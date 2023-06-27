保羅會比波爾更好用 只要勇士讀好「使用說明書」

勇士交易24歲波爾，收進38歲待退老將保羅，群情譁然。美國專業球評包括柏金斯、理查森兩名前NBA球員都持樂觀態度，他們認為保羅除了可以增加勇士進攻打法，提升角色球員能力，更重要的是最大釋放柯瑞可能遭遇的包夾。拿下保羅，送走跟團隊格格不入的波爾，勇士戰力大大加分。

反而是台灣大多數球迷和勇粉都討厭保羅，普遍看衰勇士這筆賠本交易。38歲保羅退化甚多，場上貢獻和影響力都打了對折，保羅又老又傷，被視為太陽絆腳石。勇士犧牲波爾、年輕球員加選秀權，為的只是擺脫波爾未來四年薪資，創造補強空間，勇粉和台灣球迷普遍不認同勇士這筆交易有加分效果。

保羅季後賽場均12.4分，投籃命中率4成18，三分命中率3成2。波爾季後賽場均10.3分，投籃命中率3成4，三分命中率2成5。從保羅和波爾上季季後賽表現、數據、比賽內容來看，38歲保羅還比24歲波爾更出色許多，波爾投籃命中率一團糟，失誤一大堆，只會打自己的進攻節奏。

比起保羅節奏掌控、大格局、比賽創造力，以及成就隊友和團隊的帶隊能力，波爾顯然沒有更高明，甚至給勇士團隊合作帶來更大傷害。

波爾在季後賽表現嚴重失常，對勇士來說實在是不堪重用，不如找來經驗豐富且更穩定的保羅。 美聯社資料照片

答案出來了：比個人表現，波爾不及保羅，比團隊合作和融合度，保羅幾近完勝波爾，論比賽創造力和節奏掌控，保羅仍是大師級人物，波爾的防守、投籃選擇都有問題，同時太過執著於個人進攻表現，甚至影響團隊合作、戰術執行。

其實勇士教練柯爾握有「保羅使用說明書」，裡頭詳載保羅將為勇士帶來多少戰力和不可預測性。

1、擋拆：保羅是擋拆大師，他能為湯普森、維金斯、庫明加創造更多出手機會和空間。有了保羅擋拆和掌握比賽節奏，勇士的板凳和角色球員都能得到最大解放，甚至連柯瑞也會直接受益於保羅擋拆、突破、傳球和助攻。

2、切傳+擋拆，勇士進攻更加變化莫測：勇士原本就是聯盟數一數二切傳、空手跑動和快速反擊球隊，現在多了擋拆這門武器，而且是節奏大師保羅主導，勇士進攻戰術和武器更多、更難以預測。

有人擔心，有了保羅主導控球、節奏和創造力，勇士前鋒格林的作用和功能就有一半失能。其實這根本不用擔心，保羅有出色中距離，也有穩定空位三分能力，保羅能拉開空間、場上可以產生不同牽制力，格林的強項和策應還是可以發揮最大作用。

有保羅助陣之後，勇士有更多球員將受益於擋拆戰術的執行，也不用擔心格林(中)會失去作用。 歐新社資料照片

3、先發、替補兩相宜：大多數人認為保羅適合替補，每場打20-25分鐘，這很合理。但我認為保羅更適合先發，讓保羅、柯瑞先發合體，保羅主導比賽節奏，柯瑞是場上另一個持球點和進攻終結者，保羅+柯瑞一起先發的作用和影響力，會讓勇士進攻、打法更富變化，隨時充滿侵略性。保羅成為勇士，先發可以打28-30分鐘，季後賽可以打30-32分鐘，非常完美。

4、防守：38歲保羅不再是防守悍將，速度、體能退化都會影響保羅在場上作為，這都是事實，但要不要防守，何時投入防守能量，該如何防守，這就是保羅超凡經驗和能力價值，就像湖人前鋒詹姆斯，何時該發力防守、做出調整、集中精力，擅長解讀比賽的超巨老將，他們懂得拿捏。

有了保羅，不只防守端勇士會更有經驗和老練對位，保羅的擋拆、傳球和中距離跳投，將更多解放勇士外圍射手、空手走底線接應角色球員，勇士進攻團隊合作也會更加緊密、高效。

保羅(左)的體能問題不一定會成為防守上的短板，端看球隊怎麼樣讓他在適合的時機上場。 歐新社資料照片

柯爾握有「保羅使用說明書」，詳載各種細節和使用方法，勇士將打出更富變化進攻和難以預測球風，柯瑞將不會再被過度包夾，因為所有全力圍堵包夾柯瑞的球隊都將付出慘痛代價。

勇士會是金塊在西區最大敵人，保羅就是勇士完美蛻變的X元素。