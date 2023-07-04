里拉德決心要走 熱火、籃網、馬刺是最有可能去處

聯盟最大咖之一的里拉德（Damian Lillard）要求離開波特蘭市了！為何拓荒者隊等到現在才放人，而非直接交易？這仍是謎團，有別於聯盟各隊「抱團瘋」，與里拉達糾纏多年是拓荒者隊史最荒謬章節。這是過去幾天熱鬧繽紛的自由市場外，最受人矚目的NBA大事件，我們透過此篇討論並預測他往哪裡去。

今日NBA發展趨勢，想要單核奪冠幾乎是緣木求魚，效力拓荒者隊11季後，揚言在波特蘭終老的里拉德終於要在生涯後段抱團逐冠。改變肇因為何？據運動媒體The Athletic資深作家艾米克（Sam Amick）披露，里拉德有給過球團機會，直到高層拿探花籤選了6呎2吋、195磅的後衛韓德森（Scoot Henderson），就知道在波特蘭日子不久矣。艾米克評價這舉措：「拓荒者隊選了里拉德的接班人韓德森，並沒利用這寶貴的選秀權換取即戰力球星，里拉德一直等球團拿韓德森去做一筆讓他留下來的交易，但結果什麼都沒發生。」

拓荒者在選秀第三順位選進後衛韓德森，接班里拉德的態勢已經非常明顯。里拉德眼看球隊只想培養新秀而無心補強即戰力，當即發難表態想要轉隊。 歐新社資料照片

里拉德是上周一也就是6月26日，向拓荒者隊提出「賣我」要求，原因是從6月22日選秀日後，總管克隆寧（Joe Cronin）始終沒有補強動作，即便之後里拉德接受克隆寧提議多等幾天，隨著自由市場大咖紛紛落腳後，他確定波特蘭不會有動作，新球季陣容亦沒有破天荒的變化發生，遂再度重申離隊意願。他的求去，讓NBA季外話題發酵，他算是哈登（James Harden）之外，最具份量的頭號球星。未來幾天或幾周內，各隊經理人勢必忙著清點手上的籌碼，看有無可能爭取這位大將入列，目前呼聲最高的是邁阿密熱火隊。

與丹佛金塊隊爭冠失利後，邁阿密熱火隊對於補強自是不遺餘力，但他們誘人的條件不多，只有兩個可交易的首輪選秀權。唯一能匹配里拉德薪資的是赫洛（Tyler Herro）。只是，拓荒者隊已有韓德森（Scoot Henderson）、夏普（Shaedon Sharpe）和西蒙斯（Anfernee Simons）三名後衛，把昂貴的赫洛塞進去可行性不高。但問題並非無解，熱火若與奧克拉荷馬雷霆隊的選秀權交易改為2026年不受保護的話，三個首輪選秀權對拓荒者隊的吸引力大增。

要讓交易案成行，熱火和拓荒者需要拉進第三方球隊參與，只是替赫洛找下家不容易。若把這位後衛剔除的話，老將羅瑞（Kyle Lowry）快到期的合約亦可端上桌，其次是約維奇（Nikola Jovic）、哈魁斯（Jaime Jaquez）等前場球員，搭上幾個選秀權頗具吸引力。

各方披露里拉德最想去的地方是邁阿密熱火，只是該隊能提出的籌碼有限，除非拉入第三方交易，否則難以定案。 歐新社資料照片

布魯克林籃網隊是最有機會讓拓荒者隊點頭的對象，首先手上有鳳凰城太陽隊2025年、2027年和2029年的首輪選秀權，外加達拉斯獨行俠隊不受保護、費城76人隊的未來選秀權。兩方交易，不僅會包括大量的選秀權往來，這些選秀權來源還很多樣，換句話說只要籃網、太陽、聖安東尼奧馬刺或76人隊球季失利，拓荒者隊就獲得頗具價值的新人資產。再者，籃網隊還有幾張將到期合約匹配里拉德的薪資，包括丁威迪（Spencer Dinwiddle）、米爾斯（Patty Mills）、歐尼爾（Royce O’Neale）加起來應足以啟動交易。

今年馬刺隊風光迎來條件絕佳的大物新人溫班亞瑪，手上還有幾個選秀權足以啟動交易，若要出手有機會盤來里拉德加入陣營。 歐新社資料照片

ESPN頻道披露，馬刺隊極可能成為爭奪里拉德的黑馬，讓他在生涯末和溫班亞瑪（Victor Wambanyama）搭檔爭冠不無可能，馬刺手上還有從德羅贊（DeMar DeRozan）和穆雷（Desean Murray）獲得的芝加哥公牛、亞特蘭大老鷹未來選秀權，搭上自己的未來選秀權，馬刺是能讓拓荒者隊點頭的交易對象之一。