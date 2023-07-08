中職／經典黑馬上陣 成晉20代猿軍火熱出擊

【撰文・石毓琪】

第5屆世界棒球經典賽落幕，比賽固然有遺憾，陣容換血不免令人期待新一批年輕小將面對列強，揮軍國際賽能走到更遠未來，現年24歲成晉就是成員之一。 2017年還是18歲高中畢業生，轉眼間在職棒生涯第5年達成單季百場出賽，站穩一軍出色表現被看見，也讓他拿到第一張經典賽入場券，經歷大賽洗禮，今年加溫火熱開季，既是樂天不可或缺角色，漸漸地描繪出球迷心中看板球星面貌。

手指數數，確認自己進入第6 年球季， 成晉驚嘆「這麼快喔！」遙想當年還是全隊最幼齒「小老弟」，入隊緊張感彷彿昨日，職棒初出茅廬，就在石垣島交流賽發生守備失誤，當下遭時任總教練洪一中換下場，「忘不了，那一定會一直記著，洪總在場上很要求態度，有失誤沒關係，但表現出來要對得起自己，要全力以赴。」

猶記洪總懲罰調度 與日韓交流不示弱

剛進新手村就受到震撼教育，成晉生涯前期多在二軍磨練，2018、19年冬盟沒缺席，他坦言在出賽、打數還不多時期缺乏自信，不過這都是學習過程和經驗，好與不好都要走過，才會知道成長、需要加強之處各是哪些，「延續球季，冬盟確實是年輕選手季後增進的機會，會遇到平常在中職不會遇到的對手，日本、韓國競技水準高，雖然教練常說抱著學習心情，可是如果一直抱著這種心情，呈現內容會落差很大。」

多年後再訪石垣島已算陣中資深選手，成晉分享過來人經驗，他解釋，「交流是一定，只是我和學弟們說，我們有好的東西，他們也有，就是互相切磋，也要想辦法在心態上贏過對方，不要一直抱持著學習的心態打比賽，還沒打就好像先輸了。」

樂天桃猿隊成晉。 聯合系資料照

打擊動作微調 明星賽燃野心

2020球季是成晉生涯一大轉捩點，不僅開季一軍出發，35場出賽也是當時新高，「龍貓」曾豪駒接任總教練時即語重心長，希望幫助成晉，別因為害怕失敗失去信心，「他也是第一年（接總教練），知道我之前機會不多，可能一兩次打不好就會怕下二軍，龍貓直接跟我說，『我不會因為幾次打不好就把你換掉，會讓你一直在場上』，聽了安心，就會想辦法拚上去，也多了比較多時間調整，無形中愈來愈有自信。」

早在「曾總」之前，曾豪駒還是打擊教練時就給予諸多照顧，成晉謹記在心，「高中時守備和打擊，相較之下守備是優勢，打擊大概中上而已，很多細節待修正，一進來龍貓看出問題點，練完球、比完賽都會把我留下來特打，做些額外調整。」過去一味執著追求大聯盟選手打擊方式，不曾想過自己不適用，陷在惡性循環走不出來，曾豪駒漸進式協助微調，強調注意細節、投手節奏，建立起適合成晉打擊機制。

2021年美籍打擊教練鮑伊來台，很快看見成晉潛力，可是容易沉浸負面情緒，透過翻譯數度表達關心，度過疫情空白期，成晉在下半季打出驚奇，直線上升成績還在隔年複製，成為樂天上半季封王隱形功臣，並在同年明星賽遞補確診的詹子賢進名單。

比起成晉本人，鮑伊來得更在意，第一個跳出來，甚至受訪時為子弟兵抱不平，「他覺得我打那麼好，為什麼是遞補進去？後來新聞也有寫，其實我們不管在打擊觀念還是私底下都聊很多，是一個能多聊、多聽的對象。」遞補明星賽中華隊出賽，第2戰還差點獲選MVP，點燃成晉對經典賽野心，一方面警惕著不要對此影響該做ROUTINE，順其自然，卻難免握有一絲希望，期待機會降臨。

樂天桃猿隊成晉，不斷演進。 聯合系資料照

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