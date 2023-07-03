大谷翔平6月瘋震古鑠今 生涯最慘7月也將跌得更重？

今年大聯盟的六月非常「大谷」。照CBS運動網站的說法，我們剛剛見證了棒球史上最偉大的六月份表現。從6月6日到30日，大谷在23場比賽中擊出15發全壘打，不但長打率突破天際（超過一）而且打擊三圍如同天文數字（.407/.514/1.035）。除了暫居全聯盟全壘打王外，舉凡三壘打、打點、長打率、OPS…幾乎任何你想得到的打擊數據，大谷如果不是第一至少也位居前列。就連本季飛得最遠的一發全壘打，也被他趕在六月最後一天轟出。

對了，我們有提到他還會投球嗎？投手大谷這個月2勝2敗防禦率3.26的成績看似不算突出，甚至遠不及他四月份4勝0敗、防禦率1.85的精彩表現。但就在6月27日，大谷成為現代棒球史上第六位單場投出10K並轟出雙響砲的投手，而且能在同場比賽中四次上壘的就只有大谷一人。前面提到大谷各種打擊數據都名列前茅，與此同時投手大谷的被打擊率（.180）也是全聯盟第一，每九局三振12人則是美聯第一。這一連串令人目不暇給的「投打雙全」紀錄，就連二刀流的老祖宗貝比魯斯（Babe Ruth）也沒做過——什麼？你說貝比魯斯是誰？（Babe who?）

大谷翔平在歷年6月份的打擊表現都非常火熱，經過今年的暴衝之後，生涯6月份打擊率已高達.336，全壘打43支、OPS更是恐怖無比的1.20，都是他的生涯各月份中最佳。 美聯社

然而大聯盟的歷史終究又翻過了一頁，時間悄悄地來到大谷表現最差的七月。大谷球員生涯七月份的.239/.335/.494打擊三圍表現，正好跟最佳的六月（.336/.424/.771）呈現兩個極端。同樣對投手大谷來說，七月也是最難熬的一個月份。大谷生涯七月份的防禦率3.38比其他月份都高。就在去年六月，大谷投出4勝1敗、防禦率1.52外加打擊三圍.298/.398/.575的絕佳成績，但一進入七月，不但防禦率翻倍（3.20），OPS也從.973掉到.818。一下子就從MVP的有利競爭者降格為眾多明星球員之一。

.800以上的OPS、四以下的防禦率，放在大多數球員身上都能算是極佳的表現，但換做是大谷就成了不折不扣的「低潮」。畢竟「能力越大，責任越大」。只要大谷繼續打出震古鑠今的表現，球迷的胃口就會被越養越大。表現稍有下滑，喜歡興風作浪的媒體檢討之聲往往也來得又快又急。前年大谷也曾掀起一股旋風，上半季1.062 OPS及33發全壘打的表現與今年相比毫不遜色。但下半季大谷的OPS下降到.839，全壘打王也拱手讓人，球季還沒打完就有不少媒體迫不及待地跳出來檢討大谷的「低潮」。

大谷翔平原本打擊非常火熱，連8場都有安打，但在7月1日對響尾蛇之戰4打數都沒有安打，還遭到三振兩次。這讓人不禁想起他生涯表現就是在7月份快速下滑。 美聯社

更重要的是，天使今年能否打進季後賽，可說全看大谷一人能否繼續打出超凡入聖的表現。因為即便天使這幾年怎麼整軍經武，扣除大谷跟楚奧特（Mike Trout）這兩位準名人堂成員的表現，他們就是一隻不折不扣的二流甚至三流球隊。有他們兩人勝場貢獻值（WAR）合計高達9.4（大谷6.6、楚奧特2.8）的挹注，如今天使戰績仍不過是不溫不火的44勝41敗，不但只能在美聯排中段班（第七），在外卡排名落居太空人（45勝38敗）跟藍鳥（45勝39敗）之後，而且晉級季後賽的可能性更從季前的48%降到快不滿三成（30.9%）。一旦大谷再次身陷「七月病」，去年七月天使6勝18敗的慘劇十分可能重現。

由於大谷六月表現實在太過火熱，再加上天使現階段仍有機會角逐外卡，他們在交易大限前拿大谷換未來的可能性已降低不少。大多數媒體跟球迷都認為，此時此刻將大谷交易出去絕非明智之舉。不如跟大谷一起再拼兩個月，如果真能帶著大谷打人生第一場大聯盟季後賽，或者至少打出夠有競爭力的成績，都能為季後續留大谷增添幾分勝算。但如果天使又像前年一樣虎頭蛇尾，甚至出現去年七月的大崩盤，打這如意算盤的天使很可能反而會賠了夫人又折兵。

大谷翔平接近瘋狂的表現像是「一個人的武林」，天使團隊戰績卻是不上不下，近來吞下4連敗後，更是已落後同區領先的遊騎兵7場勝差。 美聯社

就在美國時間七月的第一天，面對防禦率高達4.97的響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson），大谷打了個「寂寞」——三打席全部出局還吞下兩K。再加上九局下半面對前日職老球皮麥可高夫（Scott McGough）也擊出平飛球出局，大谷單場四支零外加2K的成績是將近兩週以來首見。少了大谷爆發的天使也毫無意外地以1:3吞下主場四連敗。沒人知道這會不會是大谷又一次陷入「七月病」的前兆，但只要天使想留住大谷，他跟天使都必須想辦法跨過七月這道坎。