的戲碼，讓一些高度受到關注的新人（如辛辛那提紅人超級新秀克魯茲Elly De La Cruz）也一樣能在明星賽活動中露面，對大聯盟來說也絕對是件好事。

事實上，單就明星賽的組隊方式和娛樂性來說，大聯盟可以參考中華職棒嘗試過的許多作法。因為是單一聯盟，中職明星賽慣用的「明星白隊」、「明星紅隊」分隊方式，沒有兩聯盟各組一隊較勁的問題，也因此在組隊的方式上更自由，更容易跳脫傳統的分隊模式。

中華職棒由於球隊較少，為了增加比賽新鮮感，歷年來有各種靈活的操作與組隊方式，讓這場年度盛會更加精彩。 聯合報系資料照片
中華職棒由於球隊較少，為了增加比賽新鮮感，歷年來有各種靈活的操作與組隊方式，讓這場年度盛會更加精彩。 聯合報系資料照片

早在2001年，中職的明星賽就主打「老將新秀對抗賽」，將所有明星球員打散，以1999年入隊為分野，以「老將對決新秀」的模式，製造話題性。在2013和2014年，明星賽則是採用選秀的方式，由兩隊教練從票選出的明星球員中，選秀出兩隊的先發球員名單。2015年的明星賽更有創意，根據體重分組成「力量紅」和「速度白」。至於最近幾年實行的「中華隊」對決「明星隊」模式，也算是兼容球員人氣與實力的分隊方式。（而有趣的是，在將所有球隊打散的明星賽，球迷大多盡可能幫打者和進攻方加油，防守方和投手基本上得不到太多現場球迷的關愛和應援，這也是近年中職明星賽的「特色」。）

1995年明星賽前舉辦的「一九九五中外英雄會」表演賽，是台灣職棒史上絕無僅有的「土洋大對決」戲碼，雖不是正規明星賽，卻比明星賽更讓人印象深刻。當年由兄弟象投手陳義信領軍的全本土明星陣容，對上統一獅王牌投手王漢掛帥的外籍明星隊，結果眾洋將毫不留情，最終以14比6擊敗本土明星。儘管結果是如此，土洋對決絕對是個話題，即使放在大聯盟也適用，以大聯盟國際球員占比約三成來看，組成一支「國際明星隊」和「美國明星隊」抗衡，完全不成問題，話題性也一定比兩聯盟對戰高上許多。

1995年的「中外英雄會」是歷屆中職明星賽中最為球迷津津樂道的一次！ 聯合報系資料照片
1995年的「中外英雄會」是歷屆中職明星賽中最為球迷津津樂道的一次！ 聯合報系資料照片

至於中職明星週曾舉辦的各項附加趣味競賽，如跑壘大賽、野手速球王、投準大賽、技術挑戰賽等等活動，過去大聯盟也曾舉辦過類似的技術挑戰賽。但在1989年，紅人隊游擊手貝瑞．拉金（Barry Larkins）在參與外野轉傳挑戰時，傷了手肘，造成下半球季幾乎報銷，大聯盟從此也就取消了這些趣味競賽，只留下關注程度最高的全壘打大賽。受傷風險確實是一大疑慮，但也許某些低風險的趣味競賽還是有機會被納入的，例如近年在美國引起關注的韓國職棒，就曾有「觸擊短打大賽」（bunt derby）的項目，讓參賽球員把球點進內野中的指定圓圈，分數最高的取勝。這些都是亟欲挽救收視率的大聯盟，可以在未來考慮加入的明星賽附加活動。

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