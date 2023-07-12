中職／不是攔胡就是被挖 好洋投越來越難找有原因

洋將一直是中職各球團的重要戰力。特別是先發投手部分，多數球隊前段輪值往往都是由洋投扛下，因此洋將實力的好壞，通常也與球隊戰績息息相關。然而在今年球季，許多中職隊伍卻在洋投方面碰上了困擾，別說找不到優質選手，甚至還有隊伍光是湊齊洋投人數都有困難。

今年在上半季奪冠的統一獅隊，是五隊中洋投戰力最整齊的隊伍，陣中一共有勝騎士、克維斯、羅昂、布雷克等人，這些洋投貢獻41場先發，並拿下統一獅上半季34勝中的22勝。且除了布雷克以外，其餘三投防禦率都在2字頭或以下，是球隊能封王的一大主因。

然而就在奪冠不久，剛拿下6月MVP的勝騎士，就被挖角到韓國職棒起亞虎隊。而在統一獅之前，樂天桃猿的威達爾也被挖到韓職斗山熊隊。再往前算過去幾個球季，每一隊都多少碰到洋投被挖角的狀況。除了上述的兩人之外，還有索沙、布里悍、象魔力等等優質投手，在季中轉戰韓職。或者如卡本特、米蘭達等人，在中職投出好表現後沒有續約，而是挑戰韓國職棒。

若以聯盟強度而言，中職可能與韓職整體並沒有相差太多，因此不少被挖角的投手，去了韓國還是能有不錯表現。然而，雙方經濟規模卻是天差地遠。今年球季韓職總觀眾人數已經突破400萬人次，單場平均則在1萬1千人以上，比起中職場均5到6千多人高出近一倍。因此只要韓職球團有意願，多半能開出明顯優於中職球團的合約，使得中職想要留人，只能寄望選手有金錢以外的理由情義相挺。

另外，因為中職競技水準日益高昇，加上對洋將的需求，往往不只是「堪用」就好，而是希望找到聯盟前段水準的強力王牌。因此客觀來看，中職實力雖大約落在小聯盟A至A+左右，但如果是能在這層級宰制的球員，往往也是有著高階小聯盟水準的好手，不只可能有實力挑戰他國職棒，更有機會是取得大聯盟門票的球員。

例如前兩季效力樂天桃猿隊，在中職一共拿下16勝10敗，防禦率3.63的狂威，今年就重返美職體系，並在5月被拉上大聯盟。2020年效力於富邦悍將的邦威，則是在2022年球季於大聯盟出賽，今年則轉戰日本職棒。另外還有去年曾短暫來中信兄弟效力的麥力德，本季也一度升上大聯盟，只可惜還沒有上場機會，就迅速遭到球團DFA。除此之外，中信兄弟日前曾放話說要找「羅昂、德保拉」等級洋投，但總教練彭政閔卻又在不久後指出，好幾位球團鎖定的小聯盟好手，最近都被拉上了大聯盟，暫時無緣來台。

去年樂天的洋投狂威，本季獲得大聯盟出賽機會 法新社資料照片

另外還有樂天桃猿2021年球季，一度宣布簽下洋投威克神，但對方卻因為家庭因素，沒能抵台報到而成空響。隨後威克神在2022年效力阪神虎隊，繳出5勝5敗，防禦率4.08的成績。可見得樂天看上他眼光正確，只遺憾沒能來台獻技。

儘管大家都知道在中職，網羅「三張ACE」王牌級洋投，就能大幅提昇球隊戰力，但從上述案例來看，就知道這種等級的外掛洋將，也往往具有挑戰高階聯盟的水準，不是中職球團想要就有。從歷年記錄而言，真正能找滿三位王牌投手並成功留人，沒被挖走或突然離隊的案例其實少之又少。無論是多麼肯花錢的中職球團，也很難找齊三ACE，或找了卻遭到挖角，可見得難度本來就不低。

今年棒球市場的的人才荒又更嚴重，像是大聯盟或日職外援都缺好手，擠壓到中職找洋將的空間。或許是因為如此，可以看到今年中職球團找人又顯得更保守，近來加盟的幾位新洋投，多數資歷或近況都沒有特別亮眼，也有像中信兄弟的泰樂，儘管成績沒有特別突出，卻還是獲得續約至831機會的操作。

不過，在洋將戰力普遍告急的狀況下，更是檢驗各球團本土戰力，以及教練團的調度安排的時候。例如味全龍猛威爾、布里悍、伍鐸都出狀況，洋投只剩鋼龍一人苦撐，但上半季末段卻能一路咬緊領先的統一獅，最終以第二名成績作收，土投的貢獻功不可沒。而樂天桃猿則儘管霍爾長期缺陣，但還是有威達爾、雷法和豪勁三位洋投穩定貢獻，成績也都有一定水準，是洋將相對問題較小的隊伍，但最終球隊戰績排在第三，落後味全龍，勝場數也只比洋投剩德保拉還行的中信兄弟多一場而已，表現與預期戰力有所落差。

味全上半季即使洋投屢出狀況，還是能緊咬領先球隊。 聯合報系資料照片

洋將固然重要，球團為了戰績，當然還是得努力尋覓優質好手。但不管洋投再怎麼影響中職球隊戰力，也不可能天天出賽，很難隻手遮天把球隊推上頂端。球團更不可能為了找頂級洋將，真的補強無極限亂開預算搶人。該如何運用手上現有的戰力，整合出理想表現，也是各球團面臨的考驗。