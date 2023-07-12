明星賽關注度逐年下降 大聯盟何妨借鏡中華職棒

被稱為「仲夏夜經典」的大聯盟全明星賽，將於台北時間今晨（7/12）於西雅圖T-Mobile球場開打，這項已有九十年歷史的棒球嘉年華，除了群聚大聯盟一線球星同場競技，也讓球員、球迷可以從錙銖必較、劍拔弩張的球季賽氛圍中稍微喘口氣，在這兩天的活動中，不需在意球隊勝負，純粹享受棒球帶來的歡樂氣氛。

說到全明星賽的歷史，大聯盟首屆全明星賽發生在經濟大蕭條時期的1933年。當年夏天，美中大城芝加哥舉辦「百年進步國際博覽會」（Century of Progress International Exposition），當地大報《芝加哥論壇報》的運動主編和芝加哥市長，都認為博覽會的活動需要加入一場規模盛大的運動賽事，首屆大聯盟明星賽因此於芝加哥白襪主場科米斯基球場（Comiskey Park）誕生，由美國聯盟（American League）和國家聯盟（National League）各組一隊進行表演賽。原本計畫僅是一次性的活動，但因為這場開放球迷郵寄票選先發名單、眾星雲集的表演賽，反應極為熱烈，明星賽從此成為每年七月的季中盛事。

早期的全明星賽還有的另一層意義，就是這是少數可以讓不同聯盟的球星有在場上交手的機會，也是除了世界大賽之外，唯一可以讓兩聯盟的球隊有一較高下的機會（1997年以前，大聯盟例行賽沒有跨聯盟賽事，要看美聯和國聯球隊交手，只有十月的世界大賽）。雖說一場表演賽的結果通常不代表什麼，但兩聯盟分庭抗禮的歷史和各自的球迷文化，仍讓明星賽的戰績被賦予許多故事性：從1963年到1982年，國聯徹底碾壓美聯，20場明星賽贏了19場。但美聯在二十世紀末也拉出一波連勝，從1997年到2009年，連十三場不敗（十二勝一和），某種程度顯示了兩聯盟的實力消長。

當然，現在的例行賽，跨聯盟賽事已經司空見慣，而在去年國聯引進指定打擊制度之後，國聯和美聯的區別在制度上已經不存在，兩聯盟藉由明星賽來較勁的意味也越來越淡。過去有段時間，明星賽的勝負決定世界大賽的主場優勢，這還讓參賽的球星和觀賽的球迷，有一定的動機在意比賽的勝負，但隨著2016年取消了這項規定，現在的明星賽就完全是場秀，以不受傷的前提下，讓所有可上場的球員都上場露露臉。但也因為太過頻繁的換人（絕大多數投手只會投一局，先發野手也只有二到三打席）、勝負變得完全不重要，明星賽的精彩度和關注度，其實逐年下降。到今年以前，美聯以47勝、43敗、兩場和局的戰績領先國聯，但說真的，有多少人真的在意這項戰績呢？去年明星賽的電視轉播收視率，創下二十年來最低，上述這些都是原因之一。

MLB明星賽的入選難度可能比NBA明星賽更高，球星參與意願也更為強烈，但收視情況卻是相當不理想。 美聯社

而正因為美聯、國聯已不再如過去壁壘分明，明星賽「美聯對決國聯」的傳統是否應該打破，改以更有創意、更具娛樂性的分隊方式，也在美國運動媒體中引起討論。《The Athletic》近日一篇文章，就提出了大聯盟可考慮採取美國職籃NBA曾採用的「隊長選秀」方式來分隊，或是如未來之星對抗賽一般，在正規明星賽以「美國隊」對決「世界隊」的形式，根據球員的出生地分成兩隊，塑造出如今年初大受好評的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）一般的國族競爭情感，讓明星賽更有話題。

除此之外，因為全明星的票選機制，讓「下半季才爆發」或球季中才升上大聯盟的新人，往往失去了被該年明星賽肯定的機會，如果在「主菜」之外再加一場「新秀對決二年級生」的戲碼，讓一些高度受到關注的新人（如辛辛那提紅人超級新秀克魯茲Elly De La Cruz）也一樣能在明星賽活動中露面，對大聯盟來說也絕對是件好事。

事實上，單就明星賽的組隊方式和娛樂性來說，大聯盟可以參考中華職棒嘗試過的許多作法。因為是單一聯盟，中職明星賽慣用的「明星白隊」、「明星紅隊」分隊方式，沒有兩聯盟各組一隊較勁的問題，也因此在組隊的方式上更自由，更容易跳脫傳統的分隊模式。

中華職棒由於球隊較少，為了增加比賽新鮮感，歷年來有各種靈活的操作與組隊方式，讓這場年度盛會更加精彩。 聯合報系資料照片

早在2001年，中職的明星賽就主打「老將新秀對抗賽」，將所有明星球員打散，以1999年入隊為分野，以「老將對決新秀」的模式，製造話題性。在2013和2014年，明星賽則是採用選秀的方式，由兩隊教練從票選出的明星球員中，選秀出兩隊的先發球員名單。2015年的明星賽更有創意，根據體重分組成「力量紅」和「速度白」。至於最近幾年實行的「中華隊」對決「明星隊」模式，也算是兼容球員人氣與實力的分隊方式。（而有趣的是，在將所有球隊打散的明星賽，球迷大多盡可能幫打者和進攻方加油，防守方和投手基本上得不到太多現場球迷的關愛和應援，這也是近年中職明星賽的「特色」。）

1995年明星賽前舉辦的「一九九五中外英雄會」表演賽，是台灣職棒史上絕無僅有的「土洋大對決」戲碼，雖不是正規明星賽，卻比明星賽更讓人印象深刻。當年由兄弟象投手陳義信領軍的全本土明星陣容，對上統一獅王牌投手王漢掛帥的外籍明星隊，結果眾洋將毫不留情，最終以14比6擊敗本土明星。儘管結果是如此，土洋對決絕對是個話題，即使放在大聯盟也適用，以大聯盟國際球員占比約三成來看，組成一支「國際明星隊」和「美國明星隊」抗衡，完全不成問題，話題性也一定比兩聯盟對戰高上許多。

1995年的「中外英雄會」是歷屆中職明星賽中最為球迷津津樂道的一次！ 聯合報系資料照片

至於中職明星週曾舉辦的各項附加趣味競賽，如跑壘大賽、野手速球王、投準大賽、技術挑戰賽等等活動，過去大聯盟也曾舉辦過類似的技術挑戰賽。但在1989年，紅人隊游擊手貝瑞．拉金（Barry Larkins）在參與外野轉傳挑戰時，傷了手肘，造成下半球季幾乎報銷，大聯盟從此也就取消了這些趣味競賽，只留下關注程度最高的全壘打大賽。受傷風險確實是一大疑慮，但也許某些低風險的趣味競賽還是有機會被納入的，例如近年在美國引起關注的韓國職棒，就曾有「觸擊短打大賽」（bunt derby）的項目，讓參賽球員把球點進內野中的指定圓圈，分數最高的取勝。這些都是亟欲挽救收視率的大聯盟，可以在未來考慮加入的明星賽附加活動。