邊緣人離隊成就勇士利多 砍將波爾扛不起巫師一哥

休賽季動作積極的華盛頓巫師，新球季開始可以預料將是完全不同的一支球隊了。本屆選秀大會前巫師一口氣送走了華盛頓10年核心的比爾(Bradley Beal)，以及拉脫維亞長人波爾辛吉斯' rel='波爾辛吉斯' data-rel='/2/124786' class='tag'>波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)，加上轉手將剛交易到的老將保羅(Chris Paul)再拿去補進波爾(Jordan Poole)，動作頻頻宣告著巫師大立大破的重建起點正式開始。

巫師現有名單當中還真找不到個核心球員，上季表現出色的前鋒庫茲瑪(Kyle Kuzma)需要聆聽市場報價，未必歸隊巫師。如此一來，剛轉隊的波爾從勇士浪花三弟直接晉身巫師當家大哥，以他的企圖與心機來看也是不意外。只可惜，波爾和勇士簽下大約後的身價直直落，季後賽荒腔走板的演出與職業態令球隊失望透頂，更別說上季開打前和格林的衝突(Draymond Green)造就的休息室矛盾。說到底，重攻輕守的波爾，不僅無法帶領隊友，現階段就算賦予他個大哥角色，充其量也只是個砍將的料。

根據親近勇士的外媒爆料，勇士全隊竟沒有人對於待了四個賽季的波爾被交易感到婉惜。也許是交易案尚未正式生效不敢張揚，但可以想見的是波爾過去一年把自己在勇士的處境搞得相當尷尬。手感準起來被譽為浪花三弟的波爾確實在外線投籃有一定的水準，過去曾幫助勇士頂住了湯普森大傷缺陣，狀態不好的那些日子，最終也幫他贏下了大合約。勇士球團本滿心期待波爾能在柯瑞(Stephen Curry)身邊成長，並在將來承接浪花兄弟慢慢老化的火炬，才甘願提前端上肥約鎖住波爾。

只不過手握大約，心態膨脹的波爾卻於上季例行賽表現更加起伏，和隊友間的場上配合或是情感交流，都和過去氣氛有所不同。波爾在戰術執行的理解上，無論是例行賽或是季後賽都有脫稿演出，和隊友的溝通更是顯然出現問題。特別是波爾兩輪季後賽下來狀態糟糕，卻還能嘻皮笑臉，這更是引爆了勇士制服組徹底失去耐心的導火線，並決心在今夏處理掉這失敗的續約操作。

勇士主將柯瑞(左)不斷耳提面命地給波爾(右)建議與教導，希望他能在球技與籃球智商上都能快速成長，但很可惜波爾在心態方面出了問題，連柯瑞也無法給予協助。 歐新社資料照片

找來經驗老到的保羅(Chris Paul)，無論球隊是用與不用，最差在明年也能揮棄合約，又能清掉波爾大約的束縛，還能在對格林(Draymond Green)的續約談判上多些籌碼，對勇士長期運作而言是擁有較為健康薪資結構的利多。

四個球季以來，波爾其實就只有續約前的2021-22賽季個人平均正負值達到4.3，其餘三年和團隊配合的效果其實差強人意。波爾渴望更多持球與主導權，每每在柯瑞或是湯普森(Klay Thompson)不在的時候，篡位企圖更加明顯，卻沒想過他的高失誤率禁不起他這樣敗球。

畢竟不是人人都是柯瑞，別總是想著模仿柯瑞。波爾在場上的進攻意圖過於明顯，總想當英雄的他，看不清大局，儼然是場上狀況外的一員，投籃選擇不佳，並容易導致低級失誤產生。上季季後賽，波爾接連兩個系列賽表現離譜，對上國王投籃命中率33.8%，三分球25%，場均12分。次輪面對湖人命中率低持續穩定的慘淡，場均8.3分。

波爾(右)想提早上位，成為像柯瑞(左二)、湯普森(右二)一樣在勇士發號施令並主導比賽的球員，但很明顯經驗與能力都還嚴重不足。 歐新社資料照片

波爾是有不錯的進攻天賦沒錯，但不到聯盟頂級水平，重攻輕守的他在場上不甚穩定，不擅組織，持球能力有待加強等等。光是作為球隊副手，波爾就有這麼多應該要補強的訓練環節，更遑論到了剛跨出重建第一步的巫師。別說要波爾領導年輕球員了，目前連他自己的場上價值都搞不定。沒有柯瑞、湯普森在場上吸引防守拉開空間，沒有格林的策應與發動轉換快攻，波爾想必會少掉許多輕鬆得分的機會。

巫師上季戰績35勝47敗，若沒有特別的補強交易，憑藉現有陣容，新賽季戰績肯定是要電梯向下的。對巫師來說，他們既沒有拿下可以改變球隊未來的新秀，也沒有換來可以長期培養的建隊核心，打掉重練的混沌期或許還長得很。現階段巫師收下波爾也許只是個過渡期選項，賭他有沒有機會在獲得更多戰術主導權下創造不同風貌的球風，進一步提升自己的市場價值，再循市況探詢交易都是有機會預見的。

巫師重建之路的核心球員，從沃爾(左)到比爾(中)，最後交棒給波爾(右)，可能會讓球迷感嘆「不過爾爾」。 2019 Panini 球員卡

但這一切的前提是，波爾得放下他自負，進攻獨大的心態，才有辦法更沉著，有智慧的解讀球賽，將個人的等級和對球賽的主宰力推向另一個層級。

只不過邁入生涯第五季，對24歲的波爾而言就像是剛獲得解放，他應該不至於能那麼成熟的轉換心態表現在球技和學習領導層面吧，現階段他充要是能扮演好球權更多的加強版砍將就不錯了，脫離了勇士舒適圈對波爾的職業生涯勢必才是真正挑戰的開始。

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