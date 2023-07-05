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中職／洋將依舊左右戰局 統一外援太強成上半季贏家

聯合新聞網／ Tzuyi
中職目前依然是需要大力倚靠洋將的時代，統一獅外援投手群表現優異，在上半季合計拿22勝，無疑是獅王拋下彩帶的最大功臣。 聯合報系資料照片
中職目前依然是需要大力倚靠洋將的時代，統一獅外援投手群表現優異，在上半季合計拿22勝，無疑是獅王拋下彩帶的最大功臣。 聯合報系資料照片

中華職棒上半球季經過激烈的廝殺後，最終由整體表現相對穩定的統一獅隊勝出，以34勝24敗2和、勝率0.586的戰績拋下彩帶。味全龍樂天桃猿中信兄弟則以3.5至5場的勝差無緣翻盤，最後15場僅1勝的富邦悍將再度以慘烈的成績墊底。獅隊能勝出的最大關鍵，莫過於他們有強大的外援，勝騎士及克維斯合計14勝1敗，羅昂與布雷克也貢獻8勝，總計22勝比富邦全隊半季勝場還多。

統一獅／洋將戰力A+／強大外援軍團 成為勝利保證

統一獅近年打擊有外野三帥火力支援，投手則是一直非常倚賴外籍投手。今年他們除了留下羅昂及克維斯外，再度找回布雷克，另外還網羅委內瑞拉聯盟年度最佳投手及防禦率王勝騎士。勝騎士無疑是今年上半季最強的投手，他雖不是三振型投手，但靠著速差、節奏變化、球種搭配等，讓打者難以捉摸，9場先發中只有1場未投滿6局，也只有2場失分超過2分，場場優質的表現，讓他獲得韓職球團青睞，打完半季就走人。

克維斯、羅昂及布雷克都是去年的老面孔，羅昂雖帳面上勝敗成績不理想，但實力其實應該是三人中最強，他有身高優勢，又有多種球路，而且具三振能力，可惜護援率有待加強，否則以2.04防禦率卻是敗多勝少，實在太不合理。克維斯拿下6連不敗的戰績，雖然他有時候控球不是很穩定，但防禦率能控制在3以下，可謂壘包精算師，關鍵時刻能發揮壓制力。布雷克傷癒復出後，還是有一定的壓制能力，但已不復當年英勇。

味全龍／洋將戰力C／鋼龍一夫當關 其他都在傷病中

味全龍過去倚賴的布里悍及伍鐸因傷痛影響而缺陣，本季至今只剩鋼龍撐場。上半季洋將幫助有限，也突顯他們本土球員戰力不錯。 聯合報系資料照片
味全龍過去倚賴的布里悍及伍鐸因傷痛影響而缺陣，本季至今只剩鋼龍撐場。上半季洋將幫助有限，也突顯他們本土球員戰力不錯。 聯合報系資料照片

戰績排名第二的味全龍，很特別的是除了鋼龍獨拿8勝外，王躍霖靠中繼拿下3勝，其他投手最多2勝，多數比賽都是牛棚取勝。本季他們早已不用假先發策略了，主要問題在於洋投狀況百出，猛威爾因傷已經解約，布里悍及伍鐸都進入傷兵名單，季末好不容易才盼到新洋投錡龍。

鋼龍在中職已三年，靠著不錯的變速球與曲球，有不錯的表現，但最大的問題在於他今年對上統一非常不理想，要想辦法突破。布里悍有望下半季復出，但傷後狀況還是要觀察，伍鐸的狀況仍充滿變數，恐怕需要有所取捨。若是球員健康，龍隊洋將戰力絕對更高等級，但換個想法，缺少外援還有這樣的成績，完整的龍隊真的很恐怖。

