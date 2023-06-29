亞古納有望寫40-40紀錄 強勢問鼎國聯MVP

若說大谷翔平是目前美聯MVP的最大熱門，那麼國聯MVP頭號領先者則非勇士隊的亞古納(Ronald Acuna Jr.)莫屬了。亞古納自從2018年拿下新人王以來，每年都被視為MVP的熱門人選，但總是與這個獎擦肩而過。今年他終於把當年頭號新秀的潛能發揮到極致，不但強勢問鼎MVP，還有機會成為史上第5位達成單季40全壘打、40盜壘壯舉的球員。

亞古納是今年明星賽最高票的球員，與美聯最高票的大谷已保送明星賽先發名單。大谷或許是本季目前最火熱的打者，但由於亞古納在打者身分上多了一個鎮守右外野的工作，因此他的fWAR值4.3為全聯盟「野手」第一，也是國聯第一。他目前在各項數據上都屬領先群，有的甚至高居榜首。在本文截稿前，他以.330的打擊率排名全聯盟第2，僅次正挑戰四割男的阿拉斯(Luis Arraez)；上壘率.404排名全聯盟第4；長打率.586及.990OPS在全聯盟皆僅次於大谷翔平、排國聯第1；安打數106排全聯盟第3、國聯第2；19轟為全聯盟第7、國聯第5；35次盜壘成功則為全聯盟第2、國聯榜首。若現在就投票，亞古納肯定會全票獲選國聯MVP。

按照亞古納目前19轟、35盜的速度，到球季結束會是39轟、72盜，只差1轟就能達成單季40全壘打、40盜壘。歷史上「40-40」俱樂部的成員就只有1988年的坎塞柯(Jose Canseco)、1996年的邦茲(Barry Bonds)、1998年的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)和2006年的索利安諾(Alfonso Soriano)這麼四位，是極難達成的紀錄。事實上，除了這4次「40-40」的歷史紀錄外，單季「35-40」或「40-35」的紀錄也只有11次，在索利安諾2006年達成「40-40」後，就只有兩次「35-40」或「40-35」的紀錄，其中一次就是亞古納在2019年達成的41轟、37盜，另一次是2011年坎普(Matt Kemp)的39轟、40盜。歷史上和坎普一樣差一支全壘打就能達成「40-40」紀錄的還有1973年的巴比邦茲(Bobby Bonds)、2002年的葛雷諾(Vladimir Guerrero)和索利安諾。

亞古納目前的盜壘成功35次，排名全聯盟第2、國聯第1，全壘打19支則排名第7，以目前的速度來看，他本季非常有機會達成40轟-40盜的難得紀錄。 美聯社

亞古納2019年的「40-35」的紀錄已經相當難得，今年肯定想要更上一層樓。他6月還沒結束就盜了35次，已經要追上他2019年個人單季最多的37次。當然這跟今年壘包變大脫不了關係，因為這項改變本季大聯盟平均一場出現0.72次盜壘，遠高於去年的0.51次，這是有史以來最明顯的年成長幅度，也是1993年以來最高的一季。照這速度下去，亞古納有機會成為2009年艾爾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)以來第一位單季70盜的球員。也由於今年亞古納瘋狂地盜壘，讓他的球風更具全面性、進攻上的貢獻度更高，fWAR值才得以大幅甩開其他國聯選手。

而在打擊上，亞古納今年一改過去高揮空率的電風扇模式，擊球機率大幅提升，連帶讓打擊率同步攀高。在今年之前，亞古納的生涯打擊率不過.277，單季最高是新人年的.293，今年卻一口氣攀升到.330。這可從他今年的被三振率看出端倪，該數據由去年的23.6%大幅下降到12.6%，保送/三振比由0.42提升到0.83，分別排全聯盟第13與第10，且皆為生涯最佳。

亞古納2019年曾單季被三振188次，在今年之前平均每162場要被三振183次，是聯盟電風扇的代表之一，但今年卻成為聯盟最不容易被K的打者之一，照這速度今年只會被三振94次。這一切都要歸功於他揮空率的大幅降低，其數據由去年的10.8%下滑到今年的7.9%。他的擊球率也由去年的77.3%大幅提升到今年的82.6%

亞古納本季選球能力大幅提升，再加上本來就優異的防守能力，讓他成為更全方位的好手。 美聯社

但亞古納擊球率提升並不代表他轉型成安打型球員，而是他的擊球能力真的變更好了，這也讓他除了大幅提升打擊率的同時還能維持住原有的長打火力。他今年擊球仰角7.7為全聯盟第13低，也是生涯新低，表示他已不完全追求長打。但他的擊球速度(Exit Velocuty)94.9英里、43次出色擊球又都是全聯盟第1，表示他安打和長打都能同時兼顧，轉型成類似老葛雷諾這樣的打者。

亞古納今年在打擊上完全進化，在跑壘上又積極展現速度，接下來除了該關注他是否能維持MVP的領先地位外， 40全壘打、40盜壘的超罕見紀錄達成與否更是必須追逐的焦點。