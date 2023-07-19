中職／527投出里程碑 羅力本土洋將第一人

【撰文・鍾亞芳】

在中職奮鬥10個球季，羅力2022球季終於取得本土球員資格，卻也在去年決定卸下球員身分；今年5月底在富邦悍將邀請下返台，重披湛藍戰袍踏上久違投手丘，雖僅面對1打席，仍為中職寫下重要里程碑，成為34年歷史中，第一位以本土球員資格出賽洋將。

「哩賀！」熟悉招呼語再度迴響在新莊棒球場，這句從金髮碧眼、高大外國人口中說出的台灣味招呼語仍舊令人備感親切，在台灣奮戰10年洋將羅力重返台灣，然而不同的是，這次是以本土球員身分出賽，為中職，也為自己寫下重要里程碑。

2012年起便在中職戰場奮鬥，前兩年為Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）一員，2015年加入義大犀牛（富邦悍將前身），2017至2022年則是富邦悍將重要投手戰力，富邦球團2019年積極為其爭取本土球員資格，不過當時領隊會議中各球團並未對此達成協議，2020年8月再度提案仍沒有具體結果，同年9月第3度提出，各球團才終於達成共識，外籍選手只要累積9年一軍年資，即可取得本土球員資格，不再受限於洋將規定。

2022年8月19日，距離本土球員資格僅剩一步之遙，羅力拋出為了家人引退震撼彈，9月5日引退賽，新莊主場湧進10,239位球迷進場獻上祝福， 恰巧面對前東家樂天桃猿，賽後引退儀式溫馨動人，傳奇般選手生涯劃上句點，羅力成為富邦國際球探，協助評估及聯絡外籍球員等相關事務，以另外一種身分幫助球隊爭取佳績。

富邦悍將隊洋投羅力（左）5月27日以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，擔任龍隊首棒打者的前隊友高孝儀（右）上前與他擁抱。 聯合報系資料照

投出「本土」洋將第一球 背號「39」引退寫新猷

羅力成為中職首位獲得本土資格外籍球員，富邦今年特地安排「L39end」主題日，邀請羅力返台， 5月27日面對味全龍，以先發投手身分面對1打席，成為中職首位不受外籍登錄限制出賽外籍選手。賽前現效力龍隊前隊友伍鐸、高孝儀特地與羅力打招呼、關心近況，練投時也吸引大批球迷圍觀。比賽開始，羅力暌違258天再出賽，1打席投球就是面對熟悉戰友，高孝儀別出心裁在脖子寫上大大「39」歡迎老朋友，即使好幾個月沒有比賽，羅力投出第1球球速仍有136公里，好球打者沒有揮棒，第2球球速128公里，球數來到1好1壞，第3球好球，球速升至137公里，高孝儀仍沒有出棒，第4球130公里打者揮棒落空，第4球129公里，高孝儀出棒擊出右外野高飛球遭接殺，走回休息室前，特別上前與羅力擁抱致意，完成1打席投球後，這位中職首位以本土球員身分出賽外籍選手，在球迷熱烈歡呼聲中退場。有趣的是，今年中職新增投手退場須檢查是否使用外部物質規定，當裁判上前欲檢查雙手及手套時，羅力以為裁判是來道恭喜，後來才曉得是本季新規定，回到休息室後，逐一與隊友擁抱。

自去年退休後仍維持強度較低訓練，這場久違比賽，賽前並未與捕手討論配球，目標是盡快取得出局數，趕快將比賽交給下一任投手，至於對決高孝儀打席，羅力透露，預測打者會等到2好球再攻擊，便以速球先取得好球數，隨後就以最擅長指叉球對決，談及成為中職首位「本土洋將」，羅力充滿感激，「在台灣這段時間能被大家認同，取得如此身分，感到非常驕傲，在台灣經歷的一切永生難忘，包括今天球迷歡呼聲，真是難以形容的感覺，我會永遠記得。」為感謝羅力長久以來付出，隔日富 邦宣布引退其所使用39背號，在新莊主場本壘後方高高掛起刻有「39」、「Mike Loree」紀念牌，不僅是富邦球團第一個引退背號，更是中職首位獲此殊榮外籍選手。

富邦悍將隊羅力（左二）見證背號紀念裝置揭幕。 聯合報系資料照

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