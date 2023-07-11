日職／不只山本由伸被大聯盟看中 四大好手可能待價而沽

日職球季已過一半，此時也正是對日本球員有興趣的大聯盟球團，要確認自己所鎖定的球員本季表現的時候，8日歐力士對西武的比賽就有多達8支大聯盟球隊的球探齊聚神戶球場，為的就是要視察歐力士先發投手山本由伸的投球內容，這一天山本用了個人本季新高的125球，完投9局只被打出5支安打，還送出13次三振，拿下勝投，在眾多球探的目光緊盯下投出一場完美的比賽。

歐力士 山本由伸

山本沒有因為經典賽提前開機而被影響到，本季仍延續過去的好表現，先發12場，拿到8勝3敗，85又1/3局被打出62支安打，其中只有1轟，投出94次三振，防禦率僅有1.79，優質先發(QS)率高達9成17，目前暫居洋聯防禦率、勝投、勝率3冠王，三振也排第3名，而自從19年球季成為球隊固定先發輪值後，除了20年的防禦率是2.20之外，包括今年的其餘4季都低於2.0，山本就是日職當今最強投手，季後前往美國已是既定的事實，現在各界的焦點只是集中在到底會花落哪支大聯盟球隊而已。

不過正當大家都在關注山本的時候，其實還有多位投手在季後也有機會前進大聯盟，日職今年可能會再度上演一波投手流出潮。

DeNA 今永昇太

今永昇太在國際賽有不錯表現，應該已有不少球探相當了解他。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲

今永是山本以外最有可能前進美國的投手，29歲的今永在15年以第一指名加入DeNA，新人球季立即進入先發輪值，投出8勝9敗，防禦率僅有2.93，隔年投出11勝7敗，防禦率依然是優異的2.98，之後幾年除了18年陷入低潮，防禦率暴增到超過6，以及20年因左肩清創手術外，其餘幾季都交出穩定表現，近兩季的防禦率都壓低到2.30以下，去年拿到11勝，並投出球團相隔52年的無安打無失分比賽，今年已6勝，有機會首次連兩季奪下2位數勝投；今永之前也已明確表示挑戰大聯盟的意願。

西武 高橋光成

西武的王牌高橋光成(左)逐年進步，去年季後已明確表達挑戰美國的意願。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

曾來台參加過U18世界盃的高橋，14年高中畢業後被西武以第1指名選進，隔年8月升上一軍，8場先發投出5勝2敗、3.07防禦率的不俗成績，但之後3季表現不甚理想，直到19年後才在先發輪值固定下來，高橋這幾年的表現一直進步，防禦率從超過4下降到近兩年的2.50以下，奪三振數也連3季破百，今年的被打擊率、WHIP以及K/BB比都是5年新低，非常有利於季後挑戰大聯盟，他唯一要面對的問題，應該就是近年來主力陸續出走或出事，且本季戰績又墊底的西武，肯不肯放他這名球隊王牌先發離隊。

火腿 上沢直之

上沢直之季後可能會循前輩們的入札模式前進美國。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

要說誰是支撐起火腿這幾年先發輪值的隱性功臣，那非上沢莫屬，上沢在11年高中畢業後加入職棒，當時是後段輪次的第6指名，他在14年開始進入先發輪值，除了16年因右肘手術整季未在一軍出賽外，其餘球季單季都先發10場以上，防禦率都維持在3.50以下，雖然不若上述幾名投手優異，且受到球隊戰力影響，導致帳面上的勝敗成績不是太好看，不過投球內容卻相當穩定，火腿之前已陸續有達比修有、大谷翔平、有原航平等投手前進美國，上沢有可能追隨前輩的腳步挑戰大聯盟。

樂天 松井裕樹

松井裕樹(左二)在後援方面已創多項紀錄，但專司後援卻或許會增加他挑戰美國的難度。 擷圖自東北樂天金鷲FB官方粉絲團

不同於上面4人都是先發投手，松井是球隊的終結者，27歲的他已經拿下215次救援成功，排日職史上第9名，如果一直待在日職，非常有可能打破岩瀨仁紀的407次救援成功紀錄，但年紀輕輕就已經在後援方面有如此成就的他，想必心中也有要挑戰大聯盟的意願，且相對於上述4人，13年就加入樂天的松井已在4月底就取得日本海外自由球員資格，這表示大聯盟球隊如果要網羅他，不需要與樂天球團協調，也不必花費高額的入札金，只要雙方同意就可以，這也降低了松井前往美國的難度，只不過松井在職業生涯中也曾幾度轉型先發卻失敗，到底大聯盟球團對於一個專司後援中繼的日本投手會有多大的興趣是待觀察的地方。