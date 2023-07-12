中職／燃燒ROCK精神 鄭浩均「美」式風格熱血魂

【撰文・鄧心瑜】

具美職小聯盟、獨立聯盟資歷，去年中職選秀首輪獲選，「美美」鄭浩均以150公里以上速球自我介紹，受訪時毫不保留展現熱血與天馬行空詞彙，退場時「ROCK」手勢更成為招牌，塑造獨特「中二」個人特色獲得球迷喜愛，場上、場下魅力十足，表現屢獲教練稱讚，在球隊季初先發出現缺口之際成為穩定輪值。

在中職場上總是流露自信，三振對手會握拳怒吼， 場邊更是不吝對隊友好表現喝采，6月18日先發6局退場，場上留下兩名跑者給後援投手，謝榮豪接替連送2K安全下莊，鄭浩均被攝影機捕捉在場邊興奮連續揮拳，開心情緒溢於言表，在球員相對保守的中職環境來說，鄭浩均「美」式風格獨樹一格，豐富肢體語言讓球迷不自覺跟著熱血起來，「希望能用我的方式去鼓舞整個球圈、任何關心棒球的人。」

自信發言非天生 回想旅外低潮多

受訪時常常迸出「金句」，無論是「像火焰燃燒」、「大象踩過對手」、「所向無敵」、「美美的眷顧」等，笑料爆點多，展現自信爆棚一面，不過這些享受比賽表現並非天生，鄭浩均透露旅外時期有段長達3年低潮。

「剛簽約時覺得自己是全台灣最頂尖球員，有傲氣在，好像隨便丟都可以贏，當下心態覺得一定要讓打者揮空才是好投手，結果踢到鐵板，反而是我一直被打到，很挫折，覺得跟夢想差好多，發現旅外並沒有這麼簡單。」當時對自我期待高，甚至以賽揚投手為期許來檢視自我，目標失焦、方向錯誤，表現不好時就想著多練一點來彌補不足，「丟不好就一直練，別人練半天我就練一整天，練到連教練都覺得練過頭了，結果也沒有好轉，反而壓力很大，內分泌失調、長痘痘，明明身體很累卻失眠，整個人變得很憂鬱。」

訓練不如意，外部因素又連續遇到疫情、訓練受傷，最終僅在新人聯盟留下7場後援出賽紀錄，2022年春訓時收到釋出通知，「當時教練把我叫到辦公室，進門前心裡想過不是升上去就是被釋出，結果教練第一句話就是謝謝我這三年努力，情緒差點破防，打擊滿大的，突然對未來感到很迷茫，心理也很負面，甚至覺得好像沒有回台灣打球的必要，想直接放棄棒球。」

最後關頭出現美國獨立聯盟機會，加盟湖國碼頭犬隊對於鄭浩均來說是旅美之路轉捩點，「加入獨聯是受挫後一個新的開始，當時想留在美國尋求下個機會，如果有好表現搞不好能投回小聯盟。」

中信兄弟隊先發投手鄭浩均，盡情展現自我。 聯合報系資料照

獨聯轉捩點 陽岱鋼傳授享受棒球

如今在台灣盡情展現自我，也是因為在獨聯學會敞開心胸，「以前很閉俗也很膽小，一切轉變都在獨聯之後，對棒球、對人生都有新的看法，不管是成功還是失敗，懂得享受每個體驗。」

獨立聯盟條件較嚴苛，身邊隊友卻更懂得享受棒球，尤其與前輩陽岱鋼成為隊友，跟在他身邊看到了不同視野，「學長給我影響很大，在那階段引導很多事情，灌輸一些我沒注意到的觀念和態度。」鄭浩均觀察陽岱鋼或是其他曾打過大聯盟外國選手，即使在棒球殿堂有過很高成就，賽前、賽後仍堅持最基本訓練，簡單的事情重複做，運用到比賽才會更強大，「他練習時沒有太多花俏動作，就是簡單又確實，大家只看到他輝煌，但背後付出的努力是沒有被看到的，才能造就一名傳奇人物。」

2022年是人生另一條分岔路口，原本堅定投回小聯盟目標，遇上大聯盟勞資爭議罷工，美職球員獲得調薪，間接減少獨聯球員被簽回美職機會，「掙扎了很久，也有問岱鋼學長，他希望我留在美國，不過礙於我到美國時機不太對，疫情、受傷又遇到罷工，覺得回小聯盟機會不高，思考這時候回台灣時機，直到選秀前一個月才下定決心。」

如同所有旅美球員一般，站上大聯盟殿堂是唯一夢想，選擇回台並不是放棄，而是先走向更適合道路，「離開美國多少心裡會有小小遺憾，但並不後悔，畢竟硬留著結果不一定比較好，至少回台灣很有收穫，很開心也很自在。」鄭浩均還有美夢留在心中，「雖然回來後再出去機會微小，但不是沒有，心中還是會有這樣的想法。」

中信兄弟隊先發投手鄭浩均（左）與也曾旅美的投手教練王建民（右）互動。 中信兄弟隊提供

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