樂天桃猿／洋將戰力B+／先發洋投出問題 還好牛棚豪勁還夠撐場

樂天外援在先發部份的表現不如預期，但鎮守牛棚的豪勁仍繳出不錯的成績，替洋助人扳回一點顏面。 聯合報系資料照片
樂天外援在先發部份的表現不如預期，但鎮守牛棚的豪勁仍繳出不錯的成績，替洋助人扳回一點顏面。 聯合報系資料照片

樂天想要一掃去年先盛後衰的狀況，今年除了留下終結者豪勁外，又網羅威達爾、霍爾及雷法。威達爾被稱為最強洋投，但他表現兩極化，對上龍、獅就是沒轍，反而是能壓制金控二雄，他已經離隊回鍋韓職。霍爾則是碰到傷病問題，未來不一定還在。雷法則是古巴隊世界棒球經典賽對戰中華隊的投手，他有很好的直球尾勁及不錯的變化球，將會是下半季桃猿先發一哥。

雖然先發有些外援問題，但他們牛棚一哥豪勁表現依舊亮眼。中繼投手陳禹勳及許峻暘雙雙生鏽之時，豪勁在許多場比賽跨局投球，替球隊守住勝利，是樂天原本能領先的功臣之一。另外針對外援的缺口，球團已經補上道博格及佐藤由規，補強速度非常快速。

中信兄弟／洋將戰力B-／德保拉夠穩 其他全都是個「謎」

中信兄弟洋投中有超穩的德保拉，也有超不穩的金安及泰樂，對兄弟而言是很大風險，他們可能整季都一直維持好運嗎？ 聯合報系資料照片
中信兄弟洋投中有超穩的德保拉，也有超不穩的金安及泰樂，對兄弟而言是很大風險，他們可能整季都一直維持好運嗎？ 聯合報系資料照片

相較於統一洋將的超強表現，味全及樂天都有外援出問題，中信的洋將戰力簡直就是個謎。德保拉無庸置疑，他即使開季不穩定，很快地依舊能調整回穩定供給勝場的投手。金安及泰樂就非常謎樣，金安表現時好時壞，但最特別就是他很好運，防禦率高達7，卻是3連不敗。泰樂先發3連敗，只能當中繼使用，讓教練團不知如何調度，只好放在二軍。

福來喜是目前聯盟唯一外籍打者，他的打擊率不高，但全壘打不少，最主要的貢獻一般多認為是他的配球、引導有效幫助投手壓低失分。不過恰總上台後，是有降低球隊對福來喜的依賴，除了有助於球隊長期發展外，是否會維持這樣的三投一打配置，就成為問號了。

富邦悍將／洋將戰力B-／三先發一後援配置不佳 無法發揮戰力最大值

富邦雖有不錯的洋投，但一軍擺上二先發一後援的洋將配置，讓富藍戈無用武之地，還不如用來補強打擊。 聯合報系資料照片
富邦雖有不錯的洋投，但一軍擺上二先發一後援的洋將配置，讓富藍戈無用武之地，還不如用來補強打擊。 聯合報系資料照片

戰績持續探底的富邦，今年除留下安得勝及富藍戈外，另外找來肯特及艾普勒。富藍戈鎮守牛棚外，其餘三位洋投都是先發投手，整體成績都不錯，防禦率約在3上下，WHIP也相差不遠。最主要問題在於因為悍將打擊串聯實在太差，投手得不到火力支援，所以勝敗成績不理想。

富邦洋將戰力評分不優還有一個原因，球團無法發揮洋將戰力的最大值。球隊前半段早已失去競爭力，富藍戈自然無用武之地，幾乎是浪費一個名額。以成績來看艾普勒表現略優於安得勝，然而因為三位先發投手輪替，下放二軍後選擇離隊，又錯失一位好投手。

整體而言，除了統一獅超強的外援軍團外，其他隊洋投都有傷痛以及不夠穩定或球團調度的問題。大多數投手防禦率都在3左右，已算是不錯的表現，下半季各隊經歷調整後，預料還是會有一番激戰。

棒球專欄 中華職棒 統一獅 中信兄弟 味全龍 樂天桃猿 富邦悍將

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