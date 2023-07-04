用友情價就留住衛少 快艇一手好牌卻仍充滿未知

快艇為了省下豪華稅，放棄34歲老射手葛登，為了補強鋒線，用兩個未來次輪籤從火箭換來198公分馬丁，再用兩年780萬美元老將底薪留下「衛少」衛斯特布魯克。

接下來快艇肯定還會有交易動作，曼恩、鮑威爾、考文頓、馬丁、喬治、雷納德、卡菲、波士頓，八個側翼鋒線人滿為患，每一個都需要上場、球權、角色。快艇勢必得著手清理，兩個老將前鋒貝頓、莫里斯如何定位處理，非常尷尬。

快艇最關鍵的決策還沒完成，就是「痛痛雙星」喬治、雷納德該不該拆夥重組？這才是決定快艇新賽季前途和競爭力最核心問題。拆與不拆，快艇都很頭大，如果快艇全員很建康，他們就是一支爭冠級別球隊，一旦喬治、雷納德像過去兩年打打停停，快艇做任何交易補強，燒再多豪華稅都是枉然。

雷納德(右)和喬治(左)剛合作時是非常受到期待，無奈兩人接連受到傷勢影響而輪番缺賽，雙星的效益一直無法發揮出來，球隊高層可能已有準備拆夥的想法。 美聯社資料照片

快艇天賦驚人，陣容深度完整，能上場打球主力和擁有相當實力角色球員超過12人，但過去幾年快艇都打不出陣容天賦應該有的高度和結果，核心球星傷病是最大絆腳石。目前看來快艇拆解喬治、雷納德雙星機率不大，他們還想再拚一季，至少明年二月以前先打出戰績和團隊，視戰力傷病情況再來進行評估。

新賽季快艇的主戰陣容預估如下

控球：衛少、海蘭德

得分後衛：曼恩、卡菲、波士頓

前鋒：喬治、雷納德、考文頓、鮑威爾、貝頓、馬丁、莫里斯

中鋒：祖巴茲、普拉里

這裡頭卡菲、波士頓太菜，很難掙到上場時間，貝頓、莫里斯更老一歲，也不容易爭取到固定輪換角色，考文頓則是教練泰隆魯一直不太愛用也不會用，例行賽完全邊緣化。只要用人得當，團隊磨合良好，核心主力健康，快艇仍是爭冠熱門球隊之一，這一點一直是快艇建隊目標和堅持。只是人算不如天算，核心傷病難測和衛少角色定位融入，仍是很大的變數。

前鋒考文頓(右)過去打過多支球隊，身手相當全面，但快艇總教練泰隆魯卻一直未能加以重用，實在是浪費人才。 歐新社資料照片

快艇新賽季得面臨的重大挑戰

1、上季季後賽喬治傷停，雷納德只打兩場也因傷停機，衛少季後賽五戰打出場均23分、7籃板、7助攻明星數據，衛少仍有相當實力，但球隊依舊贏不了球。

2、即使衛少季後賽打出明星數據和表現，整體能力都不輸喬治、雷納德，但他在今年夏天自由市場顯然也沒有拿到滿意報價，只能以兩年780萬美元老將底薪留在快艇。外傳衛少考量家人和自我證明，只想留在洛城打球，因此捨棄其他高薪報價，可信度不高。

3、留下衛少，這是一分情，更是重要備案。萬一喬治、雷納德傷病恢復和狀況不如預期，衛少還能打出「低薪高效」輸出，這是快艇捨不得放棄衛少主因。

快艇留住衛少有很大的用處，萬一雷納德、喬治又長期高掛免戰牌，快艇就能讓衛少變成「超級賽亞人」，放手給他全力發揮，至少能讓球隊不會完全爛掉。 美聯社資料照片

4、從上季例行賽、季後賽泰隆魯輪換用人看來，考文頓、莫里斯幾乎進不了輪換，波士頓、卡菲都只能待在板凳上看球，現在又換來馬丁，前鋒將以喬治、雷納德、鮑威爾、馬丁四人為主，球權戰術也會回到喬治、雷納德兩人身上，貝頓上場時間直接減半，衛少能拿到的戰術球權將少了一半以上。這對衛少是重大影響和傷害，至於另一個爛仗後衛海蘭德能在新陣容裡扮演多少角色，也會受到影響。

保留喬治、雷納德雙核，用底薪留下衛少，是快艇保身「萬全之計」，但這套建隊核心直接影響球員輪換、戰術球權分配和角色球員定位，泰隆魯如何把滿手好牌打出最完美團隊和最強戰力，賭運氣成分太大，未來變數更多。

西區太陽、湖人、勇士都在變好，金塊是衛冕軍，國王重點式補強很可能變得更可怕，快艇滿手好牌卻舊酒新裝，沒有突破和改變，一切都很艱難。