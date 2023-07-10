中職／近年選進大量角落野手 悍將中線戰力亟須補強

今年中職季中選秀週三登場，除了旅美好手林子偉能否成為台鋼選秀狀元備受矚目之外，富邦悍將能否選到好的中線球員（捕手、二壘手、游擊手、中外野手），也是另一話題。

目前悍將主戰中外野手是林哲瑄或申皓瑋，林哲瑄是2015年選秀狀元，申皓瑋是2016年選秀榜眼，兩人都是在義大犀牛時期被挑進來的。

悍將主戰捕手戴培峰和二壘手王正棠，都是在2018年選秀進職棒，戴培峰是狀元郎，王正棠是第二輪指名，兩人已打出接班態勢，表現算是相當不錯。

然而，這幾年悍將游擊防區無論誰來守，攻守都不算穩定，李宗賢嚴格來講是正規三壘手，拉來守游擊似乎不是最佳解答，去年也付出一些代價，今年回到熟悉的三壘表現穩定許多，老將王勝偉去年適時填補悍將游擊戰力空缺，今年王勝偉受傷，游擊防區就出現不少問題。

悍將從2017年進軍中華職棒以來，選了大量角落野手（一壘守、三壘手、左外野手、右外野手），但卻沒有選進能擔當大任的游擊手和中外野手。

2017年選秀悍將首輪選進高苑工商游擊手楊晉豪，第二輪挑能守二壘的前旅美球員陳品捷，結果楊晉豪一直養不起來，去年被交易到樂天桃猿，陳品捷傳球問題始終無解，最後移防外野，後來經擴編選秀來到味全龍；這一年悍將在選秀後段挑走范國宸、陳韋奇和陳勤宗都算是角落野手，只有范國宸發展比較好，現為悍將隊長。

陳品捷進入職棒之後，首季表現就是生涯顛峰，接下來逐年衰退，最後在擴編選秀會被味全龍隊選中，轉至龍隊效力。 聯合報系資料照片

2018年選秀悍將前兩輪指名戴培峰、王正棠算是不錯的選擇，第4輪選進東體游擊手胡冠俞，當時球探對他的評價非常好，只是一直都沒能打出符合教練團期待的成績，去年經擴編選秀轉戰台鋼雄鷹，那一年後段挑走的王詩聰屬角落外野手，守備能力不理想，始終無法站穩一軍舞台。

2019年選秀悍將前3輪都挑投手，第4輪選攻優於守的捕手姚冠瑋，第5輪選穀保家商外野手林奕豪，進職棒發揮空間有限，今年出自請離隊，悍將在後段挑戴云真、辛元旭都是角落野手。

2020年悍將前兩輪選張進德和郭俊麟很合理，張進德與戴培峰扛1、2號捕手，組成的戰力不俗，第3輪挑角落外野手陳真，他攻優於守且起伏過大，至今在一軍都沒有太亮眼的表現，第4輪的莊韋恩(後改名葉子霆)屬於正統游擊守，但表現不算理想，第8輪選進許宸銘是南英商工游擊手，打不到2年半就被釋出。

悍將在2020年選進的葉子霆打擊表現不佳，無法成為球隊的主力游擊手。 聯合報系資料照片

2021年悍將以選秀狀元籤網羅江少慶，在第2至4輪挑王苡丞、董子恩、孔念恩都是角落野手，第7輪選進平鎮高中的中外野手張宥鈞，天花板並不高。

去年選秀悍將在第3輪指名池恩齊，第5輪指名林岳谷，都是屬於中線二游，顯見悍將力圖補強中線戰力，未來發展如何值得關注與期待，至於同年選進來的外野手蔡佳諺和周佳樂都算是角落外野手。

也因為游擊手守備不穩定，悍將這兩年網羅老將王勝偉，在王勝偉受傷之際，將選秀落榜的劉俊豪放在先發游擊，新人池恩齊與去年從樂天交易過來的林澤彬，都是游擊手選項，但他們似乎都不是正解。

悍將去年靠老將王勝偉撐住游擊防守，但今年他受傷後，游擊位置就成為了悍將的大問題。 聯合報系資料照片

在富邦進軍中職之後，多年來始終沒補到好的中外野手，今年選秀林子偉可望成為台鋼雄鷹狀元郎，悍將很可能在首輪第二順位指名穀保家商中外野手林佳緯，球探對他的打跑守評價不錯，如果選到林佳緯，未來悍將或許不用再煩惱先發中外野手的位置，可將申皓瑋移到左、右外野，只是能否從選秀補到優質游擊手，未來游擊防區由誰來主戰，可能還要傷腦筋。

悍將選秀補進大量角落野手，雖然也指名多名二游，但表現不盡理想，其實只要能守中線的野手，例如中外野手，必然就能守左、右外野，能守二游，移防一、三壘也不是太大問題，但角落野手不見得能守中線；一支球隊的中線戰力非常重要，足以左右戰績，近年悍將選秀策略和眼光，加上二軍農場養成體系，造成中線戰力不足，需要一些時間來改善。