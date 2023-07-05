肉眼可見的天賦 全新世代「大紅機器」席捲大聯盟

棒球之所以迷人，就在於這是項難以準確預測的運動，我們每年都會看到幾支表現超出預期的球隊，如美東的金鶯、國西的響尾蛇，但他們多半在上個賽季便展露優秀的體質或農場收成的前兆，然而，本文的主角，是支在2022賽季吞下整整百敗，得失分差來到 -167、勝率在30支球隊中排名第25的辛辛那提紅人，今年卻搖身一變成為新一代的 「大紅機器」（Big Red Machine），也是聯盟中最令人血脈賁張的球隊之一，截至美國時間7月2日，紅人以45勝39敗、5成36的勝率與釀酒人並列國聯中區龍頭，這支平均年齡僅27.8歲的年輕球隊，是如何在短短的幾個月間從底層球隊翻身為足以衝擊季後賽的勁旅？

成功多歸功於年輕球員的養成，的確，紅人農場在近年有著爆發性的收成，且成功率高得嚇人，從進攻端說起，21年的新人王英帝亞（Jonathan India）持續繳出穩健成績，27歲的左打弗里多（TJ Friedl）也刷新自己登上大聯盟後的最佳表現（.309/ .378/ .477、14次盜壘），優秀的上壘率以及出色的跑速讓他成為陣中開路先鋒，而23歲菜鳥游擊手麥克連（Matt McLain）不負首輪大物的期待，至今繳出 .305/ .366/ .535、OPS破. 900的超水準數據，25歲、多守位的史迪爾（Spencer Steer）則繼承了老大哥瓦托（Joey Votto）的本壘板紀律，繳出.282/ .372/ .498的優質打擊三圍，成熟的打擊技巧使球隊能忽視他拙劣的守備能力，持續站穩先發打序。

另外，透過溫克（Jesse Winker）交易案獲得的弗萊利（Jake Fraley）同樣不俗，傷癒復出的表現亮眼（.274/ .354/ .476、11轟），快腿也讓他推進不少壘包。這都還沒提到眾所矚目的頭號新秀克魯茲（Elly De La Cruz），年僅21歲、大聯盟出賽不到30場的他已經幾乎成為球隊的看板人物，被譽為擁有賈吉（Aaron Judge）等級的炮瓦、70分的頂級跑速、左右開弓，再加上鎮守價值僅次於捕手的游擊、三壘防區，秀味十足的個人魅力以及與之相稱的實力，紅人隊的未來將以他為中心席捲整個聯盟。

紅人打線火力相當恐怖，日前曾打出一波驚人的12連勝。 影片來源：大聯盟官方網站

先發打序5人攻擊指數破 .800、7人wRC+突破100，綜合來看，紅人這條打線似乎毫無死角，但也不難發現當中的諸多隱憂，帳面上的得失分差就是其一，即便擁有5成以上勝率，團隊得失分差仍為-20，在國聯西區只能排上第三，若以勝場貢獻值（WAR）來看，全隊野手繳出8.7 WAR，僅能排在聯盟中後段的第17名（同時因防守端拖累，團隊-1.1的UZR/150排在聯盟第18），不免令人擔憂開季至今的驚奇是否只是曇花一現，抑或下半季有修正的可能？就進階數據來看還真是如此。作為預測wOBA的指標之一，xwOBA加入了擊球初速、擊球仰角、打者衝刺極速作為參考，是目前評斷打者表現優劣相對客觀的評斷依據，而上述包括弗里多、麥克連、史迪爾、弗萊利及克魯茲等人，其xwOBA皆低於自身的wOBA，意即未來隨著打席累積，這群打擊主力帳面數據下修的可能性並不低。

此外，紅人本季最大的軟肋即是先發投手戰力，團隊4.0的WAR是聯盟倒數第8，吃下415.1局排名倒數第7、高達5.01的投手獨立防禦率（FIP）更是僅勝過山上的洛磯以及爐主運動家，陣容中，火球男格林（Hunter Greene）六月中因臀部傷勢進入傷兵名單，歸隊恐怕得等上4到6週，左投大物羅多洛（Nick Lodolo）也在六月初被放入60天傷兵名單，在兩位大將歸期未定的情況下，球團陸續拉上更多的年輕手臂，如從水手交易來的威廉森（Brandon Williamson）、三振能力驚人的艾伯特（Andrew Abbott），以及右投亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）等，只是他們的火侯尚缺，仍須時間與投球局數栽培，團隊雖靠著水準以上的牛棚守下不少勝利，但要在季後賽走得長遠，輪值上的缺陷與傷病不是在一次交易大限就能填補上的。

24歲年輕左投艾伯特沒有年輕世代標配的火球，但他仍能靠著出色的球種搭配、特殊的出手角度製造一次次的揮空，過去K遍小聯盟層級的他本季在大聯盟也大放異彩，前役面對教士投出7.2局僅失1分，另飆出12次三振的代表作。 美聯社

總的來說，紅人本季的驚奇有目共睹，打線全員皆兵，甚至在未來幾年稱霸競爭力相對較低的國聯中區也是可預期的，但經驗不足的先發輪值在今年衝擊季後賽仍稍嫌太早，本季紅人的團隊薪資為全聯盟第5低，若能在休賽季進補投手戰力，想必這支紅色軍團在未來5年都會是聯盟的一線勁旅。