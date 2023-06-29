兩大名校在職棒各有擅長 穀保投手好、平鎮游擊香

近年高中畢業生在中職選秀指名比例高，尤其是穀保家商、平鎮高中、普門中學、高苑工商幾間名校，更容易獲得職棒球團青睞，以兩大名校穀保家商、平鎮高中來說，頗有「穀保投手好、平鎮游擊香」的趨勢，雖非百分之百保證，但兩校在培養這些位置的選手的確有一套。

穀保家商近年幾乎都有球速150公里以上的投手產出，包括潘文輝、沈家羲、劉志宏，今年一軍更有林盛恩、孫易磊、蕭齊、張峻瑋等人，可以說是「火球男」的聚集地，有些選手在國中階段就有不錯的球速，不過穀保家商也有吸收一些國中冷門學校的選手，像是馮皓、曾宥叡(屏東高泰)、沈家羲(台中北勢)、劉志宏(澎湖馬公)，到畢業時成長幅度大，有挑戰職棒的實力，甚至旅外。

穀保家商畢業的馮皓去年被中信兄弟以第三指名選入。 王婉玲／攝影

能夠練出優良的投手，穀保家商多管齊下，一般高中球隊很少出現的球隊體能訓練師、隊醫，在這裡都有，針對不同身體狀態的選手來制定菜單，球隊還花了20幾萬買了一台能夠觀察投手數據的科學儀器，在投球動作跟轉速上能顯示，讓選手調整有依據，堪比職棒等級。

技術方面，則有超過20年執教經驗的總教練周宗志為最佳保證，身材、運動能力好的選手，再加上觀念正確，只要按部就班訓練，在球技上會有明顯的突破。

至於平鎮高中則出產職棒需求大的內野手最為突出，尤其是游擊手，中信兄弟「小可愛」江坤宇就是最好一例，自18歲畢業就加入職棒，一名好的中線球員可以為球隊帶來20年的穩定戰力，效益相當高，而林承飛、林靖凱、劉基鴻、林子豪、曾子祐，都是現今在職棒受到肯定的內野手。

平鎮高中畢業的江坤宇穩坐中信兄弟游擊大關。 聯合報系資料照片

守備能力要好，除了天生球感外，得靠大量訓練才能維持身體記憶，平鎮高中以紮實訓練聞名，除了平時練球時間外，總教練吳柏宏每天會找幾名內野手另外特訓，尤其是潛力球員，就像去年選秀狀元曾子祐高中一開始也不是守備就很穩定，靠著勤練練出頭，就有某支高中球隊總教練曾說「平鎮屬於日式球風，守備滴水不露，要能從中攻破或失誤真的不容易。」

去年選秀狀元曾子祐來自平鎮高中。 聯合報系資料照片

一年一度的中職選秀即將來臨，六支球團無不想補強自家戰力，除了兩大高中名校外，能挖出多少人才，就看各隊球探的功力。