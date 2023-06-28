速度戰取勝 金鶯、響尾蛇竄起關鍵

今年季初，長年積弱不振、幾乎沒有人看好的兩支球隊，現在分別位居美國聯盟和國家聯盟戰績第二名，且兩隊都有濃厚的機會打進季後賽。全聯盟團隊薪資倒數第二的巴爾的摩金鶯（48勝29敗，勝率0.623），和團隊薪資倒數第十的亞利桑那響尾蛇（47勝32敗，勝率0.595），竟然打進了領先集團，還遙遙領先許多薪資高過數倍的傳統強權，這是怎麼回事？

今年季初的賭盤顯示，金鶯要拿下今年的世界大賽冠軍，賠率是1：100，而響尾蛇拿下世界大賽冠軍的賠率更高達1：120。相較之下，衛冕軍休士頓太空人拿下冠軍的賠率是1：7，而薪資領先全聯盟、老闆口袋深不見底的紐約大都會奪冠的賠率為1：9。現在看起來，太空人雖還有季後賽機會，但已被同區的德州遊騎兵甩開了五場勝差；更別提已落到分區第四、落後國聯東區龍頭亞特蘭大勇士多達十六場的大都會，現在看起來已經和季後賽漸行漸遠了。

棒球就是這麼奇妙，老闆口袋最深的球隊不一定穩贏，長年積弱、老闆精打細算的球隊，也不一定沒有競爭力。金鶯、響尾蛇在今年同時打出了讓專家跌破眼鏡的好成績。他們成功的原因是什麼？今年啟用的新規則，讓「拼速度」重新成為了致勝關鍵，應是這兩隊能異軍突起的原因之一。

今年新啟用的規則中，「壘包加大」和「投手退板限制最多兩次」這兩項，明顯讓速度快、在壘上有威脅性的跑者，變得更有價值。事實上，在今年之前，「盜壘嘗試」和「盜壘成功」這兩項數據，在過去十年，都有明顯的下降趨勢。2011年，單場單隊平均「盜壘嘗試」為0.93次，之後逐年下降，到了2021年，只剩下0.6次，到去年才略為回升為0.68次。至於盜壘成功，也是一樣的趨勢，2011年為平均0.67次，到了2021年，只剩下0.46次。

大聯盟本季採用4項新規則，其中「壘包加大」和「投手退板限制最多兩次」對跑者非常有利，因此一些快腿紛紛大膽地嘗試，果然一試就成老主顧，有機會就狂盜不止。 美聯社

盜壘的退流行，顯然與強力棒球成為主流、全壘打變成最受歡迎的取分方式、越來越少球隊以「打小球」作為主要的進攻戰術有關。另外，越來越多球隊了解到，盜壘成功的機率應至少在70％以上（實際數據根據不同情況有所變化），發動盜壘才能對球隊有利。也因此，過去曾有的「濫盜」情況已不復見，畢竟在多數情況下，在壘間出局對球隊的傷害，是遠大於前進一個壘包對進攻造成的幫助。這幾個因素相加起來，讓以盜壘和跑壘能力見長、卻沒有優秀打擊能力的球員，越來越沒有生存的空間。

今年的新規則，改變了這個趨勢，同時不僅僅讓快腿重新變得有價值，也讓因應新規則「超前佈署」的球隊，嚐到了甜頭。數據上來看，今年到目前為止，聯盟平均單隊盜壘嘗試大幅增加到每場0.91次，每場平均盜壘成功則增加到0.73次，都是2011年以來最高。至於盜壘成功率，79.6％已是近代最高，略為高於過去三年的75％左右的水準，顯示較大的壘包，顯然對於進攻方有利。而尤其顯著的是，在「盜三壘」這個項目，過去長期穩定是平均77％左右的成功率，今年卻往上爆增到86％。似乎是投球限時和退板次數限制的規定，讓投手要看管在二壘的跑者，變得更加困難，也讓洞燭機先的球隊和聰明的跑壘者，得以利用這點，爭取進壘的機會。

丹尼爾／製表

金鶯陣中年輕球員眾多，也不乏速度和運動能力突出的選手。內野手馬泰歐（Jorge Mateo）和外野手穆林斯（Cedric Mullins）去年分居美聯盜壘成功次數第一、二名，今年持續在壘間為對手製造壓力。本季金鶯已有四場比賽在單場跑出至少五次盜壘成功，這在過去二十年的金鶯隊史，只出現過六次。在盜三壘方面，金鶯發動十二次，只失敗一次，成功率超高。除此之外，根據《The Athletic》的報導，金鶯在「搶壘」這一方面，也極為優異，在安打有機會多搶一個壘的情況下，有47％的機率成功搶壘，這項數據在美聯只落後戰績領先的坦帕灣光芒。年輕、速度快的特性，在新的規則下如魚得水，在不被看好下，穩居美東老二，持續緊追光芒。

金鶯游擊手馬泰歐(右)本季上壘率是相當難看的.270，但是他逮著機會就盡量狂盜，目前已有21次盜壘成功。 美聯社

至於響尾蛇，同樣以年輕球員為主體，在盜壘、搶壘的表現上比金鶯更優。團隊盜壘79次全聯盟第三，盜壘成功率高達87％，排名第二，只稍遜於大都會的91％。在安打有機會多搶壘的情況下，響尾蛇有51％的機率成功搶壘，高居聯盟第一。另外，在沒有安打的情況下（如靠著暴投或守備趁傳進壘）積極進壘成功的次數，響尾蛇同樣以96次高居聯盟第一。

今年才是第一個完整球季的22歲好手、台美混血卡洛爾（Corbin Carroll），無疑是響尾蛇稱職的攻勢發動機。通常打第三棒的卡洛爾不僅僅打擊能力極有天賦，他的速度和壘間破壞力在聯盟中都是數一數二，至今發動25次盜壘，僅兩次失敗。他的23次盜壘成功，與開路先鋒帕多摩（Geraldo Perdomo）的9次，和擔任後段棒次的麥卡錫（Jake McCarthy）的16次，整條打線快腿接二連三，讓對方守備尤其頭痛。根據官方數據網站Baseball Savant的統計，卡洛爾和隊友麥卡錫的衝刺速度（sprint speed）並列全聯盟第五，秒速高達30.1英呎。在壘上有這樣頂級的速度，搶壘、盜壘更容易，也是響尾蛇目前可以在強敵環伺的國聯西區領先的原因之一。

卡洛爾的隊友外野手麥卡錫(右)一樣有超快的速度，他比卡洛爾少出賽27場，但也有驚人的16次盜壘成功。 美聯社

隨著更多球隊根據新的規則調整建軍模式，金鶯、響尾蛇目前為止的好成績，很可能預告著大聯盟在進攻模式上，可能走向下一波的轉變，從近年來追求全壘打為主的純粹強力棒球，轉為「力量+速度」的雙修模式。過去較不被重視的速度型球員，也可能因此身價大漲。當然，哪一隻球隊能搶先找到新的勝利方程式，就能用更少成本，取得最大的成果。